Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Головин последовал за Черчесовым – «Монако» вышел в плей-офф Лиги Европы

«Монако» очень легко разобрался дома с «Црвеной звездой» - 4:1 и вышел в весеннюю часть Лиги Европы.
Головин последовал за Черчесовым – «Монако» вышел в плей-офф Лиги Европы
03 ноября 2022 22:58
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Монако"

«ФЕРЕНЦВАРОШ» ДОБЫЛ ТРУДНУЮ НИЧЬЮ С «МОНАКО»

Группа Н второго по престижности еврокубка вызывала повышенный интерес российских болельщиков – сразу два представителя России участвовали в борьбе за путевки в плей-офф в этой группе. Александр Головин твердый игрок основы «Монако», Станислав Черчесов в прошлом сезоне завоевал с «Ференцварошем» звание чемпионов Венгрии и выиграл Кубок страны.

За тур до окончания группового турнира «Ференцварош» обеспечил себе первое место, и, как следствие, выход сразу в 1/8 финала.

Путевку в плей-офф «фради» добыли как раз в домашнем матче против «Монако». Венгров на «Гроупама Арене» устраивала ничья, и они ее добыли в трудной борьбе. Откровенно говоря, ребята Черчесова просто «отскочили»: «Монако» имел заметное преимущество в первом тайме, мог забивать два-три, а забил лишь один.

Где-то минуте на 15-й второго тайма «Ференцварош», наконец, стал напрягать гостей. Счет удалось сравнять на 82-й минуте, а затем его удержать, так как «Монако» в последние минут пять просто прижал хозяев к их штрафной. Но, как говорят англичане, счет на табло.

ПОБЕДА ЗА ЯВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ

Выход со второго места в плей-офф «Монако» гарантировала только победа над «Црвеной звездой». В противном случае надо было следить за параллельным матчем в Трабзоне, где «Трабзонспор» принимал немотивированный «Ференцварош». Правда, когда дело касается команды Черчесова, об отсутствии мотивации говорить рискованно. Но, как бы то ни было, «Трабзонспор» выиграл – 1:0. Однако штабу монегасков не было никакой необходимости следить за игрой в Турции. Фолланд уже на 5-й минуте открыл счет мощным ударом головой. Очень неудачно на выходе сыграл сербский вратарь. Гол целиком на его совести.

На 27-й минуте опять Фолланд положил мяч в самый нижний угол ударом с линии штрафной. И дело не в двух голах, а в том, что «Звезда» выглядела как-то обреченно с самого начала.

В начале второго тайма матч можно было заканчивать. Головин прошел по краю до самой лицевой, в падении прострелил вдоль ворот, набежавший Родич в упор вколотил мяч в сетку своих ворот. Видимо, хотел выбить, но так неудачно – 3:0.

Канга тут же реализовал пенальти, но ход матча это не изменило. В концовке Фолланд сделал хет-трик.

