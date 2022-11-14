РПЛ, не уходи! Заключительный тур год ознаменовался двумя роскошными дерби и хет-триком Сычевого

БЕЗ КЛАУДИНЬО «ЗЕНИТ» НЕ ТОТ

Сразу четыре матча 17-го тура прошли в столичном регионе, а первым среди них была игра в «Лужниках», где «Торпедо» 70 минут отчаянно сопротивлялось «Зениту». Все решил выход на замену Клаудиньо, без которого чемпион напоминает Артема Дзюбу – мощный, но прямолинейный и предсказуемый. Ключевым стал первый гол, когда бразилец сложной передачей в штрафную между всех защитников тонко вернул мяч Малкому. Остальное было уже делом техники.

Торпедовцы же предстали очень трудолюбивым коллективом, без мяча дисциплинированно выполнявшим установку тренера – встречали соперника средним блоком, не позволяя вдавить себя в штрафную. Вот только понятия не имели, что делать с мячом самим. Считанное число раз за 90 минут они достигли финальной трети поля, да и то, когда «Зенит» уже повел в счете и стал выманивать хозяев для проведения собственной контратаки.

КАДРОВЫЙ ГОЛОД

Беда «Торпедо» в отсутствии внятных исполнителей в передней линии. Проблема настолько отчетливая, что тренерский штаб Андрея Талалаева попробовал отправить вперед номинального защитника Игоря Смольникова. Примечательно, что аналогичный прием использовали и «Химки» в матче с «Сочи» – Александр Зуев, которого мы давно привыкли видеть на краю обороны, в первом тайме исполнил роль левого вингера.

То есть две слабейшие команды чемпионата настолько разуверились в футболистах передней линии, что отправили туда крайних защитников. С хорошими навыками обращения с мячом (Зуев в свое время играть в нападении, а Смольников на протяжении всей карьеры отличался забегами в чужую штрафную), но все же это показательно. С мастеровитыми игроками у аутсайдеров все совсем плохо, а на сравнительно качественных иностранцев денег, видимо, нет.

Примечательно, что завершились обе истории одинаково – уже в перерыве тренеры за счет замен возвращали фулбеков на их позиции, но команды все равно уступили на своем поле со счетом 0:2, пропуская второй мяч в районе 81-84-й минуты.

ТОЧИЛИН УЖЕ МЕНЯЕТ «СОЧИ»

И раз уж мы коснулись «Сочи», поздравим южан с первой после стартового тура сезона гостевой победой. Тогда они разбили «Торпедо» (3:1), а теперь «Химки». Подвиг невелик, если учесть, что команды занимают два последних места в таблице, тем не менее прерванная безвыигрышная выездная серия прервана, и это очень важно как для подопечных Александра Точилина, так и для него самого.

Оставшись во главе команды в одиночестве, 48-летний специалист сумел переломить ход неудачно складывавшегося матча со «Спартаком» и взять важные три очка в Подмосковье. Он сохранил структуру команды, но снизил требования к постоянному владению мячом. Против красно-белых он составил 48%, а в Химках – и вовсе всего 42%. И это при том, что еще недавно сочинцы были по этому показателю вторыми в чемпионате, а сейчас все еще идут четвертыми (53,1%).

Изменения начались, и будет интересно наблюдать за ними во второй части сезона, уже после полноценных зимних сборов, проведенных Точилиным.

ХЛУСЕВИЧ И ПРУЦЕВ ВЫХОДЯТ ИЗ ТЕНИ

Вишенкой на торте прощального тура РПЛ стали два столичных дерби «Динамо» - ЦСКА (2:1) и «Локомотив» - «Спартак» (1:2). Оба получились насыщенными, яркими и драматичными. Формально и сценарий игр был схож – будущие победители вели в счете 2:0, но позволили сопернику отыграть один мяч, чем гарантировали нервную концовку. Но на самом деле игры получились разными.

Красно-белые в первом тайме едва не втоптали железнодорожников в газон, но ограничились только двумя мячами, а после перерыва команды поменялись ролями. Хозяева здорово прибавили за счет выхода на замену Гирано Керка и Вильсона Изидора и были близки к ничьей. Вообще после отставки немцев «Локо» заиграл намного приличнее. Еще в дерби с ЦСКА (0:1) он смотрелся как минимум не хуже соперника, но тоже уступил. Тем не менее, уже сейчас видно, что это претендент на вылет. Впереди у красно-зеленых 13 туров, чтобы отыграть шесть очков отставания у «Пари НН».

«Спартак» второй тур подряд слабо провел второй тайм, что очень нехарактерно для команды при Гильермо Абаскале, так что испанец наверняка рад этой паузе. С другой стороны, важное новшество для красно-белых в этом сезоне – уметь терпеть и выжимать максимум, даже когда перестает получаться, а подбор исполнителей таков, что выстрелить может любой. На сей раз лучший матч за «Спартак» провели Даниил Хлусевич (шикарно развил вторую голевую атаку и еще пару раз выводил Шамара Николсона на ударную позицию) и Данила Пруцев (забил и помог Квинси Промесу заработать пенальти), то есть футболисты, пребывающие в тени более звездных партнеров.

РЕКОРД ФОМИНА НАТКНУЛСЯ НА СКАЛУ ИМЕНИ АКИНФЕЕВА

В матче «Динамо» – ЦСКА концовка была менее нервной, потому что бело-голубые, в принципе, контролировали происходящее на поле, но преимущество в один мяч не позволяло им расслабиться. Здесь драматичный период – 79-82-я минуты. Представьте, вот ваша команда при счете 2:1 остается в большинстве (Иван Обляков заработал две желтые карточки) и бьет пенальти, но удар смазан, а спустя три минуты составы выравниваются (не прав Ярослав Гладышев). Есть повод забеспокоиться, не правда ли?

В этой игре также никому не удалось показать цельный футбол на протяжении всех 90 минут. В первом тайме и те, и другие пытались проходить середину поля за счет длинных передач в направлении нападающих, и игра получилась хаотичной. Преимущество было за армейцами, а забили бело-голубые – Дмитрий Скопинцев разыграл изящную стенку с Даниилом Фоминым и уверенно реализовал выход один на один.

А после перерыва команды положили мяч на землю, но вдруг выяснилось, что в этом компоненте динамовцы лучше. В первую очередь, за счет вдохновенной игры Арсена Захаряна, все еще мечтающего о переезде в Лондон. Однако реализовать преимущество хозяевам не удалось – команды лишь обменялись голами (Муми Нгамале удвоил преимущество, Обляков спустя пару минут сократил отставание).

Ой, ну и конечно, нельзя не сказать о том, что Игорь Акинфеев в самый ответственный момент сорвал Фомину рекорд, не позволив забить с «точки» в РПЛ 18-й раз подряд. Так что динамовец еще долго будет делить первую строчку с Георгием Пеевым. Вы тоже заметили, что во второй раз за год Даниил не смог забить в самый ответственный момент? Сейчас сорвался рекорд, а в мае – Кубок.

В результате нахваливаемый всю осень ЦСКА завалил концовку (одна победа в шести последних турах) и позволил догнать себя «Динамо» Славиши Йокановича, которого на этой дистанции не критиковал только ленивый. Результат одинаков, а такое разное восприятие. Может, стоит пересмотреть свой взгляд на происходящее?

ПЕНАЛЬТИ И ШТРАФНОЙ: ФИРМЕННЫЙ ЗНАК «РОСТОВА»

Главной сенсацией прошедших 17 туров стал «Ростов», взлетевший на третью строчку благодаря череде осечек армейцев. Победа в Самаре получилась фирменной – с заработанным Николаем Комличенко пенальти и голом после розыгрыша штрафного (на сей раз форвард пробил не сам, а скинул Максиму Осипенко).

Самарцы же запомнились неуемным желанием завершать все атаки самостоятельно. Такое впечатление, что серия продаж лидеров в топ-клубы отложилась в голове футболистов, и теперь они пытаются «продать» себя сами. Игроки хозяев нанесли 26 (!) ударов, причем нередко в ситуациях, когда в более выгодном положении находились партнеры. Сергей Пиняев бил даже с нулевого угла. Как следствие, Сергей Песьяков совершил 10 (!) сейвов и принес команде победу.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОКЛОН ГАЛАКТИОНОВА

А «Ахмат» в Нижнем Новгороде упустил возможность сравняться по очкам с ЦСКА и «Динамо», позволив Михаилу Галактионову красиво попрощаться с Нижним Новгородом двумя победами в чемпионате подряд. Благодаря им «Пари НН» и оторвался на финише от зоны стыков на шесть очков. Неплохое наследие, если учесть, что львиную долю времени тренер потратил на переход команды на более атакующие рельсы.

И забивали в этой встрече хозяева голы на любой вкус: сначала Ярослав Михайлов технично обработал мяч грудью и из-за пределов штрафной с лета идеально пробил в нижний угол, затем Тимур Сулейманов подкараулил ошибку Юрия Журавлева в передаче и технично перебросил мяч через Георгия Шелию, а победный (как выяснилось впоследствии) мяч крученым ударом в дальний угол забил Дмитрий Рыбчинский.

СЫЧЕВОЙ ЗАБИВАЕТ ПО ГОЛУ НА 77 МИНУТ

Зато удалось догнать на финише прямого конкурента «Оренбургу», размазавшему дома «Краснодар» со счетом 5:1. Героем матча стал Владимир Сычевой, оформивший так называемый «идеальный хет-трик» – забил с левой, с правой и головой. В последний раз такое удавалось Артему Дзюбе (май 2021-го), а вообще история России знает всего семь таких случаев.

Благодаря этим трем мячам Сычевой догнал в бомбардирской гонке Квинси Промеса, но провел в РПЛ на 362 минуты меньше. Кроме того, впечатляет и его статистика средней результативности – 77 минут на гол. Это вау! Зимой наверняка сразу несколько клубов попробуют приобрести новоявленного форварда сборной России. Думаю, наиболее актуален этот вопрос для «Сочи» и «Локомотива», по иронии судьбы располагающихся в таблице ниже нынешней команды Владимира.

Ну, а «Краснодар» завалил финишный отрезок осени – всего одна победа, две ничьих и четыре поражения в семи последних турах и лишь восьмое место. Говорят, Александру Сторожуку уже ищут замену.

РАНДЖЕЛОВИЧ ПОДАЕТ СО СТАНДАРТОВ НЕ ХУЖЕ УТКИНА

Кто изумительно провел последнюю пару месяцев, так это «Урал». Я критиковал Григория Иванова за то, что он слишком быстро отправил в отставку Игоря Шалимова, но Виктор Гончаренко доказал правоту президента «шмелей». В семи последних турах «Урал» набрал больше очков, чем даже «Зенит» – 17 против 16 – и ворвался в десятку лучших.

На сей раз не забили ни Юрий Газинский, ни Алексей Каштанов, зато вышел на первые роли Лазар Ранджелович, отдавший обе голевые передачи, в том числе, как водится, со стандарта (на сей раз со штрафного). Может, теперь оценят его впечатляющий вклад в прогресс команды? 7 (3+4) очков в 9 матчах – это круто.