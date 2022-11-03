Головин последовал за Черчесовым – «Монако» вышел в плей-офф Лиги Европы

«ФЕРЕНЦВАРОШ» ДОБЫЛ ТРУДНУЮ НИЧЬЮ С «МОНАКО»

Группа Н второго по престижности еврокубка вызывала повышенный интерес российских болельщиков – сразу два представителя России участвовали в борьбе за путевки в плей-офф в этой группе. Александр Головин твердый игрок основы «Монако», Станислав Черчесов в прошлом сезоне завоевал с «Ференцварошем» звание чемпионов Венгрии и выиграл Кубок страны.

За тур до окончания группового турнира «Ференцварош» обеспечил себе первое место, и, как следствие, выход сразу в 1/8 финала.

Путевку в плей-офф «фради» добыли как раз в домашнем матче против «Монако». Венгров на «Гроупама Арене» устраивала ничья, и они ее добыли в трудной борьбе. Откровенно говоря, ребята Черчесова просто «отскочили»: «Монако» имел заметное преимущество в первом тайме, мог забивать два-три, а забил лишь один.

Где-то минуте на 15-й второго тайма «Ференцварош», наконец, стал напрягать гостей. Счет удалось сравнять на 82-й минуте, а затем его удержать, так как «Монако» в последние минут пять просто прижал хозяев к их штрафной. Но, как говорят англичане, счет на табло.

ПОБЕДА ЗА ЯВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ

Выход со второго места в плей-офф «Монако» гарантировала только победа над «Црвеной звездой». В противном случае надо было следить за параллельным матчем в Трабзоне, где «Трабзонспор» принимал немотивированный «Ференцварош». Правда, когда дело касается команды Черчесова, об отсутствии мотивации говорить рискованно. Но, как бы то ни было, «Трабзонспор» выиграл – 1:0. Однако штабу монегасков не было никакой необходимости следить за игрой в Турции. Фолланд уже на 5-й минуте открыл счет мощным ударом головой. Очень неудачно на выходе сыграл сербский вратарь. Гол целиком на его совести.

На 27-й минуте опять Фолланд положил мяч в самый нижний угол ударом с линии штрафной. И дело не в двух голах, а в том, что «Звезда» выглядела как-то обреченно с самого начала.

В начале второго тайма матч можно было заканчивать. Головин прошел по краю до самой лицевой, в падении прострелил вдоль ворот, набежавший Родич в упор вколотил мяч в сетку своих ворот. Видимо, хотел выбить, но так неудачно – 3:0.

Канга тут же реализовал пенальти, но ход матча это не изменило. В концовке Фолланд сделал хет-трик.

У нас осталась возможность следить за Лигой Европы и дальше. Жеребьевка всех еврокубков пройдет 7 ноября.