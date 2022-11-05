Алексей Сафонов: «Зенит» победит «Ахмат» с минимальным счетом, ЦСКА – «Пари НН» - 2:0

«Сочи» - «Спартак». Начало в 14.00

В «Сочи» непонятная ситуация с тренерами. Пишут, что нынешний тренер отстранен. Думаю, эта не та ситуация, когда смена тренера встряхнет команду.

Впереди большой перерыв, многие игроки «Спартака» в сборную не поедут, немного отдохнут. Поэтому им хочется уйти на перерыв в хорошем настроении.

Думаю, «Спартак» выиграет 3:1, «Сочи» тоже играет в атаку, поэтому хозяева забьют.

«Зенит» - «Ахмат». Начало в 16.30

«Ахмат» - крепкая, хорошо организованная команда. Но «Зенит», очевидно, выше классом, за счет класса питерцы одержат победу, но не будет никакого разгрома, будет трудовая победа в районе 1:0.

Футболисты «Зенита» должны поднять настроение жителям города: вчера женский «Зенит» на «Газпром Арене» проиграл финал Кубка России ЦСКА. Матч собрал рекордную для женского футбола в России аудиторию – в районе 18 тысяч. А «Зенит» проиграл, поэтому мужская команда должна сгладить отрицательные эмоции от вчерашнего поражения женщин у болельщиков.

«Факел» - «Краснодар». Начало в 16.30

«Краснодар» выиграет 2:1. У «Краснодара» более целостная команда. «Факел» - молодец, боевитая команда, но «Краснодар» посильнее.

ЦСКА – «Пари НН». Начало в 19.00

Тренер Нижнего Галактионов – как Фигаро здесь, Фигаро там. Его то туда отправляют, то сюда. Все эти разговоры могут сказываться негативно на команде.

Не вижу никаких проблем, чтоб ЦСКА не смог победить в этом матче. Счет? В районе 2:0 - победа армейцев.