Андрей Кобелев: Пару-тройку очевидных фолов возле штрафной «Зенита» Карасев пропустил

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» подвел итоги матча в Петровском парке и оценил судейство.

– «Зенит» был сильней по всем статьям, не напрягаясь и выкладываясь на сто процентов. Честно говоря, думал, что «Динамо» будет агрессивней, что в начале второго тайма мы и увидели. Команда собралась, включила скорости и, казалось, что можно будет зацепиться за свою игру и за очки. Но после удаления стало всё понятно…

– А стало ли неожиданным то, что «бело-голубые» не смогли ничего противопоставить «Зениту»?

– Всё-таки в команде по сравнению с прошлым сезоном произошла большая ротация. Причем, очень важных позиций, и ушли очень важные игроки с моей точки зрения: это два центральных полузащитника и два центральных защитника. Поэтому для того чтобы команда поняла стратегию игры и нового главного тренера, необходимо какое-то время. Мы видели хорошие отрезки в сезоне по тайму, как, например, в Нижнем Новгороде или в Воронеже, но и соответственно – плохие таймы. Стоит констатировать, что футбол поменялся, стал менее агрессивным, меньше стало прессинга, чем было при Шварце. Для начала хотелось бы посмотреть, как команда будет действовать после длительного перерыва.

– Не было такого ощущения, что «Зенит» после того как забил, всё контролировал и мог прибавить в любой момент?

– Так гости и до первого забитого мяча так вели себя: никуда не торопились и не включали скорости. Было заметно, что при любом развитии событий «Зенит» может включить дополнительные мощности. Плюс ко всему – скамейка квалифицированная у команды.

– Справедливым ли было удаление?

– Я думаю, что – да. Всё-таки нарушение было возле линии штрафной, куда пытался ворваться нападающий соперника. Конечно, это индивидуальная ошибка защитника. В этой ситуации, если ты не успеваешь играть на опережении, то не должен трогать игрока.

– Как отнеслись к тому, что некоторые игроки «Динамо» обвиняли судью после матча?

– Я бы хотел отметить, что пару-тройку очевидных фолов возле штрафной «Зенита» Карасёв пропустил. Два фола на Захаряне и на Макарове были очевидны. Не знаю, почему ни главный арбитр, ни ассистент не отреагировали на них.