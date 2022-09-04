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Палочки-выручалочки Дивеев и Зайнутдинов. ЦСКА победил «Крылья Советов» благодаря своим защитникам

В Самаре на мокром и вязком от дождя поле армейцы забили гол с углового и одержали первую для себя победу в гостях.
Палочки-выручалочки Дивеев и Зайнутдинов. ЦСКА победил «Крылья Советов» благодаря своим защитникам
04 сентября 2022 17:18
автор: Владислав Домрачев

Соперники прибыли в дождливую Самару из Москвы, где провели стартовые матчи витиеватого розыгрыша Кубка России. В экспериментальных составах. «Крылья» уступили «Спартаку» 0:1, ЦСКА одержал победу 2:0 над «Торпедо».

Сегодня главный тренер армейцев Владимир Федотов удивил выбором игроков, оставив в резерве Мухина, Кучаева, Облякова и выпустив с первых минут Мозеса, Мойзеса и Зделара. Всю линия полузащиты гостей составили легионеры. В заявку попал высоченный (рост 191 см) бразильский защитник-новичок Роша.

У хозяев вернулся после месяца на больничном 17-летний форвард Пиняев. Он провел с командой только одну тренировку и пока набирает кондиции.

К слову, нынешний капитан ЦСКА Акинфеев дебютировал в чемпионате России еще в более юном возрасте – в 16-ть. 31 мая 2003 года в Самаре новобранец красно-синих сохранил ворота на замке, взяв на 82-й минуте пенальти от Андрея Каряки. ЦСКА победил 2:0 благодаря быстрому голу чеха Ярошика.

Сегодня на мокром поле соперники в созидании не преуспели. Самый запоминающийся момент в первой половину случился уже в добавленное время. Карраскаль накоротке покатил мяч в штрафную площадь Мойзесу, бразильца опередил в подкате Бейл, выбил мяч, но по инерции въехал шипами армейцу в голеностоп. Рефери Любимов криминала не обнаружил, однако по сигналу из комнаты VAR отправился к монитору. После «киносеанса» человек со свистком решения не изменил. Нет пенальти! Думается, за штрафной подобный стык обернулся бы как минимум желтой карточкой. Наверняка этот эпизод станет предметом дискуссии. Оставим его на откуп профессионалам.

Надо признать: Любимов не докучал свистками, давал бороться. Прямо как рефери Николаев в свежем матче ветеранов «Спартак» - «Зенит» (2:1). Дважды он должен был наказать красно-белых пенальти (за фолы Мелёшина и Онопко), но глотал свисток.

В начале второго тайма впервые по-серьезному вступил в игре вратарь хозяев Ломаев, парировав плотный удар Карраскаля в ближний угол. Направь колумбиец мяч в дальний - быть голу. Вскоре лучший игрок армейцев на старте чемпионата схватил предупреждение и был заменен. От греха подальше. Вот уже третий матч он выпадает из командного рисунка. Даже на фарт решил перекраситься в брюнета.

На 63-й минуте жирный момент упустил Чалов, включивший порхающую бабочку. Он не цеплялся за мяч, не обеспечивал глубину атаке. А тут из выгоднейшего положения пробил прямо в Ломаева, успевшего выдвинуться вперед. Кстати, в первом тайме Чалов запустил свечку в перекладину.

Честно говоря, в стартовом составе напрашивался выход форварда Гайча, блеснувшего в последних играх. Но Федотов придержал мобильного аргентинца на лавке, а выпустил только на 70-й минуте. Когда тренеры синхронно провели пять замен. На поле вышел и Пиняев.

Армейцы оккупировали территорию хозяев и преуспели со стандарта. После подачи с углового Медины (волшебной левой ногой) высокий защитник Дивеев неотразимо пробил головой с линии площади ворот. Гол с прямого корнера в современном футболе – это криминал для обороны.

Финальный навал волжан увенчался полумоментом у ворот Акинфеева после проигранной Обляковым схватки на втором этаже, удар с угла вратарской заблокировал вездесущий Зайнутдинов, который и в дебюте матча уберег владения от верного гола.

ТАБЛО

«Крылья Советов» - ЦСКА – 0:1 (0:0).

Голы: 0:1 Дивеев (79, угловой).

«Крылья Советов»: Ломаев; Евгеньев (Хубулов, 83), Горшков (Зотов, 70), Солдатенков, Барач, Якуба (Витюгов, 70), Соколов (Пиняев, 70), Ежов, Коваленко, Глушенков.

ЦСКА: Акинфеев; Гайич, Набабкин, Дивеев, Мойзес (Обляков, 70), Зайнутдинов, Зделар, Мендес, Медина, Карраскаль (Ермаков, 54), Чалов (Гайч, 70).

Предупреждения: Евгеньев (47), Зотов (74) – Зделар (23), Карраскаль (50)

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

источник: «Советский спорт»
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