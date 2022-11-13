Идеальное завершение осени! «Динамо» в мегаэмоциональном дерби победило ЦСКА

ФЕДОТОВ ПЫТАЛСЯ ПОДСТРОИТЬ ПОД «ДИНАМО»

Чемпионат России в 2022 году завершало статусное столичное дерби. Разве можно было представить более классное прощание с премьер-лигой перед четырехмесячной паузой? Обе команды жаждали поставить яркую точку на этом отрезке взятием трех очков. Тем более, что в предыдущем туре потерпели по поражению. Динамовцы ни с чем вернулись из Ростова, а армейцы сенсационно остались ни с чем в игре с «Пари НН».

Хозяева на эту игру вышли без дисквалифицированных Дениса Макарова и Диего Лаксальта. Впрочем, обоим нашлись достойные замены: на левом краю обороны появился Дмитрий Скопинцев, а справа в нападении – Вячеслав Грулев, не выходивший в основе более месяца.

Вероятно, Владимир Федотов предполагал такие перестановки, потому что тоже сделал несколько именно на краях. Против Скопинцева неожиданно вышли играть впервые появившийся в основе в этом сезоне РПЛ Кирилл Ушаков (обычно роль правого латераля доставалась Милану Гайичу) и Иван Обляков (на позиции правого инсайда, «принадлежащей» Хесусу Медине).

А слева неожиданно поменялись местами Мойзес (вышел в тройке центральных защитников) и Бактиер Зайнутдинов (левый латераль). Последний лучше читает игру и действует в отборе, поэтому его задачей было блокировать всегда опасные подачи активно подключающегося в атаки Эли Дасы. Забегая вперед, отметим, что план совершенно не сработал.

НАД ТЕННИСНОЙ СЕТКОЙ

Как показали первые минуты, перестановки гостей были призваны максимально быстро переходить центр поля за счет длинных и средних передач на Чалова, однако и в составе динамовцев стало меньше футболистов, стремящихся затягивать владение мячом. В результате игра началась без середины поля. Быстрые переводы мяча с одной половины поля и обратно следовали друг за другом, но это была не игра наотмашь, а контролируемый хаос.

Вместе с тем стоит признать, что в такой игре сложно полноценно завладеть преимуществом, потому что обе команды много рискуют сложными передачами, которые редко доходят до адресатов (одному надо отдать быстро и точно, другому принять сложную передачу) и не могут закрепиться в середине поля. Центральные полузащитники большую часть первого тайма провели, задрав вверх подбородок.

Показательно, что в первом тайме и у тех, и у других атакующие футболисты чаще касались мяча, чем игроки средней линии: Смолов (29 касаний) и Муми Нгамале (30) больше встречались с мячом, чем Александр Кутицкий и Даниил Фомин (по 22), а Карраскаль (36) по этому показателю из всех футболистов на поле уступил только Скопинцеву. Аномальная статистика. Прав был Олег Романцев, когда говорил, что полузащитнику главное не оказаться теннисной сеткой, над которой все время летает мяч.

Как следствие, опасных ударов было значительно меньше, чем потенциально острых атак. Просто потому, что защитники в последний момент успевали исправиться. Моментами завершались как раз редкие атаки низом. Одну из них «Динамо» перед перерывом удалось завершить взятием ворот. Это Скопинцев прибежал вперед, разыграл нехитрую стеночку с Даниилом Фоминым и, вывалившись один на один с Игорем Акинфеевым, хладнокровно послал мяч под перекладину.

АКИНФЕЕВ ОБЛОМАЛ ФОМИНУ РЕКОРД

Странность в том, что в первом тайме ЦСКА смотрелся более цельно, а после перерыва, в котором оба тренера призвали игроков опустить мяч на газон, вдруг оказалось, что динамовцы техничнее и лучше понимают, как продвигаться в финальную треть поля. С 46-й по 63-ю минуту статистика ударов была 5-1 в пользу бело-голубых, что и отразилось на табло – Даса зряче мягко подал на дальнюю штангу, где Нгамале без борьбы переправил мяч в сетку.

Однако на этом дерби отнюдь не закончилось – в ответной атаке армейцы благодаря Облякову один гол отыграли. Иван удачно занял позицию при простреле Мендеса слева, оказался первым на подборе и плотно пробил в ближний угол. Антон Шунин с прыжком запоздал. Там еще в створе ворот в офсайде находился Чалов, но арбитры проигнорировали этот факт. И положа руку на сердце, не он помешал вратарю выручить партнеров.

Этот гол вдохновил армейцев, но надолго сил им не хватило. Динамовцы вернули контроль и создали два убийственных момента, но штанга и Акинфеев (дважды) были против. Причем вратарь потащил два убийственных удара Фомина, в том числе с пенальти, что, как мы знаем, на грани фантастики. Он ведь на пару с Георгием Пеевым делит рекордную серию по количеству реализованных 11-метровых подряд (по 17). Выйти в единоличные лидеры ему уже не доведется…

Но и это еще не все. В эпизоде с заработанным пенальти Обляков получил вторую желтую карточку, но в меньшинстве его партнеры пробыли всего три минуты, после чего вышедший на замену Ярослав Гладышев заработал второе предупреждение… за откидку мяча после свистка. Можно ли представить более глупое удаление?

Представляете, какой была бы драма, если бы ЦСКА удалось при всем при этом спастись? Но нет, с выходом Антона Заболотного вместо Чалова у гостей совсем развалилась игра в атаке, и они больше защищались, чем думали о том, как отыграться. В итоге армейцы ушли на зиму после двух поражений подряд, в семи очках от идущего вторым «Спартака» и наравне с вернувшимся в топ-5 «Динамо».

РПЛ. 17-й тур

«Динамо» – ЦСКА – 2:1 (1:0)

Голы: Скопинцев, 40 – 1:0. Нгамале, 63 – 2:0. Обляков, 65 – 2:1.

«Динамо»: Шунин, Даса, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Кутицкий, Фомин, Захарян, Грулев (Гладышев, 71), Нгамале, Смолов (Тюкавин, 75).

ЦСКА: Акинфеев, Фукс, Виллиан, Мойзес, Ушаков (Гайич, 83), Зделар, Мендес (Гайч, 83), Зайнутдинов, Обляков, Карраскаль, Чалов (А. Заболотный, 73).

Предупреждения: Зайнутдинов, 50. Фомин, 51. Обляков, 72. Гладышев, 76.

Удаление: Обляков, 79 (2 жк). Гладышев, 82 (2 жк).

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).