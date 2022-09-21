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Пять вариантов для Суареса. От вульгарного до комфортного

Пять вариантов для Суареса. От вульгарного до комфортного
21 сентября 2022 21:35
автор: Никита Шмытов
автор фото: Сборная Уругвая

Луис Суарес - один из самых выдающихся форвардов за всю историю Уругвая, который входит в число лучших по количеству игр за сборную, а в списке бомбардиров он уверенно располагается на первом месте, с запасом обгоняя Эдинсона Кавани.

Помимо великолепной игры за южноамериканскую родную команду, Луис построил сумасшедшую карьеру в клубном футболе, успев поиграть за «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону», «Атлетико», «Гронинген» и «Насьональ». Последний названный клуб является его родным, и в июле Суарес вернулся в него, что могло было бы стать красивым вариантом для завершения карьеры, но у форварда совсем иное мнение.

Президент клуба «Насьональ» сообщил об уходе Луиса Суареса грядущей зимой:

- Чемпионат закончится, и Луис Суарес покинет «Насьональ». Я не собираюсь создавать ложных ожиданий. Луис Суарес приложил огромные усилия, чтобы перейти в «Насьональ», и каждый раз, когда меня спрашивают, я говорю , чтобы не создавать ожиданий на будущее. Он уходит, и он также говорил это не раз, – сказал Хосе Фуэнтес.

Британское издание Mirror сообщило об интересе пяти клубов Европы к Суаресу. Рассмотрим все варианты для «Эль Пистолеро».

1. Рискованный. «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» - классический середняк английского футбола, который может потерять позиции в текущем сезоне из-за большого количества травм и неразберихи с составом. «Волки» даже пошли на крайнюю меру и подписали Диего Косту в связи с отсутствием нападающих.

Пара из бомбардиров Суарес - Коста - это очень интересно, но только для зрителей. На деле может появиться масса проблем в игровом плане, даже если не упоминать не самые покладистые характеры обоих игроков. Ну, а даже если главный тренер сделает ставку исключительно на уругвайца, то Суарес почти наверняка уже не сможет потянуть сумасшедший темп АПЛ, а он сам наверняка захочет запомниться Англии таким, каким был в «Ливерпуле».

2. Знакомый. «Астон Вилла»

В Англии к Суаресу проявляет интерес другой клуб, который больше к нему подходит, по крайней мере с точки зрения адаптации. «Астон Виллу» тренирует Стивен Джеррард, с которым уругваец играл вместе в «Ливерпуле», а в качестве классного ассистента для Луиса может выступить хорошо знакомый Коутиньо, который ранее также играл за мерсисайдцев.

Атака «Виллы» не блещет, и Суарес запросто может стать первой опцией в ней.

3. Вульгарный. «Ницца»

Если Суарес не хочет рисковать репутацией и ехать в Англию, но ему хочется встретиться с хорошо знакомыми игроками, то для этого прекрасно подходит «Ницца». Клуб базируется в шикарном городе на берегу моря, где платят хорошие по местным меркам зарплаты, а звёздному составу могут позавидовать многие крепкие клубы Европы: Росс Баркли, Николя Пепе, Джо Брайен, Морган Шнейдерлин, Аарон Рэмзи, Каспер Шмейхель. Суарес идеально бы вписался к этим футболистам. Также в качестве бонуса идёт возможное выступление в Лиге конференций, в которой Луис ещё не играл.

4. Вызывающий. «Марсель»

«Марсель» - вторая сила французского футбола вслед за «ПСЖ», поэтому Суаресу, как минимум, будет интересно бросить вызов парижскому клубу в борьбе за чемпионство. В этом ему могут помочь Алексис Санчес, Самуэль Жиго и другие звёздные игроки состава. Отдельно стоит сказать про полного тезку главного героя материала, который является основным нападающим «Марселя». Увидеть пару форвардов из Луисов Суаресов - это забавно и, может быть, перспективно.

Но Лига 1 - не единственный привлекательный фактор для Суареса. «Марсель» играет в ЛЧ, в которой опыт экс-игрока «Барселоны» наверняка пригодится.

5. Романтический. «Аякс»

Если у Суареса не получилось закончить карьеру в родном «Насьонале», то на мажорной ноте он это сможет осуществить в «Аяксе», который когда-то давно дал ему дорогу в большой европейский футбол.

«Аякс» подарит как Суаресу как игру в ЛЧ, так и хорошую почву для большого количества забитых голов в Эредивизи, где соперники позволяют играть форвардам более раскованно.

источник: «Советский спорт»
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