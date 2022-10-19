Игуаин завершил карьеру. Как провел последний сезон и чем запомнился в карьере?

Каждый апрель и май многие футбольные болельщики начинают грустить, ведь именно в этот период, чаще всего, многие футбольные звёзды ежегодно сообщают о завершении карьеры. До весны ещё далеко, но уже в октябре появилась новость, которая заставляет обернуться назад и вспомнить о карьере замечательного футболиста, игру которого мы больше никогда не увидим в профессиональном спорте.

Гонсало Игуаин обошелся «Реалу» в 2007 году в 12 млн евро, и почти сразу аргентинский форвард адаптировался к испанскому футболу, став одним из лучших нападающих тех лет. За шесть лет он забил 121 гол и отдал 56 голевых передач в 264 матчах, по итогам которых неожиданно решил уйти в «Наполи» за 39 млн евро, где он больше не находился в тени у более известных и раскрученных игроков типа Криштиану Роналду, Кака и других.

В «Наполи» Игуаин доказал, что его зря недооценивали в «Реале», а в 2015/16 он выдал по-настоящему великий сезон, забив 36 голов в 35 сыгранных матчах. Лишь Чиро Иммобиле спустя несколько сезонов сумел повторить результат Гонсало. Этот результат стал поворотным в карьере аргентинца, который решил пойти на повышение в «Ювентус» за невероятные 90 млн евро, где вновь стал одним из лучших голеадоров Серии А, но до 36 голов за сезон было далеко.

В «Ювентусе», после прихода Криштиану Роналду, клуб решил избавиться от неподходящего под новый стиль игры Гонсало, из-за чего он сначала ушел на правах аренды в «Милан», а потом в «Челси», где тоже не проваливался, но заметный регресс по забитым мячам был очевиден.

В 32 года Игуаин устал от европейского футбола и отправился в новый проект Дэвида Бекхэма под названием «Интер Майами». В MLS Игуаина приняли как звезду мирового масштаба и игрока, который может построить хороший фундамент для только что созданного клуба, а Гонсало ответил взаимностью, записав на свой счет 29 голов и 11 голевых передач в 70 встречах.

17 октября 2022 года майамский клуб вылетел в первом раунде плей-офф Восточной конференции, а Игуаин, как и заявлял ранее, завершил карьеру. 34-летний игрок покинул поле со слезами на глазах, а позже заявил:

«Моя мечта закончена, теперь начинается другая жизнь», – сказал он после игры.

Когда-то Карим Бензема и Гонсало Игуаин играли вместе в мадридском «Реале», только один в 34 года взял «Золотой мяч», а второй устав от футбола, закончил со спортом. Но это вовсе не «камень в огород» аргентинца, а факт. Несмотря на все сложности с травмами, лишним весом, неудачами и порой не самым лучшим отношением от боссов клубов, Игуаин провел завидную карьеру, за которую он завоевал 14 трофеев, играя за лучшие клубы мира.