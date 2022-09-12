Левандовски возвращается в Мюнхен! Превью матча Лиги чемпионов «Бавария» - «Барселона»

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА ОТМЫТЬСЯ ЗА 2:8

Похоже, в УЕФА всерьез решили создать новое европейское класико – «Бавария» и «Барселона» встречаются уже третий год подряд. Серия эта началась памятным всем августовским вечером пандемийного 2020-го. Тогда четвертьфинальная игра была одна, проходила на португальском «Да Луше» и завершилась умопомрачительным унижением блауграны со счетом 2:8. Кажется, именно в тот вечер Лионель Месси окончательно решил покинуть Каталонию…

С тех пор команды встречались еще дважды, и оба раза мюнхенцы громили соперника со счетом 3:0. Но несмотря на столь тотальное преимущество, их выдающийся бомбардир Роберт Левандовски страстно желал поиграть за проигравших. Прошедшим летом он осуществил мечту и перебрался в «Барселону». Теперь мячи пачками он кладет в ее составе – 9 голов в 6 матчах во всех турнирах.

Его возвращение в Мюнхен будет отдельной интригой. Тут интересно и то, как примут его болельщики, которых он делал счастливыми на протяжении восьми лет, и как отреагируют на встречу партнеры, ведь ни для кого не секрет, что поляк буквально вырвался из цепких объятий «Баварии». Вряд ли это понравилось тем, с кем он провел несколько сезонов. Со спортивной точки зрения стоит добавить, что сам он отлично знаком с сильными и слабыми сторонами одного из своих оппонентов Дайо Юпамекано, с которым они вместе выиграли бундеслигу в прошлом сезоне.

ФК "Бавария"

«БАРСА» СТАБИЛЬНО ЗАБИВАЕТ НЕ МЕНЬШЕ ТРЕХ

Сразу после жеребьевки «Бавария» выглядела несомненным фаворитом этого противостояния, но последние матчи команд несколько размывают это представление. В чемпионате Германии мюнхенцы не могут выиграть уже три матча подряд (все – ничьи), хотя нельзя сказать, что сдают в качестве игры. Они по-прежнему безраздельно владеют мячом и много бьют по воротам, просто после ухода Левандовского делают это уже не так эффективно. А у призванного заменить поляка Садио Мане другие сильные качества.

В то же время «Барселона» после летнего трансферного окна здорово прибавила. Лишь в первом матче сезона каталонцы забили менее трех мячей (0:0 с «Райо Вальекано»), после чего поочередно разгромили «Реал Сосьедад», «Вильядолид», «Севилью», «Викторию Пльзень» и «Кадис». Да, большинство соперников – откровенные аутсайдеры, но результативность подопечных Хави все равно не может не впечатлять.

Выезд в Мюнхен станет первой проверкой «Барсы» на прочность.

НАГЕЛЬСМАНН VS ХАВИ

Также интерес вызывает тренерское противостояние Юлиана Нагельсманна и Хави. Они оба молоды и амбициозны, в меру опытны (хотя тут преимущество на стороне немца) и имеют четкое представление об игровом стиле, от которого не отходят. Причем, если наставник сине-гранатовых делает ставку на классическую для команды тики-таку, то тренер «Баварии» готов к куда более вертикальному и адаптивному, но все равно агрессивному и прогрессивному футболу.

В прошлом сезоне Нагельсманн без труда дважды вынес Хави, хотя стоит признать, что это была совершенно другая «Барселона», куда менее способная к тики-таке и вообще сильная по уровню исполнителей.

Обе команды стремятся к контролю над мячом, и будет крайне любопытно, как наставники поведут себя в этой ситуации. Согласится ли кто-то уступить в этом аспекте (идейно к этому ближе Нагельсманн), или команды схлестнутся в борьбе за плацдарм в середине поля. В этом случае большая часть первого тайма может пройти без ворот, пока кто-то не завладеет преимуществом.

Хави, видимо, специально готовился к этой встрече, так как в выходные выставил почти полностью дублирующий состав на матч с «Кадисом» (4:0). Так что его команда должна быть свежее.

ФК "Барселона"

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

9 побед «Баварии» при 3 ничьих и 1 победе «Барселоны и разнице мячей 34-18

Преимущество немецкого гранда над каталонцами просто поражает. В официальном матче (то есть не считая Кубок Аудии-2011) «Барселона» одолела своего противника лишь в одной встрече из 13!

Произошло сие историческое событие в четвертьфинале Лиги чемпионов-2008/09, когда под руководством Хосепа Гвардиолы (ну, а кого еще?) в составе каталонцев жгли Месси, Тьерри Анри и Самуэль Это’О, а нынешний наставник Хави составлял легендарную пару с Андресом Иньестой в полузащите.

Однако затем все пошло под откос, и в последних семи (!) матчах «Бавария» неизменно брала верх.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:

«Бавария»: Нойер – Павар, де Лигт, Юпамекано, Дэвис – Горецка, Киммих – Зане, Мюллер, Гнабри – Мане.

«Барселона»: тер Штеген – Роберто, Кристенсен, Кунде, Альба – Ф. де Йонг, Педри, Кессье – Рафинья, Левандовски, Дембеле.

ПРОГНОЗ

Исходя из истории личных встреч и текущей формы команд, можно с уверенностью ожидать результативной игры. Примечательно, что в семи (!) последних очных встречах стабильно заходил ТБ 2,5, да и у «Барсы» в сезоне он не пробился только раз – в стартовом туре. Так что наиболее привлекательным выглядит П 1 +ТБ2,5 , на который аналитики « Тенниси » дают вкусный коэффициент 2,24 .

Интуитивно логичным представляется прогноз на то, что обе команды забьют . Все-таки «Бавария» в этом сезоне ни разу не уходила с поля без гола, а пропускает в большинстве матчей, плюс «Барса» стала очень грозной впереди ( кэф на П 1 +обе забьют еще круче – 2,76 ), но в пяти из семи последних очных встреч забивала лишь одна из команд. Рискованно.

По той же «исторической» причине вызывает опасения прогноз на индивидуальный тотал «Барселоны» более 1,5, за который дают 2,13 , но если смотреть на команды в моменте (слабая в обороне «Бавария» и сильная в атаке «Барса» с Левандовски на острие), такое развитие событий тоже видится вполне реальным.