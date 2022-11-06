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Как вчистую проиграть матч, где ты был лучшим. Что случилось с «Динамо» в Ростове?

Матч в Ростове динамовские болельщики ждали с интересом. Какими бы ни были потери в обороне, важно «посравнить и посмотреть век нынешний и век минувший». Оценки, данные по ходу матча и по его окончании, мы «подрезали» у известного журналиста.
Как вчистую проиграть матч, где ты был лучшим. Что случилось с «Динамо» в Ростове?
06 ноября 2022 22:17
автор: Дмитрий Дерунец
автор фото: ФК "Динамо" (Москва)

Эволюция Динамо - есть ли она или это все «Химки» придумали? Важно было оценить как раз на фоне «Ростова», с которым Славиша Йоканович и начинал в июле.

1-15 МИНУТЫ

Есть основания быть разочарованными 0-0. Последнего паса, хорошего движения обостряющего не хватило сразу в нескольких моментах. Но в целом хорошие 15 минут по движениям, открывания. Аккуратная игра, скорости ещё далеко от максимальных.

16-30 МИНУТЫ

Остроты минимум с обеих сторон, но мне положительно нравится, что происходит на поле. Владеем мячом, раскатываем грамотно, надежно, терпеливо. Этого же ничего раньше не было. Свист трибун хорошая оценка.

Добавить в остроте. Выждать момент.

31-45 МИНУТЫ

Максимально классные 0-0. Я такой идеальной обороны со времен Голодца не припомню. Элитный первый тайм в защите. Владение мячом = защита своих ворот. То, что измученный Ростов доставляет до финальной трети снимают ЦЗ.

Как бы ни закончилась игра, этот тайм - веха.

46-60 МИНУТЫ

Лаксальт лежа головой - хайлайт надолго!!

Славиша vs Москалев, кажется, самая продолжительная заруба между судьей и тренером на английском в России.

Продолжаем пробовать раскачивать позиционно, хотя лучше себя чувствуем в редких быстрых атаках.

Попасть бы круто с дистанции, но … это просто невероятно. Дожать! Без глупостей у своих!

61-90 МИНУТЫ

Слов нет, одни эмоции. Давно не были в такой ситуации.

Сколько угодно можно говорить о каких-то деталях, как и кто сыграл один в один, о суете и непрухе у чужих ворот. Комличенко злой гений, но мне сегодня Динамо понравилось гораздо больше, чем Ростов.

Тот случай, когда расстроишься, но скажешь: результат придёт. Обязательно. Спасибо, команда.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

«Ростов» обыграл «Динамо» 2:1.

«Ростов» набрал 32 очка после 16 туров - это новый рекорд ростовчан в чемпионате России, в серебряном сезоне-2015/16 было 31 очко после 16 матчей.

Кроме того, «Ростов» проиграл лишь один из последних 12 матчей в РПЛ против московских клубов (0:4 против ЦСКА в мае). В этом сезоне - три победы и три ничьих.

Константин Тюкавин забил гол после выхода на замену, с начала 2021 года у него 12 голевых действий в РПЛ после выходов на замену (7 голов и 5 передач), минимум на четыре больше, чем у любого другого игрока лиги.

Николай Комличенко впервые в карьере отдал две голевые передачи в матче РПЛ, в этом сезоне он уже установил личный рекорд по ассистам за сезон (4).

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