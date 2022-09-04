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Трансфер Кокорина в «Фиорентину» — полный провал. Но в этом виноват только сам клуб

Подводим итоги полутора лет россиянина в Италии
Трансфер Кокорина в «Фиорентину» — полный провал. Но в этом виноват только сам клуб
04 сентября 2022 23:45
автор: Матвей Морозов
автор фото: ФК "Фиорентина"

То время, что Александр Кокорин провел в «Фиорентине», можно охарактеризовать одним словом — тоска. За два сезона в Серии А он сыграл всего десять матчей (все — после выхода на замену) и не отметился ни одним результативным действием. Все это время мы ждали, что россиянин вот-вот наберет форму, вернется на прежний уровень и от матча к матчу будет приносить команде пользу, радуя болельщиков своей игрой. Но этого не случилось. Кокорин не использовал очередной шанс реанимировать карьеру и, как кажется, больше таких возможностей у него не будет.

Конечно, сейчас все будут задаваться вопросами: почему так произошло, кто виноват и так далее. Но точно понятно одно: дело вообще не в спортивной составляющей. У форварда не было проблем с адаптацией в чужой стране, конфликта с тренером или сложностей тактического плана. Главная причина провала Александра во Флоренции заключается в том, что он, по всей видимости, приехал в Италию ради чего угодно, но не ради футбола. К 31 году форвард потерял интерес к игре. Все мы по огромному количеству постов в соцсетях видели то, как Кокорин отдыхает на пляже и кайфует на курортах, но не замечали его самоотдачи на поле. Россиянину давали шансы проявить себя не только после выходов со скамейки: один раз Александр провел 76 минут в Кубке Италии против «Беневенто», но тоже ничего не показал — один (!) удар в створ за весь матч. От форварда явно ждали большего.

Однако тренер «фиалок» до поры до времени все равно активно подбадривал Кокорина в СМИ. Вот слова Винченцо Итальяно от июля 2021 года:

— Я считаю, что Саша может быть основным нападающим. У него есть для этого нужные качества, а понимание игры команды придет со временем. Он должен как атаковать ворота, так и начинать атаки из глубины, находясь в концовке на 11-метровой отметке.

В первую очередь, нападающие должны выполнять свою главную функцию — забивать, то есть реализовывать созданные моменты.

А вот цитата от декабря того же года:

— Непросто в ситуации, когда у тебя мало игрового времени. Он обладает талантом и мастерством. Уверен, он способен помочь команде. Должны попытаться использовать его.

Но ни одна из попыток коуча встряхнуть Кокорина ни к чему не привела. К сожалению, он потерял интерес к главному делу своей жизни — вряд ли в дальнейшем Александр заиграет на хоть сколько-нибудь серьезном уровне. Да, в «Арисе» безумно счастливы, что им удалось заманить к себе такую, по меркам местного чемпионата, «звезду», но это, в первую очередь, говорит о том, на каком уровне так находится футбол. Голевая передача в первом же матче за киприотов — тому подтверждение.

С другой стороны, нельзя обвинять Кокорина в недобросовестности. Он честно исполнял подписанное с итальянцами соглашение и не нарушал юридически закрепленных за ним обязательств. Здесь уже вопрос к «Фиорентине» — неужели в клубе не понимали, кого они берут. Человек больше года был без футбола, потом ничего не показал в «Спартаке», а вы ему кладете зарплату под два миллиона евро и контракт на три с половиной сезона? В этой ошибке «фиалки» должны винить только себя и в следующий раз хотя бы пробегаться по базовой статистике потенциального новичка.

источник: «Советский спорт»
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