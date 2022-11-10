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Ла Лига в темпе «аллегро»

Перед паузой на ЧМ еще есть возможность проникнуться темпераментом испанского футбола.
Ла Лига в темпе «аллегро»
10 ноября 2022 09:48
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК "Барселона"

В четверг состоятся заключительные матчи 14-го тура примеры: «Райо Вальекано» - «Сельта», «Валенсия» - «Бетис», а также «Реал Мадрид» - «Кадис». Затем Ла Лига отправится на паузу до 31 декабря.

Как минимум последние пару туров чемпионата Испании по непредсказуемости сюжетных поворотов и неоспоримой очевидности лидера стали чем-то напоминать нашу родную премьер-лигу. Здесь есть свой «Зенит» - «Реал Мадрид», который не любит проигрывать, но иногда, вопреки всему, это все же допускает, как например, в минувшее воскресенье, в матче с «Райо Вальекано» - командой, которая расположилась на девятой строчке турнирной таблицы. «Барселона» тоже не отстает по части интересных историй. Казалось, только на днях каталонский клуб романтично попрощался со своей легендой и воспитанником Жераром Пике, который должен был в последний раз выйти в футболке «сине-гранатовых» на поединок с «Альмерией» в 13-м туре Ла Лиги. Но что-то пошло не так, и защитник снова появился в заявке - на матч «Барселона» - «Осасуна» 14-го тура. Правда, на поле Пике так и не вышел, но умудрился отхватить «красную» карточку за более чем красноречивые оскорбления арбитра встречи - Хесуса Хиля Мансано - в подтрибунном помещении. Видимо, вдохновился Спартаком Гогниевым. Для футболиста эта «красная стала» 11-й за «сине-гранатовых» в карьере. В общем, уйти красиво не удалось, зато получилось повторить антирекорд клуба - ранее он принадлежал Христо Стоичкову. Любопытно, что почетное третье место по удалениям в истории «Барселоны» у Хосепа Гвардиолы (у него девять карточек этого красивого цвета).

Еще один неизменный лидер чемпионата Испании - клуб «Атлетико Мадрид» - снова проиграл, на этот раз «Мальорке». В результате «матрасники» со своего насиженного годами третьего места стремительно отлетели на шестую позицию в таблице. Неприятные сенсации в исполнении Диего Симеоне продолжаются - аргентинец продлил серию без побед до пяти матчей во всех турнирах.

А вот новый коуч «Вильярреала» и еще одна тонкая ниточка, связывающая российский и испанский футбол, Кике Сетьен, наконец порадовал себя и фанатов клуба. Встреча с «Осасуной» в рамках 14-го тура примеры стала для «желтой подводной лодки» победной (1:0). До этого у бывшего помощника Николая Писарева в российской пляжной сборной и недавнего наставника «Барселоны» получалось не очень - три поражения подряд и одна ничья. Дошло до того, что на предпоследней игре «Вильярреала» болельщики команды в весьма агрессивной манере призывали Сетьена к уходу из клуба. Но главный тренер остался невозмутим: недаром его стремительному назначению после не менее стремительного ухода Унаи Эмери в АПЛ так радовался господин Писарев, который всегда был самого высокого мнения о тренерских качествах своего бывшего подчиненного. Даже несмотря на матч с которым Сетьен вошел в историю - поражение со счетом 2:8 от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов, после которого специалист и был уволен из «Барселоны». После этого Кике больше нигде не работал и теперь, спустя два года, нашел себя на «желтой субмарине». Остается пожелать ему только удачи, поскольку раньше, до катастрофичного похода в «Барселону», Сетьен действительно считался в испанском чемпионате крепким тренером: «Бетис» и «Лас-Пальмас» под его руководством показывали эстетичный футбол. С «Лас-Пальмас», который на тот момент только вернулся в высшую лигу, Кике дошел до 11-ой строчки. Потом принял кризисный «Бетис» и поднял с 15-го места на 6-ю позицию турнирной таблицы в следующем сезоне. Команда после долгого перерыва вернулась в еврокубки. Кстати, именно Сетьен два года назад мог заменить в «Спартаке» Доменико Тедеско: Кике был приоритетной кандидатурой, но что-то не срослось.

источник: «Советский спорт»
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