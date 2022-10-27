Четыре матча Лиги Европы, которые вызывают интерес больше остальных

«Ференцварош» - «Монако».

В первую очередь данный матч интересен для российского зрителя с точки зрения противостояния Александра Головина и Станислава Черчесова, особенно после победы экс-главного тренера сборной России в первом матче. Но это далеко не единственная причина, почему нужно следить за венгерско-французской встречей.

«Ференцварош» впервые с сезона 1971/72 имеет все шансы преодолеть групповую стадию турнира, но для этого нужно набирать три очка, чтобы превратить шестой тур этапа в пустую формальность. Однако сделать это будет не так просто, ведь венгры не отличаются высокой стабильностью в сезоне, что подтвердил недавний матч кубка, в котором чемпион страны вылетел от клуба из третьего дивизиона Венгрии.

Многое во встрече решит первый гол, которым отличился «Ференцварош» в трёх из четырёх туров, и если он будет забит вновь, то у «Монако» сильно сократятся шансы на конечный успех, ведь они ещё ни разу за сезон не побеждали в гостях, если пропускали первыми.

Помимо промежуточного третьего места мотивации монегаском может добавить прошлое поражение от «Трабзонспора» со счётом 0:4, что стало самым крупным разгромом в истории Лиги Европы/Кубка УЕФА для команды Головина.

Вся группа «F»: «Фейеноорд» - «Штурм», «Лацио» - «Мидтьюлланн»

В группе «F» интересны сразу два противостояния, но не по отдельности, а в совокупности.

За четыре тура команды так и не смогли выделить худшего и лучшего, из-за чего абсолютно у всего квартета равное количество очков (по пяти), а места в таблице распределяются исключительно по разнице голов. В предстоящих матчах букмекеры выделяют фаворитов, но если обе встречи вновь завершаться равенством, но последний тур обещает быть самым интересным за последние несколько лет в Лиге Европы.

Еще одним поводом для просмотра данных матчей можно считать атакующие возможности соперников, которые за четыре тура уже забили 64 гола, то есть в среднем четыре гола за игру.

«Нант» - «Карабах»

«Нант» и «Карабах» совершенно по-разному начали групповой этап Лиги Европы: французы победили у «Олимпиакоса» (2:1), азербайджанцы проиграли «Фрайбургу» (1:2). Однако по прошествию ещё трёх матчей ситуация кардинально изменилась и уже «Карабах», благодаря двум победам и одной ничье, поднялся на вторую позицию. А «Нант» «поплыл» и проиграл три раза подряд, в том числе «Карабаху» в гостях со счётом 0:3.

Пятый тур станет решающим для обеих команд. «Карабаху» достаточно отстоять ничью, чтобы впервые в истории попасть в плей-офф Лиги Европы, а «Нанту» обязательно нужно добывать победу, чтобы сохранить шансы перед последним туром.