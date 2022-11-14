Алексей Стрепетов: После замен Семака в игру были внесены креатив, быстрота и агрессия

– Можно выделить заслуженную победу. Многие видели «Зенит» фаворитом после поражения от «Ахмата». Понятно, что настрой будет лучше. Хотя изначально были сомнения, но после первых тридцати минут, в которые команда Талалаева играла грамотно, встречала зенитовцев на своей половине поля и не давала сделать атаки. В последние 15 минут первого тайма «Зенит» уже показал свое лицо, но сама игра была лишь отрезками. Великолепная была комбинация в том отрезке, когда должен был забивать два мяча Сергеев. И хорошие моменты где-то в середине второго тайма, когда после замен Семака в игру были внесены креатив, быстрота и агрессия. Но и «Торпедо» пыталось контратаковать, если в первом тайме хозяева поля хорошо оборонялись, перекрывали все зоны, создавали численное преимущество, но на второй тайм команду просто не хватило. Особенно – на концовку, что было отчетливо видно. Что и признал главный тренер команды. Концовка получилась яркой, мы могли еще забивать. Хороший момент был у Вендела. Был момент у Мантуана, но защитник выбил мяч из пустых ворот. «Зенит» сыграл на результат, поскольку отрезками мы видели как медленный футбол, как во встрече с «Ахматом», так и остро атакующий.

– «Зенит» завершает первую часть чемпионата в роли лидера. Насколько убедительно было его превосходство над «Торпедо»?

– Андрею Талалаеву осталось провести две игры на Кубок, но затем команда будет усиливаться, потому что если брать уровень игроков, то конечно, «Зенит» на порядок выше во всех компонентах. Это даже не обсуждается. «Торпедо» могло выстоять только за счет готовности, что команда показала в первые тридцать минут, когда были перекрыты все зоны и фланги. Играли как бы по конспекту «Ахмата». Но если в поединке с грозненцами «Зенит» так и не прибавил, то с «Торпедо» сказался класс, пошла быстрота передач, открывания, но это позволили сделать уже хозяева поля.

– Не было ли ощущения, что «Торпедо» очень высоко прессинговало петербуржцев? За счет чего собирались сыграть с лидером?

– Хозяева поля уже в центральной зоне мешали зенитовцам. Единоборства торпедовцы выигрывали. И первые тридцать минут были добротной хорошей игры в обороне, но в любом случае без атаки и угроз со стороны соперника «Зенит» должен был дожать. Так в итоге и произошло.