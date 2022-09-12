Левандовски возвращается в Мюнхен! Превью матча Лиги чемпионов «Бавария» - «Барселона»

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА ОТМЫТЬСЯ ЗА 2:8
Похоже, в УЕФА всерьез решили создать новое европейское класико – «Бавария» и «Барселона» встречаются уже третий год подряд. Серия эта началась памятным всем августовским вечером пандемийного 2020-го. Тогда четвертьфинальная игра была одна, проходила на португальском «Да Луше» и завершилась умопомрачительным унижением блауграны со счетом 2:8. Кажется, именно в тот вечер Лионель Месси окончательно решил покинуть Каталонию…
С тех пор команды встречались еще дважды, и оба раза мюнхенцы громили соперника со счетом 3:0. Но несмотря на столь тотальное преимущество, их выдающийся бомбардир Роберт Левандовски страстно желал поиграть за проигравших. Прошедшим летом он осуществил мечту и перебрался в «Барселону». Теперь мячи пачками он кладет в ее составе – 9 голов в 6 матчах во всех турнирах.
Его возвращение в Мюнхен будет отдельной интригой. Тут интересно и то, как примут его болельщики, которых он делал счастливыми на протяжении восьми лет, и как отреагируют на встречу партнеры, ведь ни для кого не секрет, что поляк буквально вырвался из цепких объятий «Баварии». Вряд ли это понравилось тем, с кем он провел несколько сезонов. Со спортивной точки зрения стоит добавить, что сам он отлично знаком с сильными и слабыми сторонами одного из своих оппонентов Дайо Юпамекано, с которым они вместе выиграли бундеслигу в прошлом сезоне.
«БАРСА» СТАБИЛЬНО ЗАБИВАЕТ НЕ МЕНЬШЕ ТРЕХ
Сразу после жеребьевки «Бавария» выглядела несомненным фаворитом этого противостояния, но последние матчи команд несколько размывают это представление. В чемпионате Германии мюнхенцы не могут выиграть уже три матча подряд (все – ничьи), хотя нельзя сказать, что сдают в качестве игры. Они по-прежнему безраздельно владеют мячом и много бьют по воротам, просто после ухода Левандовского делают это уже не так эффективно. А у призванного заменить поляка Садио Мане другие сильные качества.
В то же время «Барселона» после летнего трансферного окна здорово прибавила. Лишь в первом матче сезона каталонцы забили менее трех мячей (0:0 с «Райо Вальекано»), после чего поочередно разгромили «Реал Сосьедад», «Вильядолид», «Севилью», «Викторию Пльзень» и «Кадис». Да, большинство соперников – откровенные аутсайдеры, но результативность подопечных Хави все равно не может не впечатлять.
Выезд в Мюнхен станет первой проверкой «Барсы» на прочность.
НАГЕЛЬСМАНН VS ХАВИ
Также интерес вызывает тренерское противостояние Юлиана Нагельсманна и Хави. Они оба молоды и амбициозны, в меру опытны (хотя тут преимущество на стороне немца) и имеют четкое представление об игровом стиле, от которого не отходят. Причем, если наставник сине-гранатовых делает ставку на классическую для команды тики-таку, то тренер «Баварии» готов к куда более вертикальному и адаптивному, но все равно агрессивному и прогрессивному футболу.
В прошлом сезоне Нагельсманн без труда дважды вынес Хави, хотя стоит признать, что это была совершенно другая «Барселона», куда менее способная к тики-таке и вообще сильная по уровню исполнителей.
Обе команды стремятся к контролю над мячом, и будет крайне любопытно, как наставники поведут себя в этой ситуации. Согласится ли кто-то уступить в этом аспекте (идейно к этому ближе Нагельсманн), или команды схлестнутся в борьбе за плацдарм в середине поля. В этом случае большая часть первого тайма может пройти без ворот, пока кто-то не завладеет преимуществом.
Хави, видимо, специально готовился к этой встрече, так как в выходные выставил почти полностью дублирующий состав на матч с «Кадисом» (4:0). Так что его команда должна быть свежее.
ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
9 побед «Баварии» при 3 ничьих и 1 победе «Барселоны и разнице мячей 34-18
Преимущество немецкого гранда над каталонцами просто поражает. В официальном матче (то есть не считая Кубок Аудии-2011) «Барселона» одолела своего противника лишь в одной встрече из 13!
Произошло сие историческое событие в четвертьфинале Лиги чемпионов-2008/09, когда под руководством Хосепа Гвардиолы (ну, а кого еще?) в составе каталонцев жгли Месси, Тьерри Анри и Самуэль Это’О, а нынешний наставник Хави составлял легендарную пару с Андресом Иньестой в полузащите.
Однако затем все пошло под откос, и в последних семи (!) матчах «Бавария» неизменно брала верх.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:
«Бавария»: Нойер – Павар, де Лигт, Юпамекано, Дэвис – Горецка, Киммих – Зане, Мюллер, Гнабри – Мане.
«Барселона»: тер Штеген – Роберто, Кристенсен, Кунде, Альба – Ф. де Йонг, Педри, Кессье – Рафинья, Левандовски, Дембеле.
ПРОГНОЗ
Исходя из истории личных встреч и текущей формы команд, можно с уверенностью ожидать результативной игры. Примечательно, что в семи (!) последних очных встречах стабильно заходил ТБ 2,5, да и у «Барсы» в сезоне он не пробился только раз – в стартовом туре. Так что наиболее привлекательным выглядит П1+ТБ2,5, на который аналитики «Тенниси» дают вкусный коэффициент 2,24.
Интуитивно логичным представляется прогноз на то, что обе команды забьют. Все-таки «Бавария» в этом сезоне ни разу не уходила с поля без гола, а пропускает в большинстве матчей, плюс «Барса» стала очень грозной впереди (кэф на П1+обе забьют еще круче – 2,76), но в пяти из семи последних очных встреч забивала лишь одна из команд. Рискованно.
По той же «исторической» причине вызывает опасения прогноз на индивидуальный тотал «Барселоны» более 1,5, за который дают 2,13, но если смотреть на команды в моменте (слабая в обороне «Бавария» и сильная в атаке «Барса» с Левандовски на острие), такое развитие событий тоже видится вполне реальным.
Прогноз «Советского спорта»: Победа «Баварии» при ТБ2,5 с коэффициентом 2,24 в БК «Тенниси».