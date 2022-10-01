Так во сколько раз упала посещаемость?

С сезона-2022/23 для посещений матчей РПЛ одного билета стало недостаточно, так как была введена система fan-ID с целью более жесткого контроля над болельщиками и уменьшения беспорядков на матчах, но на деле появились другие проблемы, которые до сих пор никак не решаются. Минцифры России заявили о 250 тысячах «карт болельщиков», которые были выданы за первые десять туров чемпионата. Много или мало? А сколько в других странах? Насколько меньше стало зрителей? На эти и другие вопросы мы ответим ниже.

Стоит начать с того, что число в 250 тысяч выданных fan-ID выглядит убедительно, но нужно учитывать, что многие из них выданы игрокам, представителям тренерских штабов, функционерам и сотрудникам стадионов, у которых фактически не оставалось выбора. К ним же можно причислить различных бюджетников, которых нередко чуть ли не насильно затягивают на матчи. Это не бОльшая часть от всех представителей с fan-ID, но их тоже нужно учитывать.

Последствия введения fan-ID стали просвечиваться ещё до старта сезона, когда ряд клубов РПЛ опубликовал данные о покупках абонементов. В итоге оказалось, что желающих его купить в «Спартаке» насчиталось около 3 тысяч, в «Зените» - 10 тысяч, «Локомотив» - чуть больше тысячи, ЦСКА - 2 тысячи. Эти данные актуальны на июль 2022 года, и наверняка число «счастливых» обладателей увеличилось, но общая тенденция от этого не изменилась. По сравнению с сезоном-2019/20 цифры упали в 2-5 раз (в зависимости от отношения к fan-ID болельщиков каждого из клубов), что выглядит более чем удручающе и показательно.

РПЛ и раньше не могла похвастаться большой посещаемостью, а теперь её тяжело сравнить даже со средними лигами Европы. Лишь «Зенит», «Краснодар», «Факел» и «Динамо» входят в топ-100 самых посещаемых клубов Европы. Даже «Спартак» - и тот лишь на 102-й строчке.

Чтобы изначально признать идею введения fan-ID провальной, было достаточно посмотреть на опыт других лиг. В Турции, где куда чаще случались трагические случаи при участии фанатов, ввели некий аналог «паспорта болельщика» - «passolig card», но он совершенно не прижился, количество насилия и нарушений не снизилось, зато на стадионы стали ходить куда меньше. Есть случай и в топ-лиге, а именно в Италии, где чиновники пытались ввести «tessera per il tifoso» (паспорт тиффози), но предложение моментально завернули, не без вмешательства владельцев клубов, которые пожаловались на чудовищное потенциальное снижение доходов. И если даже в Италии жалуются на бедность в результате ухода болельщиков со стадионов, то что говорить о России?