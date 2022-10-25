Мы играем чемпионат России как признаваемый турнир в последний раз?

Итак, выбран самый проблемный вариант развития футбольного сюжета. Крымские клубы (в составе «шести новых территорий») включены в систему российского чемпионата.

До этого восемь лет работал компромисс - крымский футбол живет за счёт денег УЕФА и не присоединяется к футболу российскому.

Если убрать ненужные эмоции и лирику, то в сухом остатке нынешнее решение означает одно: можно закрывать вертикаль сборных и можно выходить из всех комитетов УЕФА и ФИФА, прекращая в них работу.

Тема еврокубков для нас закрыта. Тема временного бана на международные соревнования снята, потому что она моментально сменяется на постоянный бан.

И не руками Дюкова этот самострел совершён - глава РФС препятствовал этому решению как мог. Потворствовали этому люди, от футбола далёкие. Настолько далёкие, насколько, например, депутаты Госдумы далеки от реальной жизни.

На карте родины регионов почти в два раза больше, чем представлено на футбольной карте трёх профессиональных лиг. Но никто не кричит, что где-то за Уралом мы не даём развиться футболу. Ну, где-то есть, где-то нет - так сложилось. Нет трагедии. Точнее, трагедия нашего футбола - в другом. Но не об этом сейчас речь.

А вот об одном-единственном регионе крика и истерик (повторимся, преимущественно от людей нефутбольных) больше, чем о смерти футбола в России в целом.

Падает рейтинг, на иные матчи выходят по 1-2 иностранца в составе, даже в доБАНные годы наш чемпион боролся за предпоследнее место в лигочемпионской группе. И уверенно занимал последнее. Лидеры играют по уровню как аутсайдеры, а аутсайдеры вообще давно не играют.

И клубы из региона, который для функционеров стал притчей во языцех, не годятся по уровню даже для второй лиги. Но мы силой их туда впихнем.

Не очень понятно, что с другими территориями. Что «Заря», что «Шахтёр» свой выбор уже сделали - они сменили базы, поля и стадионы на другие. А «Шахтёр» так и вовсе в Лиге чемпионов играет.

Еше один важный момент, о котором надо сказать Всем ведь кажется, что в мире спорта мы сейчас уже на самом дне, что хуже, чем нынешнее и повсеместное отстранение России везде и всюду уже и быть не может.

Но вот коллега Андрей Бодров совершенно к месту вспоминает о пожизненных дисквалах в мире футзала за участие игроков в альтернативных версиях.

Сейчас мы ещё худо-бедно держимся на плаву за счёт оставшихся иностранцев. Но представьте себе картину, которая очень близка к реальности: приходит ФИФА и говорит: кто играет в чемпионате, получает бан. Доигрываете этот сезон, а вот с 2023/24 - извините. ФИФА поддерживает только те внутренние турниры, которые проводятся в границах своих стран. А уж амнистию от обязательств по контрактам они объявлять научились - мы проходили уже это не так давно. Какие-то есть иллюзии? Если из ФИФА/УЕФА не исключат РФС, это будет чудом.

Так что задумайтесь: не последний ли чемпионат России мы сейчас играем?