У нас осталась возможность следить за Лигой Европы и дальше. Жеребьевка всех еврокубков пройдет 7 ноября.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Головин последовал за Черчесовым – «Монако» вышел в плей-офф Лиги Европы
Головин последовал за Черчесовым – «Монако» вышел в плей-офф Лиги Европы
«Монако» очень легко разобрался дома с «Црвеной звездой» - 4:1 и вышел в весеннюю часть Лиги Европы.
03.11.2022 22:58
Футбол
автор: Юрий Волохов
Неймар опять в центре скандала
Неймар опять в центре скандала
Один из важных героев предстоящего чемпионата мира в Катаре, звезда «ПСЖ», бразилец Неймар выдает один из лучших сезонов в своей карьере - в 18 играх у нападающего 14 голов и 11 ассистов.
03.11.2022 14:34
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Конец эпохи. Роналду не нужен даже «МЮ»
Конец эпохи. Роналду не нужен даже «МЮ»
Англичанам надо срочно избавляться от звездного ветерана.
03.11.2022 14:28
Футбол
автор: Матвей Морозов
Пике чемпионат мира не нужен
Пике чемпионат мира не нужен
Жерар Пике неожиданно попал в расширенный состав сборной Испании на ЧМ-2022. Правда, вместе с защитником «Барселоны» главный тренер Луис Энрике включил в список еще 55 игроков, в том числе и Серхио Рамоса.
03.11.2022 14:25
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Головин – вслед за Черчесовым, но для этого «Монако» нужно побежать «Црвену Звезду»
Головин – вслед за Черчесовым, но для этого «Монако» нужно побежать «Црвену Звезду»
Сегодня пройдет последний тур группового турнира Лиги Европы. Все наше внимание к матчу в Монако, где местный клуб, за который выступает Александр Головин, будет принимать «Црвену Звезду».
03.11.2022 13:47
Футбол
автор: Юрий Волохов
Симеоне не сумел перестроить «Атлетико». Клубу пора искать нового тренера
Симеоне не сумел перестроить «Атлетико». Клубу пора искать нового тренера
«Атлетико» занял последнее место в группе Лиги чемпионов, а игра выглядит ещё хуже, чем несколько лет назад. Теперь не осталось даже обороны, которой команда так славилась.
03.11.2022 08:46
Футбол
автор: Никита Шмытов
Три вопроса к заключительному туру Лиги Европы
Три вопроса к заключительному туру Лиги Европы
Черчесов может помочь Головину, Моуриньо в шаге от выбора, а одна из групп разожжется до предела.
03.11.2022 08:22
Футбол
автор: Никита Шмытов
Златан возвращается в плей-офф Лиги чемпионов! «Милан» дома разгромил «Зальцбург»
Златан возвращается в плей-офф Лиги чемпионов! «Милан» дома разгромил «Зальцбург»
Героем матча стал Оливье Жиру – дубль и две результативные передачи на Крунича и Мессиаса.
03.11.2022 01:08
Футбол
автор: Артем Зибрак
Жиго мимо еврокубков, Конте - в плей-офф! Как прошел самый яркий матч ЛЧ шестого тура первого дня?
Жиго мимо еврокубков, Конте - в плей-офф! Как прошел самый яркий матч ЛЧ шестого тура первого дня?
Практически каждый матч прошедшего дня Лиги чемпионов не имел турнирного значения, но исключением стала встреча «Марселя» и «Тоттенхэма».
02.11.2022 08:07
Футбол
автор: Никита Шмытов
Худшая неделя Симеоне. «Атлетико» бездарно слился из еврокубков
Худшая неделя Симеоне. «Атлетико» бездарно слился из еврокубков
«Порту» буднично расправился с «Атлетико» и лишил его евровесны. Мадридцев от позора спас только Облак.
01.11.2022 22:51
Футбол
автор: Артем Зибрак
Роналду может сыграть с «Ювентусом», а Головин — с «Барселоной». В Лиге Европы наступила развязка
В группах Лиги Европы прошли матчи заключительного тура.
«Ак Барс» выздоравливает! Как Радулов принес победу в зеленом дерби
Казанцы в серии буллитов выиграли у «Салавата Юлаева» (2:1) в матче КХЛ, взяв реванш у уфимцев за два октябрьских поражения.
Бразилия или Аргентина — да, Франция и Англия — нет. Специальные ставки на пары финалистов ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на то, какие команды встрется 18 декабря в финале чемпионата мира по футболу в Катаре.
Мбаппе побил рекорд Месси, Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА, Рублев отобрался на Итоговый турнир
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Расклады ЧМ-2022 в группе F: закат Бельгии, проводы Модрича и канадский сюрприз
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе F: Бельгию, Канаду, Марокко и Хорватию.
«Бенфика» украла первое место у «ПСЖ», а Анчелотти догнал Фергюсона! Как завершился групповой этап Лиги чемпионов
По итогам последних матчей 6-го тура определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов и команды, которые весной переместятся из главного еврокубка в плей-офф Лиги Европы.
Медведев опять оконфузился, а Непомнящий победил Карлсена. Новые приключения наших нейтралов
Даниил Медведев, только что в отличном стиле выигравший турнир в Вене, перебрался в Париж и… потерпел поражение в первом же матче от довольно среднего теннисиста из Австралии Алекса Де Минора. Зато порадовал российских болельщиков шахматист Ян Непомнящий.
Сыграет ли Украина на ЧМ-2022? Иран и Тунис уже напряглись
Сборные Ирана и Туниса рискуют быть отстраненными от участия в стартующем 20 ноября чемпионате мира в Катаре. ФИФА должна расставить все точки над i в ближайшие дни.
Фальстарт с увольнением! Как Вадима Гаранина поспешили «убрать» из «Сочи»
Российское спортивное информационное пространство частенько стало утолять голод «горячими» новостями, основанными на предположениях. Не сказать, что все в них придумано от и до, но...
В финале ЧМ-2022 Аргентина победит Португалию по пенальти? Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика