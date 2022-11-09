«Зенит» с Чистяковым - в бане, Орлов извинился, но послевкусие от истории горькое

Вчера появилась информация, что Дмитрий Чистяков присоединился к основному составу «Зенита». Футболист и главный тренер питерцев Сергей Семак пообщались уже в спокойной обстановке, все разногласия улажены. Но зачем было пороть горячку, прилюдно распинать футболиста за ошибку на поле?

Да, защитник грубо ошибся, и привез себе гол на 8-й минуте. Это был уже второй мяч «Ахмата» на «Газпром Арене» в ворота хозяев в этот день. Но позвольте, впереди 82 минуты матча. С таким составом «Зенит» должен был по идее не только эти несчастные два гола отыграть, но и выиграть матч. Однако главная ударная сила «Зенита» - бразильская диаспора - в последнее время выглядит какой-то расхлябанной. Такое впечатление, что бразильцам стало скучно в нашем чемпионате. Может, лучше было провести политбеседу с южноамериканцами, а не вешать всех собак на бедного Чистякова?

Гонения на защитника сразу после матча начал гуру комментаторского цеха Геннадий Орлов. Он намекнул, что Чистяков не просто так ошибся, мол, он зимой перейдет в «Ахмат».

Геннадий Сергеевич сам играл в футбол, всю жизнь работает в футболе. Неужели он думает, что солидному клубу нужна от новичка такая медвежья услуга в виде сознательной ошибки? Да с таким игроком никто дело иметь не будет.

А затем в дело вступил генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев, который заявил, что Чистяков выведен из основного состава «Зенита». Это решение Александр Иванович принял явно под влиянием эмоций, и, возможно, предположение Геннадия Орлова здесь тоже повлияло.

А что, собственно, случилось? Может, питерцы потеряли все шансы на очередное чемпионство? Не тут-то было - «Зенит» проиграл всего лишь первый матч в чемпионате. Команда идет на первом месте с отрывом в 6 очков, и никто не сомневается, что «Зенит» опять финиширует на первом месте. И всего лишь за ошибку в рядовом ничего не значащем матче Чистякова едва не распяли. Что же тогда нужно было сделать с Федором Смоловым после его «знаменитого» пенальти в ворота хорватов на ЧМ-2018? Можно еще вспомнить гол Александра Филимонова в свои ворота от Украины в отборе к Евро-2000.

Вчера «Зенит» всей командой сходил в баню, Дмитрий Чистяков, естественно, тоже был там. А Геннадий Орлов извинился перед защитником.

— Я хочу извиниться перед Дмитрием Чистяковым за информацию о его переходе в «Ахмат» этой зимой. Признаю, что нужно проверять источники. Приношу свои извинения и клубу «Ахмат». А Диме Чистякову, как и другим российским игрокам «Зенита», пожелаю, чтобы они составляли здоровую конкуренцию легионерам и не опускали рук в тренировочной работе, — сказал Орлов «СЭ».

Ладно, как говорится, эпизод заигран. Впредь руководству «Зенита» следует быть сдержанней, а авторитетным болельщикам не выдавать непроверенные версии по горячим следам.

Скандал сошел на нет, но неприятное послевкусие осталось. И еще неизвестно, как вся эта история отразится на карьере Чистякова.

Тот гол 9 октября 1999 года, пропущенный Филимоновым от Андрея Шевченко в «Лужниках» сломал очень хорошего вратаря.