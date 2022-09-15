Роналду, де Брюйне и Холанд против Стерлинга. Предварительные составы матча звезд

СОСТАВ СЕВЕРА

Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»)

Главному тренеру северной команды предстоит тяжелый выбор голкипера, так как Эдерсон и Аллисон на данный момент вне конкуренции на фоне остальных. В такую ситуацию постоянно попадает тренер сборной Бразилии, в которой чаще всего место отдается представителю «Ливерпуля».

Однако на данный момент предпочтительнее выглядит вратарь «Манчестер Сити», поэтому в стартовый состав ставим его.

Запас: Аллисон («Ливерпуль»), Пикфорд («Эвертон»), Де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»), Жоао Канселу («Манчестер Сити»).

По именам мы выбрали лучший состав, но все же для разнообразия можно внести коррективы. Например, Эндрю Робертсон в последнее время показывает не лучший футбол, поэтому Канселу может переместиться на левый фланг, где часто играет у Пепа Гвардиолы, а родную правую бровку займет Киран Триппьер, феерично вернувшийся в АПЛ.

Также сомнительно выглядит в последних матчах Варан, но альтернатив ему предостаточно: Стоунз, Диаш и даже Магуайр, который с точки зрения звездности точно не уступает ранее перечисленным игрокам.

Запас: Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Стоунз, Диаш, Уокер (все - «Манчестер Сити»), Триппьер («Ньюкасл»), Александер-Арнольд, Матип (оба - «Ливерпуль»)

Полузащитники: Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бруно Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

Настоящие волшебники собрались в центре полузащиты. Каждый из них обладает мировым именем и даже Каземиро, еще почти не игравший за «Манчестер Юнайтед», точно достоин попасть на первый в истории матч звезд.

Запас: Родри («Манчестер Сити»), Тиаго («Ливерпуль»), Гимараэс («Ньюкасл»)

Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Мо Салах («Ливерпуль»).

Криштиану Роналду не попадает даже в основной состав «Юнайтед», но он как никто иной должен выйти с первых минут, ведь кто как не он умеет устраивать шоу, что так необходимо в подобных матчах.

Что касается Салаха, то он является одним из самых стабильных футболистов в АПЛ за последние годы, а его сумасшедшая скорость вкупе с великолепным дриблингом должны стать украшением встречи. Ну, а Холанд - это просто машина для забивания мячей, который на данный момент лучший в мире на этой позиции, поэтому без него никак.

Запас: Коутиньо («Астон Вилла»), Варди («Лестер»), Марез, Грилиш, Силва (все - «Манчестер Сити»), Рэшфорд, Санчо (оба - «Манчестер Юнайтед»)

СОСТАВ ЮГА

Вратарь: Уго Льорис («Тоттенхэм»).

У южной команды куда менее сильный состав во вратарской линии. Здесь нет явной звезды за исключением Льориса, который хоть и не стал, пока что, чемпионом Англии, но на его счету более 400 матчей за «Тоттенхэм» и много наград за сборную, в том числе и чемпионство мира.

Запас: Рэмсдейл («Арсенал»), Менди («Челси»), Лено («Фулхэм»),

Защитники: Игорь Зинченко («Арсенал»), Тиаго Силва («Челси»), Калиду Кулибали («Челси»), Рис Джеймс («Челси»).

Как бы странно не казалось, но в линии защиты альтернатив у южан почти нет. Защитники «Челси» на голову выше и медийнее остальных, и даже на левый фланг можно было поставить Кукурелью, но для разнообразия сделаем выбор в пользу Зинченко, который хоть как-то разбавит состав «синих».

Запас: Кукурелья («Челси»), Зума, Цоуфал (оба - «Вест Хэм»), Салиба («Арсенал»)

Полузащитники: Деклан Райс («Вест Хэм»), Н'Голо Канте («Челси»), Мартин Эдегор («Арсенал»)

В этой линии можно было бы собрать исключительно атакующих игроков, но нужно создать некий баланс, который сможет что-то противопоставить мощному треугольнику северян. И все же в полузащите слишком узкий выбор, который колоссально отличается от команды с севера, где только из Манчестеров можно забрать две полноценные линии в центре, которые не будут ничем уступать друг другу.

Запас: Жоржиньо («Челси»), Соучек («Вест Хэм»), Джака («Арсенал»),

Нападающие: Рахим Стерлинг («Челси»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Габриэль Жезус («Арсенал»).

Быстрый Стерлинг, креативный и прекрасный в подыгрыше Жезус, хладнокровный в завершении Кейн - это идеальная тройка, которая сможет доставить проблемы любой защите.

Запас: Заа («Кристал Пэлас»), Александар Митрович («Фулхэм»).