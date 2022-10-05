И Палыч такой молодой. Юрию Семину – 75, он в отличной форме и почему-то не в «Локо»

ВПИСАЛ СВОЮ СТРАНИЦУ В ИСТОРИЮ «СПАРТАКА»

Он не был звездой во время своей футбольной карьеры. В том смысле, что до уровня сборной СССР не дотягивал. Но болельщики со стажем знают, каков был уровень чемпионата СССР, а в сборную тогда пробивались лучшие из лучших. Если пофантазировать, не сомневаюсь, в нынешней сборной России Семин был бы одним из лидеров.

Неуступчивый в единоборствах, жилистый, даже костлявый – столкнуться с Семиным в борьбе за мяч не пожелаешь никому.

А что касается сборной, если человек отыграл в высшей лиге чемпионата СССР за «Спартак» и московское «Динамо» 6 сезонов, это уже знак качества.

В его карьере были еще «Кайрат», «Кубань». А та «Кубань», советских времен, это вам не нынешняя. Ну и «Локомотив».

В историю «Спартака» Семин вошел, как футболист, забивший два первых гола клуба в еврокубках – в 1966 году белградскому ОФК. С «Динамо» он выиграл Кубок СССР в 1970-м. Единственный трофей Палыча в качестве игрока. Выиграл бы еще, тогда «Динамо» было силой, но поругался с тренером. И уехал в Алма-Ату. Характер…

ИЗ ПЯТОГО КОЛЕСА - В ЧЕМПИОНЫ

Семин войдет в историю нашего футбола, как… думал, какое слово здесь подобрать, от определения «выдающийся» решил отказаться. Как классный специалист, назовем это так.

Начал Юрий Палыч свою тренерскую карьеру в 1983 году в Душанбе, где спас «Памир» от вылета из первой лиги.

В 1986 году Семин возглавил «Локомотив», и проработал там 19 лет. Команда из пятого колеса московской футбольной телеги превратилась в одного из грандов российского футбола. Три чемпионских титула, шесть Кубков России. Два из них в качестве менеджера. Странная должность для Семина.

Была еще короткая командировка в Киев – за сезон чемпионский титул с «Динамо» и полуфинал Кубка УЕФА.

В 2005-м Семина уговорили возглавить сборную, но команда не смогла пробиться на чемпионат мира. Он хотел вернуться в «Локо», однако тренерское кресло там уже было занято.

ПОЧЕМУ СЕМИН БЕЗ РАБОТЫ?

Болельщики требовали возвращения Палыча, баннеры на фанатской трибуне с его изображением были всегда. Вернулся в 2009-м, но уже через полтора года вынужден был уйти.

6 августа 2016 года «Локомотив» объявил о назначении Семина менеджером команды.

«Формально правильно, а по сути – издевательство» (В.И. Ленин).

Это как предложить Гвардиоле пост менеджера в «Барселоне». Но все же жизнь заставила руководителей клуба вернуть Палыча на тренский мостик. После победы в чемпионате в 2018 году (помните, палочку-выручалочку Эдера!) буквально на следующий день Семин пришел к нам в редакцию. Помог в «заманивании» триумфатора его старый друг Евгений Ловчев.

У Семина был еще Кубок России в 2019-м, а 14 мая 2020 года совет директоров «Локомотива» уволил Семина - его контракт истекал 31 мая, договор решили не продлевать.

И чем дальше от нас то время, когда Палыч был с командой, тем всё более и более накатывает грусть. Приходится всё чаще вспоминать то время, когда клуб притягивал взоры своей игрой (и игра-то тоже была будь здоров!), и тренерская позиция была незыблема, и в большинстве случаев команда выходила на игру в качестве фаворитов, с высоко поднятой головой.

Сам Палыч – в порядке, Палыч активен и в отличной форме.

«Советский спорт» поздравляет Юрия Палыча Сёмина с 75-летием и желает всего, что он хочет сам себе пожелать.