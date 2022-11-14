Роналду разносит Руни, Рангника, тен Хага и других. Игрок «МЮ» дал громкое интервью

Один из лучших игроков в истории футбола и обладатель нескольких «Золотых мячей» Криштиану Роналду проводит самый худший сезон в карьере. Отныне он больше не является ключевым игроком «Манчестер Юнайтед», и всё чаще он остается на скамейке запасных. Европейские источники часто говорили о конфликтах в стане клуба, а поведение Криштиану лишь подтверждало это. В последнее время было спокойно, но это было лишь затишье перед бурей. КриРо дал мощное интервью The Sun, главные цитаты которого мы разберём.

«Если ты даже не тренер, как ты собираешься быть боссом в «Манчестер Юнайтед»? Я никогда даже не слышал о нем».

Начнем с довольно лёгкого по меркам интервью высказывания. В нём Роналду «прошёлся» по экс-тренеру «Локомотива» и «МЮ» Ральфу Рангнику, который проработал в английском клубе полгода, но даже за это время успел натворить шума.

Прямо скажем - он провалился в «МЮ», но и ставку на него никто не делал. Рангник стал промежуточным вариантом между уволенным Сульшером и назначенным позднее Эриком тен Хагом. Ни один серьезный свободный тренер на рынке бы не согласился поработать шесть месяцев.

«Я не знаю, почему он так сильно меня критикует. Наверное, потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне. Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так».

Здесь Криштиану остро высказался в сторону Уэйна Руни. Легенда Англии и «МЮ» ранее критиковал португальца за его поведение, в том числе за отказ выходить на замену и уход в подтрибунное помещение до финального свистка в матче с «Тоттенхэмом».

Видимо, Криштиану продолжает верить в свою уникальность и величие, хотя и Руни есть чем похвастаться. Например, Уэйн проделывает большие шаги на тренерском поприще, до чего CR7 ещё не добрался.

Криштиану - чистый нарцисс, и он в очередной раз доказал это.

«Я не уважаю тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если ты меня не уважаешь, я никогда не буду уважать тебя».

Ну, а это финальный аккорд, причём не только этого интервью, но и возможно всей эпохи Роналду. Тен Хаг всячески поддерживал Криштиану в медиапространстве, но футболист решил не отвечать взаимностью, а вместо этого просто взял и в открытую выразил ненависть к главному тренеру «МЮ».

Но о каком «уважении» говорит Роналду? Для начала нужно отмотать время назад и вспомнить лето 2022 года, в котором Криш откровенно шантажировал «МЮ», чтобы клуб продал его в другую команду, участвующую в Лиге чемпионов. А делал он это самым простым способом: отказался приезжать на предсезонные сборы. Роналду может винить только сам себя в провальном сезоне, но предпочитает накидываться на всех, включая болельщиков, главного тренера, журналистов и других.

Надо отдать должное пиар-менеджерам Криштиану Роналду, которым удавалось до 37 лет скрывать почти все комплексы и эмоциональные взрывы игрока. Возможно Роналду специально терпел до начала ЧМ-22, чтобы его совсем не отстранили от «МЮ», а он мог поддерживать форму. А теперь, будучи практически свободным, форвард решил выплеснуть всех демонов, которые еле сдерживались внутри.

Не исключено, что Роналду уже нашел новый для себя клуб, в который переберётся зимой. Иначе трудно найти объяснение, почему столь легендарный игрок решил закопать себя. Все вышеперечисленные цитаты являются лишь малой частью всего интервью, а полная версия выйдет только через несколько дней, в которой наверняка будет ещё масса интересного.