Динияр Билялетдинов и Руслан Пименов – амбассадоры проекта РФС «Футбол в школе» в Екатеринбурге

ЧТО ТАКОЕ «ФУТБОЛ В ШКОЛЕ»?

Но для начала вкратце о проекте. «Футбол в школе» — проект РФС, нацеленный на вовлечение максимально возможного количества детей и подростков к занятиям самым популярным видом спорта в мире. В школах, которые вовлечены в проект, у ребят появилась возможность постигать азы футбола во время уроков физкультуры. Также в этих школах создаются футбольные секции. У ребят появляется возможность участвовать в турнирах.

Проект стартовал в учебный год-2021/22 в 8 пилотных регионах: Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областях, городе Санкт-Петербург, Республике Татарстан и Чувашской Республике.

В общей сложности к нему присоединились 150 школ и 29 529 школьников. В новом учебном году-2022/23 участие в проекте примут 2 150 школ в 48 регионах и более 250 000 школьников.

Основные направления проекта:

- Футбольные уроки физкультуры

- Секции в школах

- Обучение и поддержка учителей

- Всероссийский фестиваль «Футбол в школе»

- Школьная футбольная лига

Участники проекта, которые соответствуют всем критериям и работают по всем пяти направлениям программы,

бесплатно получают от Российского футбольного союза комплекты спортивного инвентаря для проведения занятий: 40 мячей и сумки для них, манишки, конусы, насосы, фишки для разметки, получают всестороннюю методическую поддержку и имеют возможность отправить детей на «Уроки футбола» c легендами сборной России и другие события от РФС.

ГРУППА КОМПАНИЙ ТМК – ПАРТНЕР ПРОЕКТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Итак, с 15 по 18 сентября в Екатеринбурге пройдут мероприятия в рамках проекта РФС «Футбол в школе». Партнером мероприятий стала «Трубная металлургическая компания» (ТМК) — крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.

Гостями мероприятий станут звезды российского футбола недавнего прошлого, амбассадоры РФС Руслан Пименов («Локомотив», «Динамо», «Мец»), Елена Терехова («Спартак», ЦСКА, «Россиянка», экс-игрок женской сборной России, вице-чемпионка Универсиады-2015), Динияр Билялетдинов («Локомотив», «Эвертон», «Спартак», бронзовый призер Евро-2008), Борис Никаноров (пляжный футбол, «Локомотив», чемпион мира 2021 года) и Никита Баженов («Спартак»).

Амбассадорам предстоят насыщенные дни. В первый день они посетят школы в Полевском и Екатеринбурге, в которых реализуется проект «Футбол в школе».

16 сентября они побывают в колледже, пообщаются с учащимися, а на десерт – проведут матч со сборной колледжа.

17 сентября легенды сыграют во

Всероссийском турнире с участием команд ТМК со всей страны. Но не своей отдельной командой, а каждый из знаменитостей будет интегрирован в одну из команд ТМК.

ШКОЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА

В 2022/23 учебном году для школьников будут организованы соревнования под единым брендом «Школьная футбольная лига». В рамках ШФЛ будут проводиться и Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч», основными участниками которых станут команды школьных спортивных клубов. Соревнования будут организованы по спортивной дисциплине футбола «Футбол 6х6, 7х7, 8х8» в трёх возрастных группах 10–11, 12–13 и 14–15 лет как среди команд юношей, так и среди девичьих команд.

ДЕВОЧКИ В ПРОЕКТЕ

Отдельным направлением работы в проекте «Футбол в школе» является подпроект «Футбол для девочек», включающий в себя образовательный курс и методические материалы для педагогов физической культуры, позволяющие организовать работу по привлечению девочек к систематическим занятиям футболом, а также организовывать для них фестивали и футбольные мероприятия.

В РФС специально создана система обучения и методической поддержки педагогов школ, включаемых в проект. Все педагоги могут бесплатно пройти заочное обучение и получить базовую тренерскую лицензию «Е-РФС/Массовый футбол» на образовательной онлайн-платформе Академии РФС (edu.rfs.ru). По итогам обучения после прохождения тестирования выдается именной сертификат.