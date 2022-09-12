Четыре красных, отмена гола на 95-й минуте и массовая потасовка. Да, это обычный для Серии А матч

«Старая синьора» могла поправить положение, ведь она встречалась с андердогом в лице «Салернтитаны», но это вылилось не в три легких очка, а едва не в первое поражение. Перед вами обзор одного из самых драматичных матчей в европейском футбола сезона-2022/23.

Кто был соперником «Ювентусом»?

«Салернитана» - скромный итальянский клуб, который в прошлом году лишь в последнем туре чемпионата сохранил место в элите местного футбола, заняв 17-е место. Летом руководство пошло на глобальное изменение состава - и это принесло плоды. За пять туров нового сезона команда проиграла лишь однажды («Роме» - 0:1), а в остальных встречах были ничьи и одна победа, что позволило ей уверенно закрепиться в середине таблицы, как раз неподалёку от «Юве».

Что было в матче?

Перед матчем на домашней арене «Альянц Стэдиум» «Ювентус» считался очевидным фаворитом, который легко должны были выигрывать у менее именитого соперника, но гости сразу дали показать, что просто так проигрывать они не намерены. Счет матча открыл нестареющий 35-летний экс-игрок «Ювентуса» Андреа Кандрева, а удвоил преимущество на пятой добавленной минуте новичок «Салернитаны» Кшиштоф Пентек, реализовавший пенальти.

В перерыве Массимилиано Аллегри решил, что раз уж у соперников есть польский форвард, который забил, то и у «Ювентуса» тоже должен быть. Аркадиуш Милик появился на поле с первой минуты второй половины, и тогда он ещё не знал, что станет главным действующим лицом этой встречи. На 51-й минуте защитник хозяев Бремер сократил счет в матче, а после этого «Юве» имел массу классных моментов, но своего они добились только в дополнительное время, на 93-й минуте.

Футболист «Салернитаны» «срубил» одного из атакующих игроков «бьянконери», и судья незамедлительно указал на 11-метровую отметку. К мячу подошёл Леонардо Бонуччи, пробил в голкипера, но при добивании всё же сравнял счёт в матче. Но и это ещё не было концом.

На последней компенсированной минуте «Ювентус» заработал угловой, который ему удалось конвертировать в гол. Тот самый Милик после хорошей подачи отправил мяч головой в дальний угол, после чего на безумных эмоциях побежал к угловому флажку и снял игровую футболу, но была одна проблема - у него до этого уже была желтая карточка. Из-за излишних эмоций и неспортивного поведения арбитр был вынужден дать форварду красную карточку, но наверняка он бы не сильно расстроился, если бы не один нюанс: гол отменили.

Как видно из повтора, Милик находился в правильном положении, а вот Бонуччи - нет. Пока арбитры просматривали VAR, обстановка на поле накалялась и превратилась в ожидаемое зрелище - в потасовку. В середине поля толкаться пошли все участники матча, включая голкиперов, запасных и персонал. В результате этого красные карточки были показаны Федерико Фасио, Хуану Куадрадо и тренеру Аллегри.

Итоги матча: 2:2 и четыре красные карточки. Главный арбитр встречи Маттео Марченаро на всю жизнь запомнит этот вечер.