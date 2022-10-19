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Очередной российский клуб под угрозой исчезновения

Один из новичков Первой лиги этого сезона - клуб «Уфа» - может вскоре прекратить свое существование. Правда, генеральный директор уфимцев попросил прессу краски пока не сгущать - на сегодня речь идет только об уведомлении сотрудников о возможном сокращении.
Очередной российский клуб под угрозой исчезновения
19 октября 2022 00:06
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «Уфа»

Витиеватая формулировка, конечно, но, по словам Шамиля Газизова, не такая трагичная, как многим может показаться: «Уведомления о сокращении — обычная процедура, соблюдаем закон. Речи о том, что клуб закроется, не идет. Может быть, дела наладятся — и эти бумаги не пригодятся», заверил бывший гендир «Спартака».

Последние несколько месяцев выдались для «Уфы» непростыми. В конце прошлого сезона РПЛ клуб из Башкортостана проиграл в стыках и вылетел в ФНЛ впервые за восемь лет. «Мы не готовились, что окажемся в первой лиге, для нас это довольно ощутимая трагедия», — сказал тогда Газизов.

Неудивительно, что вопрос о дальнейшем финансировании «Уфы» сразу встал ребром. Кроме того, команда понесла потери на тренерском мостике и в составе - клуб покинул штаб во главе с Алексеем Стукаловым, а также 10 игроков основы. За месяц до понижения в классе Газизов пребывал в пессимистичных настроениях о будущем и о перспективах команды:

- Если «Уфа» вылетит, то ее не будет, я придерживаюсь этого мнения, - переживал топ-менеджер уфимского клуба. И было от чего: руководство Башкирии не горело желанием в том же объеме поддерживать команду, которая лишилась «элитной» прописки. По словам Газизова, руководство республики, да и он сам были заинтересованы в том, чтобы вывести клуб из-под государственного финансирования. А сделать это было возможно, только оставаясь в премьер-лиге.

Тем не менее, после обсуждений, в местном министерстве спорта приняли решение продолжить поддержку «Уфы». Все-таки республика финансировала клуб уже 12 лет, правда за счет внебюджетных средств, а в 2022 году к спасению «Уфы» пришлось привлечь средства еще и из бюджета региона. Но теперь вопрос возвращения в РПЛ был снят с повестки дня, финансовое положение клуба и без того продолжало оставаться нестабильным. С таким состоянием дел уфимцы рисковали и вовсе оказаться во втором дивизионе. И вроде бы «Уфа» продолжала держаться на плаву, пока месяц назад некий «Региональный фонд» не подал исковое заявление в адрес клуба, чтобы отсудить более 105 млн рублей.

Год назад уфимцы взяли в долг у этого акционерного общества на некие трансферные цели. Но, как теперь полагает «Региональный фонд», деньги могли уйти в карман Шамиля Газизова. Так что эта история добавила турбулентности в и без того сложную финансовую ситуацию в уфимском клубе. И хотя генеральный директор «Уфы» старается держать лицо и делать акцент на том, что у клуба на сегодняшний день нет никаких долгов, но также после этих позитивных установок, не забывает добавить, что на ближайшее время у уфимцев нет никакого источника финансирования. Тогда на что рассчитывает команда, не совсем понятно. Пока похоже, что только на чудо или на авось.

источник: «Советский спорт»
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