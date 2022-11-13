Четвертое место. По-братски

Что происходило в Петровском парке воскресным вечером? Главный редактор делится впечатлениями от 17-го тура.

ПОДМОРАЖИВАЕТ

Чемпионат уходит почти на 4-месячную паузу (следующие игры после 13 ноября только 5 марта плюс минус пара мартовских дней). Есть еще, правда, пара игр в ФОНБЕТ - Кубке России. Но ради того, чтобы мы сделали вид, будто у нас есть сборная России и отправляем ее в Душанбе и Ташкент, мы перенесли матчи кубка – аккурат на дни чемпионата мира. Говорить о том, что круче – матчи «Оренбурга» и «Урала» или же Аргентины и Португалии - не приходится. Мы столько усилий по- тратили, дабы поднять интерес к национальному кубку, а теперь сами же делаем все, чтобы два последних – решающих! – тура не смотрел никто. Ладно, ясно, что это решение насквозь политическое, а не спортивное. Но Валерию Карпину я в понедельник вечером перед просмотром документального фильма про него же, предъявить планирую.

Впрочем, и без этого - такое ощущение, что подмораживает уже в головах у многих. Вот босс «Зенита» Александр Медведев – тот самый, что показал себя во всей красе в истории с Чистяковым, то ли отстраненном, то ли оставленном в составе – порадовал по-настоящему, потешил глаз всех, кто заранее уселся на трибунах Лужников перед игрой «Торпедо» - «Зенит». И с угловыми флажками пообщался, и проверил на них материю, и по штангам каблучком постучал, как заправский голкипер, и к перекладине руку протянул. Много чего было – помощник тренера «шестерил», вынося ему мячи, и т.д. Так торпедовцам не помог даже креативный двухэтажный автобус, на котором они приехали на свою временную арену – победили питерские. И уж точно в этом заслуга Александра Ивановича

ДЕПУТАТАМ ПРИГОТОВИТЬСЯ

Шалил не только директор клуба - увы, пошалили болельщики. Питерские проводили последний матч без пресловутого fan-ID. Последний матч чемпионата - кубок совершенно отдельная история. Решили напоследок напомнить о себе.

Я лично ничего против пиротехники, признаюсь, не имею. Поэтому мое «увы» означало лишь сетование, что в понедельник по этой теме страшно возбудится Госдума. Дело а том, что один из файеров предательски упал на поле. Так что разговоров о том, что фанатов надо прессовать еще жестче, теперь точно прибавится.

И СНОВА ОВЕРСЕЙЛЗ В ПЕТРОВСКОМ ПАРКЕ

На «Динамо» - ЦСКА попасть было непросто. Билеты на хорошие места мои друзья спрашивали друг у друга за неделю до дерби.

И даже въезжая за полтора часа до начала игры на подземную парковку, постоял в пробке и столкнулся с более строгой проверкой, чем обычно: не только открыть багажник, но и салон, бардачок.

На 5-и этаже автографы раздает Влад А4 Бумага.

- Ты видел? К нему очередь длиннее, чем когда-то в Мавзолей, - показывает мне один из динамовских топ-руководителей.

Признаюсь, что до матча мало подозревал о существовании этого блогера.

- Я тоже, хоть у него и 42 млн подписчиков. Но спросил у маленькой дочки - та отвечает: «Когда-то мне он нравился, сейчас меньше». Понял: надо звать.

- А ты что меня не приглашаешь на 100-летие «Советского спорта»? - берет меня пол локоток Сергей Чебан из РПЛ. Но последний из оставшихся флайеров я уже несу Евгении Медведевой.

Все селебы - только на «Динамо».

«МОСКВА БЕЗ МЯСА»?

Как всегда, интрига - в том, что будет главным угощением в ложе. «Динамо» ведь ставится своими кулинарными креативами: к играм со «Спартаком» здесь запекают поросенка, к игре с «Уралом» - Уральские пельмени.

Конины не было - потому что дерби братское.

- Мясо потребляем, потому что потом трибуны будут скандировать «Москва без мяса», - поясняет член Общественной палаты РФ Вадим Ковалев.

Статус братского дерби подтверждался и тем, что предшествовало матчу: трибуны вместе с Люсей Чеботиной пели «Если с другом вышел в путь…»

Матч вышел валидольным, заканчивали обе команды в неполных составах. На зимний перерыв уходят вместе, по-братски разделив 4 место.