Последний шанс для Аллегри. Превью матча «Бенфика» - «Ювентус»

Последние результаты и турнирная таблица

«Бенфика» - опытный и сильный боец еврокубков, но даже с этим багажом было трудно представить, что после четырех туров группового этапа Лиги чемпионов португальцы будут делить первую строчку с «ПСЖ». «Орлы» победили в стартовых матчах «Маккаби» (2:0), «Ювентус» на выезде (2:1), а затем дважды сыграли вничью с «ПСЖ» со счётом 1:1. «Бенфика» пребывает в отличной форме, благодаря которой она ещё ни разу не проиграла за весь сезон, а на выходных команде даже удалось обыграть «Порту» (1:0), что придало ещё больше уверенности.

«Ювентус» в последнем матче ЛЧ проиграл «Маккаби» (0:2), из-за чего вогнал себя в тяжелейшую ситуацию, которая оставит туринцев на третьей строчке даже в случае победы над «Бенфикой». После очередной волны слухов об увольнении Массимилиано Аллегри команда чуть-чуть реабилитировалась и одержала две подряд победы в Серии А против «Торино» (1:0) и «Эмполи» (4:0). В ЛЧ у «Юве» всего одна победа и отставание на пять очков от зоны плей-офф.

Ориентировочные составы

За исключением Фернандо Морато, который не провёл ни одной минуты на групповой стадии ЛЧ, у «Бенфики» больше нет потерь. Почти наверняка команда будет использовать свой основной костяк, который мы видели в предыдущих встречах против «ПСЖ». Отдельно стоит отметить Давида Нереса полностью восстановившегося от травмы, благодаря чему Роджер Шмидт вновь сможет использовать одного из лучших игроков сезона, у которого уже 5 голов и 6 голевых передач в 14 матчах, в том числе один из мячей был забит в ворота «Юве» в первом матче.

«Ювентус» уже в первом матче против «Бенфики» испытывал колоссальные кадровые проблемы, а с тех пор ситуация лишь ухудшилась. Например, в ответном поединке не сможет помочь Анхель Ди Мария, Бремер и Паредес. Аллегри вынужден выдумать что-то новое с оставшимся составом, которого не хватает даже для того, чтобы заполнить все свободные ячейки на скамейке запасных.