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Чемпион страдает, но не оступается. «Зенит» победил «Краснодар» благодаря голу Кузяева в концовке

«Горожане» предложили питерцам сумасшедший темп и едва не отобрали у них очки, но все-таки не сдюжили. Кузяев на 87-й минуте заработал и реализовал пенальти за игру рукой Рамиреса.
Чемпион страдает, но не оступается. «Зенит» победил «Краснодар» благодаря голу Кузяева в концовке
30 октября 2022 21:32
автор: Артем Зибрак
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

МИНУС ЛОВРЕН И ОЛУСЕГУН

Чемпионы России вышли на матч в Краснодаре, уже зная о том, что «Спартак» одолел «Торпедо» и сократил отставание до четырех очков. Так что расслабляться им было нельзя, хотя в гостях питерцы себе такое позволяют, чему подтверждением три выездные ничьи в РПЛ в Химках, Грозном и Воронеже (и это без учета поражения в Кубке в Самаре).

Тренеры с первых минут выставили боевые составы, в обеих командах заметно выделяющиеся на фоне остальных игроков. У «Зенита» не подвергается сомнению преимущество над конкурентами латиноамериканского легиона, с поправкой на Матео Кассьерру, не попавшего даже в заявку, и Густаво Мантуана с Иваном, полученных в качестве кешбэка за Юри Альберто. Потерей можно назвать только Деяна Ловрена, вместо которого сыграл Нуралы Алип.

А у «быков» в принципе не так много опытных футболистов. Пожалуй, Александр Сторожук мог пожалеть лишь об отсутствии получившего повреждение Олакунле Олусегуна, которого заменил Алексей Ионов. Да можно порассуждать и о выборе Кевина Ленини на позиции центрального полузащитника, которую обычно занимает Михайло Баньяц, но это, вероятно, объясняется его более оборонительным стилем игры. В начальной фазе атаки кабовердинец опускался на одну линию с центральными защитниками и помогал разыгрывать мяч.

ВЫСОКУЮ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВЫДЕРЖИВАЕТ ТОЛЬКО ВЕНДЕЛ

Как ни удивительно, зенитовцы опасались своего соперника. Это было заметно по тому, как они практически всем составом возвращались в свою штрафную при подачах Эдуарда Сперцяна угловых. В поле зрения в таких ситуациях не попадал только лучший бомбардир команды Малком.

Оказалось, что осторожность гостей была оправдана. «Горожане» хотя и уступали сопернику во владении мячом, но действовали очень дерзко и настырно, высоко прессинговали и при первой возможности большим количеством шли в атаку. Иногда им на помощь приходил и не лучшего качества газон. Так, однажды Вильмар Барриос поскользнулся в середине поля, чем начал перспективную контратаку, сорванную плохим пасом на Ионова.

В итоге первый тайм получился равным если не по статистике (3-6 по ударам, 42%-58% по владению мячом), то по смыслу. Краснодарцам удалось навязать сопернику борьбу, выиграть у него практически весь верх и заставить действовать быстрее, что увеличило количество ошибок. У гостей справлялся с трудностями только Вендел (он и нанес самый опасный удар в первые 45 минут), тогда как Малком и Клаудиньо оказались не готовы к такому уровню сопротивления.

МАЛКОМ И КЛАУДИНЬО ПРОСТИЛИ, КУЗЯВ НАКАЗАЛ

На вторую половину питерцы вышли, будучи более готовыми к высокому темпу. Они приняли вызов, и игра приобрела еще более рваный вид. Обе команды предельно высоко встречали друг друга, максимально осложняя жизнь, но из-за отсутствия привычки действовать в таком стиле, перехваты совершали куда реже, чем нарушения.

По такой игре результат может принести в первую очередь ошибка игрока обороны. Или редкая стройная атака. Во втором случае больше шансов было у питерцев, обладающих более классным уровнем исполнителей. Они и начали создавать моменты. Сначала Малком тонкой передачей по центру вывел на удар Клаудиньо, затем Иван Сергеев убежал от оппонентов один на один с Сафоновым, но не попал, Вендел красиво закрутил мяч в сантиметрах от дальней девятки, а сам Малком из убойной позиции пробил точно в руки вратарю.

Хозяевам приходилось куда тяжелее. Тем более, что у них выпал из игры Ильзат Ахметов, набравший в предыдущих двух матчах 3 (1+2) очка результативности. Но на сей раз ни в прессинге, ни в обострении ему ничего не удавалось, и по истечении часа игры он уступил место на поле Баньяцу. Зато понравились Ионов и Джон Кордоба. Первый умно ассистировал партнерам и впервые ошибся в передаче на 79-й минуте (если верить, Whoscored), второй за счет силовой борьбы оказывал на оборону соперника сумасшедшее давление. Вероятно, потому Семак еще в перерыве поменял Алипа на Дмитрия Чистякова. Но давление давлением, а моментов это не принесло.

Во втором тайме «Зенит» действительно здорово прибавил и заслужил победу. Уже под самый занавес матча ее принес Далер Кузяев, заработавший и сам реализовавший пенальти. Правда, он мог все решать еще с игры, но с угла не смог пробить Сафонова, а потом попал в руку Кристиану Рамиресу. Зато был точен с «точки» - вратарь даже коснулся мяча, но отбить его не удалось. Для полузащитника это уже шестое результативное действие (4+2) в семи последних турах. Герой!

«Зенит» победил и не позволил «Спартаку» сократить отставание, а «Краснодар» потерпел третье поражение в четырех последних турах.

РПЛ. 15-й тур

«Краснодар» - «Зенит» - 0:1 (0:0)

Гол: Кузяев, 87 – с пенальти.

«Краснодар»: Сафонов, Волков (Петров, 60), Кайо, Сорокин, Рамирес, Ленини, Кривцов, Сперцян, Ахметов (Баньяц, 60), Ионов, Кордоба.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Алип (Чистяков, 46), Дуглас Сантос, Ерохин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо (Мантуан, 76), Малком (Ерохин, 90+2), Сергеев (Мостовой, 77).

Предупреждения: Сперцян, 39. Алип, 43. Волков, 47. Петров, 71. Кузяев, 80. Рамирес, 82.

Судья: Москалев (Воронеж).

источник: «Советский спорт»
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Чемпион страдает, но не оступается. «Зенит» победил «Краснодар» благодаря голу Кузяева в концовке
«Горожане» предложили питерцам сумасшедший темп и едва не отобрали у них очки, но все-таки не сдюжили. Кузяев на 87-й минуте заработал и реализовал пенальти за игру рукой Рамиреса.
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