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«Зенит» предложит Кузяеву новый контракт. Почему это правильно

Объясняем логику питерских менеджеров.
«Зенит» предложит Кузяеву новый контракт. Почему это правильно
17 октября 2022 15:20
автор: Матвей Морозов
автор фото: Вячеслав Евдокимов /ФК «Зенит»

«Зенит» предложит Кузяеву новый контракт? Да. Это вопрос из разряда «Будет ли «Манчестер Сити» пытаться продлевать контракт с Холандом?» — заявил недавно генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. И его слова, как ни странно, абсолютно справедливы и логичны. Далер Кузяев, наверное, самый стабильный игрок питерцев в эпоху Семака и один из тех российских футболистов, который находится в отечественном топ-клубе не из-за своего паспорта.

Думаю, все вы помните, как летом 2020 года Далер Кузяев пытался найти себе команду за рубежом. Его действия были очень правильными и своевременными — тогда 27-летний россиянин, уже набравшийся опыта в РПЛ, реально имел все шансы заиграть в любом из топ-5 европейских чемпионатов. Однако из-за высоких требований Кузяева по зарплате трансфер сорвался и хавбек так и остался в России. В «Зенит», с которым игрок отказался переподписывать соглашение, возвращаться, казалось, было странно, поэтому футболист начал искать варианты среди других российских команд. Самое конкретное предложение было от «Локомотива». По информации СМИ, железнодорожники были готовы дать Кузяеву контракт на три года. Однако до официального объявления дело не дошло — буквально через пару дней после сообщений о переходе хавбека в «Локо» Далер вернулся в «Зенит». По всей видимости, питерцы, как это часто бывает, решили, что Кузяев им нужнее и просто перехватили его у конкурента — в этом для большинства болельщиков нет ничего удивительного.

Семаку Кузяев действительно был необходим — он напрямую говорил об этом на пресс-конференциях. «Клубу он нужен. Сам Далер будет выбирать из тех предложений, что у него будут», — говорил тренер. Спустя два года мы можем только согласиться с коучем.

Кузяев — очень полезный для сине-бело-голубых футболист. В его игре можно выделить два главных качества. Во-первых, он универсален. В самых разных формациях хавбек может закрыть сразу несколько позиций. При игре в четыре защитника Далер классно смотрится на месте крайнего защитника (причем как справа, так и слева), а при трех центральных может выходить латералем. В центре поля Кузяев обычно действует в роли «восьмерки», чуть реже — в качестве бокс-ту-бокс или атакующего хавбека в схеме с «ромбом». Плюс периодически россиянин закрывает позицию инсайда на правом фланге — располагается либо под вингером, либо смещается туда из центральной зоны.

Во-вторых, Кузяев, в отличие от большинства футболистов РПЛ, обладает высоким футбольным интеллектом, который вкупе с отличной работоспособностью, позволяет хавбеку классно видеть поле и грамотно действовать в переходных фазах — благодаря этому у Далера получается бить почти из любых позиций, делать рейды с мячом через половину поля, точно пасовать между линий, не нарушая структуру команды, и управлять темпом игры, то передерживая мяч, то, наоборот, как можно быстрее отдавая его партнеру. Неудивительно, что в каждом из пяти последних сезонов за «Зенит» Кузяев набирал не менее 18 игр в чемпионате за кампанию: несмотря на небольшое количество результативных действий, Далер все равно эффективен — просто его работа малозаметна и выглядит не слишком эффектно.

Понятно, что этот контракт будет последним серьезным соглашением в карьере Кузяева. Зимой хавбеку стукнет уже 30 лет, поэтому на продление больше чем на три года Далеру вряд-ли стоит рассчитывать. Но на этот раз, вероятно, он согласится на плюс-минус любые приемлемые условия, которые ему предложит питерское руководство. В нынешних реалиях в России платить больше, чем в Петербурге, футболисту, конечно, нигде не смогут.

источник: «Советский спорт»
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