Карасев снова свистел в пользу «Газпрома»?

Арбитра Карасева частенько обвиняют в том, что он обслуживает интересы сильных мира сего в нашем футболе. Так это или нет – судить не беремся. Но факты субботнего матча складываются в одну довольно тенденциозную линию.

Стоит начать с удаления Роберто Фернандеса, которое значительно повлияло на ход встречи. Но тут вопросов к Сергею Карасёву быть не может: в первом случае защитник получил «горчичник» за грубый фол, а втором - за срыв атаки. Парагвайцу нужно что-то делать с собой, ведь для него это удаление стало вторым за семь матчей в РПЛ.

Вторая желтая – абсолютно по делу. Фернандес знал, что у него есть желтая, но продолжил играть так же жестко, как и без нее.

Больше всего «Динамо» недовольны не этими решениями, а другими, менее заметными, о чём рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров:

– Со стороны «Динамо» игра была хорошая. Мы бились, старались, у нас были моменты. Так получилось, что два гола себе привезли. Посмотрим. Показалось, что с «Зенитом» фолы свистелись в одну сторону. У «Динамо» было много фолов? Мне с трибуны показалась неоднозначная трактовка. Просто в одних и тех же эпизодах – в разные стороны. Мы пересмотрим игру, подумаем, что делать с этим, – сказал Пивоваров.

И его можно понять, ведь статистика показывает, что Карасёв фиксировал фолы бело-голубых в шесть (!) раз чаще – 18 против 3. С самого начала встречи главный арбитр дал играть командам в контактный футбол, но при обоюдной жестокости, судья значительно реже видел нарушения со стороны гостей. В некоторых ситуациях Карасёв мог свистнуть нарушение «Динамо», а через несколько секунд, в аналогичном моменте, «проморгать» чересчур жесткую игру от представителя «Зенита». Например, показательным случаем стал инцидент на 68-й минуте, на которой Родригао въехал в бедро Арсену Захаряна, но Карасёв предпочёл не наказывать защитника сине-бело-голубых, зато с лёгкостью показал жёлтую карточку полузащитнику «Динамо» за его недовольство. Больше фолов было в текущем сезоне было только в одном матче - «Локомотив» играл с «Ростовом», но там не было такого явного перекоса в одну из сторон – 20 против 9.

Также бригада Сергея Карасёва сильно повлияла на второй гол. Перед ним, несмотря на уверенность игроков «Динамо» в угловом, судьи назначили не его, а удар от ворот. К сожалению, режиссер трансляции не показал четкий повтор этого момента, но есть основания полагать, что хозяева поля были правы, и «Зенит» не должен был увеличивать счёт в матче.

Да, «Зенит» сильнее, чем «Динамо», и глобально решения Карасёва мало на что повлияли, но если не говорить об ошибках сейчас, то ситуация может повториться в следующих турах, когда разница на поле будет не так очевидна. Потому и приходится говорить про существенный административный ресурс, которым питерская команда который год все сильнее и сильнее пользуется.