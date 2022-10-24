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«Нам такой подарок сделали!» - Амбассадоры РФС провели «СИБУР. Уроки футбола» в Нижнекамске

Амбассадоры РФС на третий день своего визита в Татарстан посетили Нижнекамск, где встретились со школьниками в рамках проекта «СИБУР. Уроки футбола».
«Нам такой подарок сделали!» - Амбассадоры РФС провели «СИБУР. Уроки футбола» в Нижнекамске
24 октября 2022 22:46
автор: Юрий Волохов

«Я С ДЕТСКИХ ЛЕТ ПОКЛОННИК АРШАВИНА»

Напомню состав амбассадоров РФС: экс-футболисты сборной России Андрей Аршавин, Руслан Пименов, Владимир Быстров, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, экс-игрок сборной России Елена Терехова.

К амбассадорам присоединился старший тренер женской молодежной сборной России Валентин Гавва.

Звездные гости отправились в футбольный манеж Нижнекамска под названием «Чулман Арена», который был пущен в строй в 2020 году. Теперь ребята могут заниматься футболом круглый год.

Кстати, тренеры местной футбольной школы при ФК «Нефтехимик» отмечали, что с вводом в строй манежа количество желающих заниматься футболом резко возросло.

В Нижнекамске более 300 детей приняли участие в фестивале «СИБУР. Урок футбола». И что приятно удивило в этой поезде по Татарстану – это большое количество занимающихся футболом девочек.

А пока автобус с гостями возле входа в манеж встречают представители мэрии Нижнекамска, местные журналисты и девушки в национальных костюмах. У одной в руках поднос с бурсаком, это татарское национальное лакомство. У второй – хлеб-соль, по русскому обычаю. Гости пробуют угощения, а Андрей Аршавин говорит, что уже пробовал бурсак в Казахстане.

Открывает этот радостный для всех мальчишек и девчонок Нижнекамска день мэр города Рамиль Муллин.

- Важно, что наши промышленные предприятия не только производят продукцию, но и поддерживают детский спорт. Я благодарю компанию «СИБУР» за этот проект. Потому что когда ты видишь эти примеры, лучшие примеры, когда встречаешься с легендами спорта, - это всегда некий задор, с которым можно пройти всю жизнь, - подчеркнул Рамиль Муллин.

От имени амбассадоров РФС с приветственным словом к участникам обратился Борис Никоноров.

- Сегодня мы приехали сюда большой дружной компанией. Спасибо детям, спасибо тренерам и родителям. Вы большие молодцы, что воспитываете правильные ценности. Ведь дети – это наше будущее. Сегодня мы с ребятами сделаем все возможное, чтобы этот день запомнился навсегда, и мы устроим настоящий праздник футбола, - добавил Борис Никоноров. Помощник генерального директора по работе с муниципальными органами «Нижнекамскнефтехима» Эльвира Долотказина подчеркнула важность спортивных проектов компании «СИБУР».

- Компания «СИБУР» поддерживает спорт и здоровый образ жизни. И реализует такие замечательные проекты. Сегодня у вас есть уникальная возможность получить уроки от легенд нашего российского спорта. Я думаю, что этот день запомнится вам на всю жизнь, дерзайте и у вас все получится. Я уверена, что сегодняшний день станет стимулом для ваших дальнейших побед, - сказала Эльвира Долотказина.

А затем каждый из амбассадоров взял себе большую группу ребят, Валентину Гавве досталась группа девочек. Он, несмотря на молодость, человек опытный – преподает 15 лет в РГУФКе и тренирует как раз наши юношеские и молодежные женские сборные.

Борис Никоноров известен своей знаменитой бисиклетой - ударом через себя в падении ножницами. Напоминаю о его коронном приеме тренеру группы ребят, для которой проводит урок Борис. «Да, надо ребятам показать, им понравится», - соглашается тренер.

Борис трижды пробивает бисиклетой – ребята в восторге: «Круто! Супер!».

Мастер-классы от гостей закончены, а теперь – футбол. На мягкий газон поставлены небольшие ворота, игра, а точнее игры, начались. Команды меняют другу друга, амбассадоры показывают футбольные трюки, передают мяч по воздуху в одно касание, чем вызывают восторженные возгласы публики. И опять, как и в каждом городе, периодически раздается скандирование «Аршавин! Аршавин!». Слишком яркий след оставил Андрей в нашем футболе.

Повезло Роме Леонтьеву из 38-го лицея. После того как мальчик случайно забил гол в собственные ворота, звезды футбола предложили сыграть за них. И он не раз самоотверженно спасал ворота звезд.

— Это было просто потрясающе. Я даже такого представить себе не мог. Круто играть с такими людьми, чувствуешь, как будто это настоящий футбол, — поделился впечатлениями Роман. И под занавес – матчи с волонтерами проекта, с преподавателями физкультуры, затем - с тренерами футбольной школы.

