Чемпиону мира не место в зоне вылета. Франция обыграла Австрию и ушла с последнего места в группе

РАНГНИК В ГОСТЯХ У ПОДВИСШЕГО ЧЕМПИОНА

Дидье Дешам за 10 лет работы со сборной Франции никогда не оказывался в таком положении. Можно сколько угодно говорить о том, что Лига наций для топов турнир проходной, но два очка в четырех турах и риск вылететь из лиги A, имея в соперниках Хорватию, Данию и Австрию, это чересчур.

А тут наставник в последней домашней игре кампании еще и лишился целой группы игроков, которых хватило бы на полноценный состав: Уго Льориса, Люки и Тео Эрнандеса, Ибраима Конате, Преснеля Кимпембе, Люки Диня, Поля Погба, Нголо Канте, Адриена Рабьо, Бубакара Камара, Кингсли Комана и Карима Бензема.

Чемпионам мира хватает исполнителей, чтобы даже в такой ситуации выставить мощный состав, но согласитесь, видеть Бенуа Бадьяшиля, Жонатана Клосса и Юсуфа Фофана слишком уж непривычно.

К австрийской сборной у российских болельщиков тоже наверняка особое отношение, ведь с недавних пор ее тренирует любимец железнодорожников Ральф Рангник. Под его руководством австрийцы разгромили на выезде Хорватию и не проиграли дома французам, то есть набрали четыре очка в противостоянии с двумя финалистами ЧМ-2018.

ГРИЗМАНН НЕ ЗАБИЛ В УПОР

Хозяева поразили ворота Патрика Пенца уже на второй минуте, однако Килиан Мбаппе, подбирая мяч перед решающим выстрелом, выбегал из положения вне игры, так что гол засчитан не был. Хотя и задал французам соответствующий настрой. Они штурмовали штрафную соперника не только атакующей тройкой Килиан Мбаппе – Антуан Гризманн – Оливье Жиру, но и вообще чуть ли не всеми полевыми игроками.

Гостям совершенно не удавалась контратакующая игра, но излюбленную расстановку Диего Симеоне 4-4-2 в оборонительной фазе они использовали довольно эффективно. На краях у французов преимущества не было из-за того, что действовали здесь лишь по одному латералю Ферлан Менди и Клосс. В результате они все время сбивались в центр, где пробраться было еще труднее.

Тем не менее, героем первого тайма стал 25-летний вратарь «Реймса» Пенц, проводивший всего четвертый матч в составе сборной. Так, ему принадлежит сумасшедший двойной сейв ближе к перерыву, когда в перекладину перевел удар Тчуамени через себя, а затем накрыл добивание Гризманна в упор. В итоге по истечении 45 минут у подопечных Дешама было 15 (!) ударов, а на табло все так же светились нули.

РЫВОК МБАППЕ, ПРЫЖОК ЖИРУ

В начале второго тайма показалось, что австрийцы начинают даже чуть отодвигать игру от своих ворот, но на этом они и погорели. Марсель Забитцер неудачно обработал мяч на своей половине поля и привез контратаку. Она не выглядела убийственной. Таковой ее сделал Мбаппе, прорвавшийся на скорости мимо четверых (!) защитников и сильно пробивший по центру.

С этого момента гостям нечего было охранять, и Рангник заменил обоих нападающих, перейдя на 4-2-3-1 – появившийся Кристоф Баумгартнер стал играть чуть глубже, зато крайние полузащитники должны были подняться повыше. Правда, перестроиться австрийцы не успели. Умница Гризманн здорово дождался появления свободной зоны на правом фланге и великолепно подал на линию вратарской, где король второго этажа Оливье Жиру легко перевисел оппонента. Это его 49-й гол за сборную.

Впечатлила сегодня роль Гризманна. Формально он занимал позицию под нападающими, но в позиционных атаках появлялся везде, даже в опорной зоне, когда требовалось создать большинство. Дешам продолжает давать самому умному атакующему игроку своей команды максимум свободы, а тот продолжает оправдывать доверие, действуя практически безошибочно.

В результате Франция одержала уверенную победу и ушла с последней строчки. Правда, от вылета она по-прежнему не застрахована, ведь в заключительном туре едет в гости к предельно мотивированным после поражения в Загребе датчанам, тогда как австрийцы в Вене сделают все возможное, чтобы превзойти лидеров группы хорватов.

Лига наций

Лига A

Группа 1

5-й тур

Франция – Австрия – 2:0 (0:0)

Голы: Мбаппе, 56 – 1:0. Жиру, 65 – 2:0.

Франция: Меньян (Ареоля, 46), Кунде (Салиба, 23), Варан, Бадьяшиль, Клосс, Тчуамени, Фофана, Ф. Менди, Гризманн (Дембеле, 79), Жиру (Нкунку, 79), Мбаппе (Коло Муани, 90+2).

Австрия: Пенц, Триммель, Линхарт, Алаба (Пош, 70), Вебер, Забитцер (Шмид, 69), Шлагер, Зайвальд, Вайман (Любичич, 50), Арнаутович (Грегорич, 64), Онисиво (Баумгартнер, 64).

Предупреждения: Вайманн, 38.

Судья: Экберг (Швеция).