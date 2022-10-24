Может «Химкам» пора пошаманить?

«Химки» перестали побеждать - 14 матчей подряд без положительного результата. Появились даже полушутливые версии о том, что уходя в очередной раз и со скандалом, Юран все-таки не сдержался и проклял «красно-черных», ну или просто сглазил - кому как больше нравится. И даже очень хорошие отступные, что выплатил ему клуб, «Химкам» от порчи не помогли. Сам Сергей Николаевич над этими предположениями только смеется, но о том, что подмосковный клуб уже одной ногой в первой лиге, говорит серьезно.

К помощи священников в нашем футболе прибегают регулярно. То поле приглашают освятить перед игрой с принципиальным соперником, то поработать исключительно с вратарской зоной. Но вернуть клубу игру, которую они показывали еще несколько месяцев назад и снять заклятие от бывшего главного тренера - такой задачи перед российскими батюшками, кажется, еще не ставили. С другой стороны, надо радоваться, что в «Химках» решили обратится к молитвам, а не к заговорам и ритуалам. Как, например, сделали недавно в пермском «Амкаре» из второй лиги. Клуб так хочет перебраться дивизионом повыше, что взял на работу шамана. В прошлом сезоне «Амкару» не удалось пробиться в первую лигу. Поэтому теперь в штате команды специалист по общению с потусторонними силами.

Кстати, приглашение шаманов практиковали и во время домашнего ЧМ-2018. Перед встречей сборных России и Испании шесть бурятских жрецов молились духам и призывали победу танцами с бубном. В мировом футболе также не без греха - то тут, то там всплывают истории общения с колдунами.

Так, например, во время отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Буркина-Фасо не стала мелочиться и, чтобы наверняка победить в решающем матче со сборной Алжира, решила не мелочиться и позвала на игру экзорциста. Команды закончили матч со счетом 2:2. Надо ли говорить, что сборная Алжира осталась недовольна и официально обвинила Буркина-Фасо в применении черной магии на поле стадиона «Мустафа Чакер» в Блиде. Сборная Перу тоже не сдержалась и ради путевки на ЧМ-2022 также призвала на помощь шаманов, о чем заранее были уведомлены ее болельщики.

Но дальше всех пошел известный французский футболист Поль Погба, который не так давно обращался к колдуну, дабы наложить проклятие на своего более успешного партнера по сборной - звезду «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Правда, сам полузащитник «Ювентуса» назвал эти обвинения ложными и не соответствующими действительности. По словам Погба, он периодически обращается к шаманам, но исключительно ради благих целей, например, помощи голодающим детям Африки.

Так что у «Химок» есть еще вариант задержаться в РПЛ, кроме очередного пришествия Сергея Юрана. Пока Спартак Гогниев строит команду и внедряет креативные идеи для результативного футбола, может стоит попробовать и эзотерику?