Здесь уже игра идет более серьезная - очень хочется местным преподавателям на глазах своих учеников выглядеть достойно на фоне знаменитых мастеров. Матчи завершены, а я приглашаю пообщаться одного молодого парня из команды преподавателей. Он играл лучше всех и забил гол в ворота звезд. Это преподаватель лицея №37 Зульфир Хаметов.

- Никогда не думал, что смогу сыграть с Аршавиным, - говорит Зульфир. – Сегодня сбылась одна из моих мечт. Я большой поклонник Андрея Аршавина, в 2008 году на Евро он творил чудеса. Затем феерил в «Арсенале», забил на «Энфилде» четыре «Ливерпулю». Забил и моей любимой «Барселоне», я за нее с юных лет болею. Знаю, что Андрей сам большой поклонник «Барселоны», всегда мечтал в ней играть, но, увы, не сложилось.

- Как сегодня он выглядел?

- Андрей Сергеевич хотя и особо не напрягался, но техника у него потрясающая. Когда надо, он стартовал, когда надо – отдавал передачи. И очень сложно было предугадать, что он собирается сделать в следующий момент.

И остальные звезды замечательные – высокий класс виден у всех.

И завершение – традиционное фото и селфи с гостями, как обычно больше всех «достается» Аршавину. Как правильно заметил приятель и коллега Зульфира Хаметова «Сам виноват, зачем так хорошо в футбол играл». Согласен, крыть нечем.

Два мальчика десяти лет попросили Аршавина подписать мяч.

- Нам такой подарок сделали, это просто счастье! Мы даже не могли о таком мечтать, - делятся мальчишки эмоциями.

— Эмоции зашкаливают. С детьми всегда приятно тренироваться. Очень хорошее мероприятие, душа радуется, когда смотришь на счастливых ребят, — сказал Владимир Быстров.

— Я уже второй раз в Нижнекамске. До этого был на центральном стадионе. Сегодня мы приехали на «Чулман Арену». Здесь шикарное поле и достаточно высокий уровень подготовки спортсменов. Всегда с радостью приезжаю в Татарстан. Регион идет впереди, — подчеркнул Руслан Пименов.

- По нашему опыту, а мы занимаемся данным проектом уже полтора года, у детей после таких уроков что-то откладывается. Много девочек приходят. И потом, как ни странно, они начинают заниматься футболом, а в целом, данный проект - это пропаганда здорового образа жизни, - подытожил Андрей Аршавин.

ПОДАРОК АМБАССАДОРОВ - СНЕГОВИК ИЗ КАУЧУКА

После вкусного обеда, которым накормили делегацию РФС гостеприимные хозяева, амбассадоры отправились на ПАО «Нижнекамскнефтехим». Это одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков.

Как и завод «Казаньоргсинтез», который амбассадоры посетили ранее, предприятие открыло двери для промышленных туристов и предложило по-новому посмотреть на нефтегазохимическую отрасль — технологичную, безопасную, экологичную. Пополнили когорту туристов и экс-футболисты сборной России.

Вновь, как и днем ранее на «Казаньоргсинтезе», всех гостей облачили в спецодежду, выдали средства индивидуальной защиты. После чего делегация РФС посмотрела ролик по технике безопасности, и каждый расписался в журнале.

- В этом году нашему предприятию исполнилось 55 лет. «Нижнекамскнефтехим» — крупнейший производитель синтетического каучука и сырья для его синтеза. Помимо каучуков общего и специального назначения, в номенклатуру производимой продукции входят полистирол, полипропилен, полиэтилен, окись этилена, окись пропилена, альфа-олефины, поверхностно-активные вещества, — начал экскурсию главный инженер «Нижнекамскнефтехима» Ирек Аглямов.

Гостей подвели к ленте, откуда крошки каучука падают в специальное оборудование, после чего на выходе на ленту падают спрессованные брикеты весом в 30 кг.

Из крошки Быстров, главный балагур и шутник команды, слепил три футбольных мяча. Каучук довольно пружинистый, поэтому такими мячами даже можно играть в баскетбол.

Звезды футбола пожонглировали ими, затем из трех мячей слепили каучуковый снеговик и оставили на память работникам цеха.

А Владимир Быстров еще вызвался укладывать 30-килограмовые брикеты в контейнер. Загрузил девять штук, дав передохнуть работнику. «Здесь работают настоящие мужики», - констатировал Быстров.

В завершение в актовом зале состоялась встреча с работниками предприятия. Футболисты ответили на вопросы, подписали мячи, вымпелы РФС и свои фото на память.

После этого вся делегация отправилась в Казань, на утро их ждут в манеже на очередной урок школьники столицы Татарстана.

источник: «Советский спорт»
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«Нам такой подарок сделали!» - Амбассадоры РФС провели «СИБУР. Уроки футбола» в Нижнекамске
«Нам такой подарок сделали!» - Амбассадоры РФС провели «СИБУР. Уроки футбола» в Нижнекамске
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