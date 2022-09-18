«Ростов» заставил Самару сложить «Крылья» и взлетел сам. Чем важна эта победа

До старта матча на «Ростов-Арене» ЦСКА потерял три очка в матче против «Торпедо», благодаря чему «Ростов» получил шанс подняться в турнирной таблице и впритык приблизиться к лидирующему «Зениту» - и жёлто-синие успешно воспользовались им. Пока конкурентами «Зенита» считали ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и даже «Краснодар», тихо и незаметно впереди их всех оказался «Ростов». Это не какая-то случайность или следствие лёгкого календаря, а тяжелая и качественная работа Карпина с командой, которая в текущем сезоне является единственной, кто ни разу не проиграл как в РПЛ, так и в кубке.

«Зенит» после победы над «Динамо» выдал лучший старт РПЛ в истории, повторив свое достижение сезона-2014/15, а также ЦСКА-2015/16 и Локомотива в 2002 году. А если упоминать не только 26 набранных очков, но и разницу голов, то «Зенит» превзошел всех, забив 29 голов при 3 пропущенных. В свою очередь, «Ростов» тоже выдал лучший старт, но только по меркам своей личной истории, набрав после десяти туров 22 очка. Такого даже при Курбане Бердыеве не было!

Согласно статистике ожидаемых очков, которая достаточно объективно показывает справедливость занимаемого места той или иной команды в турнирной таблице, «Ростов» должен занимать лишь шестое место, но против цифр в арсенале у Карпина есть другие, более ценные приемы для чемпионской гонки. В частности «Ростов» можно похвалить за классную гибкость, которой не отличается большая часть клубов РПЛ, то есть Валерий Георгиевич построил тактику таким образом, что игрокам не важно: отсиживаться в обороне или строить комбинационные атаки - они умеют всё.

По сравнению с прошлыми сезонами «Ростов» стал гораздо вариативнее, и даже отсутствие какого-либо игрока по разным причинам не ломает всю структуру. Например, на позиции центрфорварда феерит Николай Комличенко, но в случае чего его успешно подменяет Егор Голенков. И такие альтернативы есть почти на всех позициях. Но будет всё же правильным выделить нескольких лидеров вроде Глебова, того же Комличенко, Уткина и Песьякова, которые не по годам (только голкипер старше 30) опытные и стабильные, благодаря чему прогрессируют Сильянов, Щетинин, Мирнов и другая молодёжь, о которой еще недавно мало кто знал.

Валерию Карпину сейчас важно не потерять контроль и продолжать поддерживать огонь в команде, ведь только с ним можно будет что-то противопоставить «Зениту» в битве за первое место. Впереди - самое тяжелое испытание дончан, ведь 2 октября они поедут в гости к Санкт-Петербург, но нужно не забывать, что «Зенит» за два матча до этого проведёт непростую встречу против «Спартака» в Кубке России.