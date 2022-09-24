Евгений Ловчев: Россию обложили, поэтому сборной нужно использовать любую возможность играть

Сегодня сборная России проведет товарищеский матч в Бишкеке со сборной Киргизии. Евгений Ловчев объясняет, почему сейчас каждая игра важна для нашей команды.

- Россию обложили со всех сторон, - говорит Ловчев. – Поэтому в нынешней ситуации очень важно использовать все возможности, чтобы выйти из этой изоляции.

Я недавно спрашивал Александра Дюкова, можно ли нам организовывать турниры, проводить матчи с другими сборными? Он ответил, что запрет распространяется только на официальные турниры. Вот сейчас федерация футбола Боснии и Герцеговины готова сыграть со сборной России, и ей за это ничего не грозит, но футболисты не хотят ехать в Санкт-Петербург. Поэтому в нынешних условиях каждая игра важна для сборной.

- Раздаются голоса, что сборная Киргизии не тот соперник, напрасно мы летим в Бишкек и т.д.

- Месяц назад я побывал в Бишкеке с командой ветеранов сборной СССР. Мы с Романцевым были в роли тренеров, или менеджеров, можно и так нас назвать. В составе были: Шмаров, Титов, Дасаев, Хидиятуллин, Газзаев, Касымов, Каряка, Алдонин и даже Хорен Оганесян. Нормальная сборная СССР собралась.

Стадион в Бишкеке старенький, но в хорошем состоянии и поле хорошее. Вмещает он тысяч примерно 15. И я не сомневаюсь, что трибуны будут полные.

Приезд сборной России в Бишкек – это праздник для местных болельщиков.

Интересно, что президент Киргизии любит футбол, он сам играл против наших ветеранов и забил два гола. Оказалось, что в молодости он играл в футбол.

Киргизы согласились, честь им и хвала. И наша благодарность. Я и скажу, нашим там придется нелегко – киргизы дадут бой. Никто там нам подарков делать не будет.

- То есть, надо играть? Потому что раздаются голоса, зачем нам сборная в нынешних условиях, только бессмысленная трата денег.

- Надо играть со всеми, с кем можно. Киргизы согласились, и это первая ласточка. И для самих футболистов такие матчи важны. У всех в резюме есть графа – игры за сборную. И любая такая игра идет футболисту в копилку. Пусть она и товарищеская.

Думаю, и сборные из Латинской Америки, если сделать хорошее предложение, не откажутся к нам приехать. Там к России нормально относятся, и условная сборная Коста-Рики, думаю, не откажется с нами сыграть.

АНОНС

Матч Киргизия – Россия пройдет сегодня Бишкеке. Начало в 17.00 мск. Прямая трансляция на «Матч ТВ».