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Аршавин, Быстров и Пименов проведут мастер-классы в Казани и Нижнекамске

21–23 октября в Татарстане состоится Фестиваль футбола для тренеров и учеников школ-участниц проекта «Футбол в школе».
Аршавин, Быстров и Пименов проведут мастер-классы в Казани и Нижнекамске
20 октября 2022 23:54
автор: Юрий Волохов

Фестиваль пройдет при поддержке СИБУРа и татарстанских предприятий компании «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима».

Экс-футболисты сборной России Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Руслан Пименов, экс-игрок женской сборной Елена Терехова, а также чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров проведут «СИБУР. Уроки футбола» для юных спортсменов и мастер-классы для преподавателей.

Расписание фестиваля:

21 октября — мастер-класс от Андрея Аршавина по проведению урока физкультуры в рамках Всероссийского форума школьных спортивных клубов «Школьный спорт — путь к успеху каждого ребенка» в Казани. Место проведения — ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ», начало в 12:00.

22 октября — «СИБУР. Уроки футбола» в Нижнекамске. Место проведения — футбольный манеж «Чулман Арена», начало в 11:00.

23 октября — «СИБУР. Уроки футбола» в Казани. Место проведения — футбольно-легкоатлетический манеж, начало в 10:00.

«Футбол в школе» — проект РФС по привлечению детей и подростков в самый популярный спорт в мире. У школьников появляется возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей.

С 1 сентября 2022 года в проекте РФС «Футбол в школе» участвуют 2150 школ из 48 регионов страны. Школьники получат от РФС в общей сложности 80 тысяч новых мячей, 57,5 тысяч манишек, 2 тысячи фишек, 6 тысяч сумок для мячей, 2,7 тысяч насосов, 30 тысяч конусов и другой инвентарь. Наборы для каждой школы сформированы в зависимости от количества учеников.

АРШАВИНА ВСТРЕТИЛИ ЧАК-ЧАКОМ И ХЛЕБОМ С СОЛЬЮ

Вчера вечером делегация РФС прибыла в Казань рейсом из Москвы. Через полчаса в казанском аэропорту приземлился рейс из Санкт-Петербурга, на котором прибыл в столицу Татарстана бронзовый призер Евро-2008, легенда «Зенита» Андрей Аршавин.

Гостеприимные хозяева-организаторы встретили на выходе из зала прибытия самого талантливого футболиста России ХХI века тортом из знаменитого татарского деликатеса чак-чак, а также хлебом с солью.

Андрей Сергеевич попробовал чак-чак, как положено, отломил ломтик белого хлеба от каравая и мокнул его в соль.

- Андрей, что вкуснее? – вопрос от корреспондента «Советского спорта».

- Конечно, чак-чак, - ответил Аршавин.

Затем делегация РФС отправилась в гостиницу. Впереди три насыщенных мероприятиями дня.

источник: «Советский спорт»
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Аршавин, Быстров и Пименов проведут мастер-классы в Казани и Нижнекамске
Аршавин, Быстров и Пименов проведут мастер-классы в Казани и Нижнекамске
21–23 октября в Татарстане состоится Фестиваль футбола для тренеров и учеников школ-участниц проекта «Футбол в школе».
20.10.2022 23:54
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