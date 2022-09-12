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Пенальти и тренерские отставки - этого в нашем чемпионате в избытке

К 10-му туру, последнему перед паузой на игры сборных, Российская премьер-лига настолько преисполнилась своей самобытностью, что выдает рекорд за рекордом. И не сказать, что эти результаты - итог чьей-то кропотливой работы. Наш футбол совсем про другое - про непредсказуемость и ещё немного про нелогичность.
Пенальти и тренерские отставки - этого в нашем чемпионате в избытке
12 сентября 2022 22:42
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК "Ахмат"

Зато никогда не бывает скучно. Что принесет с собой очередной тур, никто и никогда особо предугадать не может. Ну, разве только что победы «Зенита» - это всегда константа. В этом случае можно ошибиться только в количестве мячей в воротах соперника питерской «маленькой Бразилии». Вот, например, по итогам завершившегося в это воскресенье 9-го тура РПЛ стало понятно, что у нашего элитного дивизиона теперь самый высокий показатель по назначенным пенальти в сравнении с европейскими топ-лигами. В этом сезоне в Российской премьер-лиге в 72 матчах рефери 46 раз указывали на точку. Тягаться с нами по количеству одиннадцатиметровых под силу оказалось только чемпионату Франции - в Лиге 1 в 70 матчах был разыгран 31 пенальти. И замыкает тройку лучших в этом негласном рейтинге Испания - за 49 матчей в Ла Лиге сподобились на 16 пенальти. И в чем тут главный секрет российского пенальти-рекорда - в высокой активности наших футболистов на поле, где они начали выкладываться как в последний раз, или в невысокой профпригодности наших судей - сказать однозначно сложно. А может российские арбитры просто стали самыми жесткими арбитрами в мире?

Кроме зашкаливающего количества одиннадцатиметровых, премьер-лига отличается теперь тем, что в ней много забивают. В этом плане 9-й тур тоже отметился - один расстрел «Оренбурга» старшим братом «Зенитом» чего стоит. Со счетом 8:0 питерцы одержали самую крупную победу в истории чемпионатов страны. Хорошо, что владельцы «Оренбурга» оказались людьми понимающими и не стали увольнять наставника команды Марцела Личку сразу после первого тайма, когда счет на табло уже достиг критической отметки в 5:0. Конечно, первые несколько туров всех захлестнула волна восторга - наш футбол давно не был таким щедрым на голы, большинство из которых оказались еще и красивыми. Но чем дальше, тем отчетливее начала прорисовываться глубина пропасти, отделяющая лидеров РПЛ от аутсайдеров чемпионата. И такая разница между верхом турнирной таблицы и замыкающими ее вряд ли будет играть в пользу утверждения, что российский футбол развивается.

И конечно, нельзя не упомянуть и об еще одном неоднозначном рекорде этого сезона премьер-лиги: за девять туров в элитном дивизионе отправили в отставку аж семерых тренеров. Так активно в нашем чемпионате еще не увольняли. Ну, может только в сезоне-2013/14, когда после восьми туров работы лишились шесть коучей. Тренд сезона-2022/23 задал Игорь Шалимов, покинувший в начале августа «Урал». За ним неожиданно последовал Сергей Юран, в очередной раз распрощавшийся с «Химками», затем «Торпедо» заявило о расставании с Александром Бородюком. Ну, а потом, как цепная реакция - «Локомотив» уволил Мартина Комппера, «Факел» — Олега Василенко, а «Химки» - второго тренера за месяц, на этот раз - Николая Писарева. В 9-м туре под волну увольнений попал и наставник «Ахмата», который показывал с клубом хорошие результаты, а потому не был явным претендентом на вылет - Андрей Талалаев. Будем надеяться, что заключительный в этом месяце 10-й тур РПЛ, который стартует 17 сентября, на тренерскую биржу никого не отправит, а ограничится только рекордами по части голов и пенальти.

источник: «Советский спорт»
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Пенальти и тренерские отставки - этого в нашем чемпионате в избытке
Пенальти и тренерские отставки - этого в нашем чемпионате в избытке
К 10-му туру, последнему перед паузой на игры сборных, Российская премьер-лига настолько преисполнилась своей самобытностью, что выдает рекорд за рекордом. И не сказать, что эти результаты - итог чьей-то кропотливой работы. Наш футбол совсем про другое - про непредсказуемость и ещё немного про нелогичность.
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