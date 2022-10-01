Кубок России проверил проверил «элитных» судей на прочность

Но вернемся к нашим судьям: из восьми матчей третьего тура ФОНБЕТ Кубка России почти половина вызвала вопросы по части компетенции арбитров.

У Василия Казарцева в мачте «Урал» - «Торпедо» неожиданно сломался секундомер в добавленное время - игру судья закончил на несколько секунд раньше.

Алексей Сухой в игре ЦСКА – «Сочи» вдруг перестал замечать явные поводы для пенальти. Правда, временно ослеп не только он, но и Кирилл Левников, отвечавший в этом мачте за ВАР.

Битва «Ахмата» против «Ростова» тоже получилась интересная, и наверное, она даже войдет в историю - всё благодаря креативу главного арбитра Алексея Амелина и, конечно, Яна Бобровского, сидевшего на ВАР. Судя по происходившему на поле, судья назначил пенальти в ворота «Ростова» только за то, что у защитника этой команды есть рука.

Про бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым на матче «Спартак» - «Зенит» также будут слагать легенды. Уже в первом тайме рефери откровенно поплыл: тайминг непонятных решений и ошибок впечатляет - 22-я, 23-я, 27-я, 30-я, 31-я, 34-я, 43-я и 45-я минуты - неплохой ряд.

Конечно, после увиденного возникает вопрос: вроде сборы и обучение российские рефери проводят в одном месте, тогда почему трактовки одного и того же эпизода каждый креативит на свой лад? И со зрением у большинства наших арбитров похоже какие-то хронические проблемы. Правда, тут стоит отметить, что все судейские факапы, как однажды выразился президент РПЛ Александр Алаев, случаются не только на матчах Кубка, но вообще свойственны нашему футболу. Проблема, конечно, от этого меньше не становится, ведь получить вразумительные объяснения по решениям, вызывающим недоумение и у клубов, и у болельщиков, практически невозможно, идет ли речь о кубке или о премьер-лиге. Про первый и второй дивизион, в этом контексте, можно даже и не упоминать.

Казалось бы, РФС начали двигаться в направлении большей открытости по освещению нюансов работы арбитров: сделали несколько роликов с переговорами судей и даже показали один день из жизни простого российского рефери, но, пока получается, что это никак не решает насущных проблем, а лишь лакирует образ человека со свистком на российских футбольных полях. На эт тему исчерпывающе высказался глава департамента судейства РФС Павел Каманцев после заключительного матча третьего тура Пути РПЛ «Спартак» - «Зенит»: «Наша задача не в том, чтобы исправить весь мир и сделать так, чтобы все полюбили судей. Мы просто стараемся быть открытыми. А негатив к судейству был и будет всегда». Это конечно, удобная позиция по невыходу из зоны комфорта, но рано или поздно решения принимать придется. Хотя бы потому, что скоро - и игроки, и тренеры, и зрители, и даже сами судьи потеряют последнюю нить логики в происходящем на поле. Трактовки должны быть едины для всех, даже если они и меняются с изрядной частотой, а КДК и ЭСК помимо того, что просто фиксируют недочеты и ошибки судей, видимо, тоже должны проводить дни открытых дверей и доступным языком объяснять что и почему произошло в том или ином эпизоде. Можно даже «разжёвывать». И насколько бы уверенно и смело глава судейского комитета ни объяснял, что своими претензиям к арбитрам «клубы пробуют нас на зуб», но «у нас есть своя статистика и свои метрики качества судейства» - суть происходящего на поле пока не меняется.

Павел Каманцев сказал, что у них в судейском комитете не заметили, что ошибок стало больше. Может, мы просто разный футбол смотрим?