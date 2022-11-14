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«Зенит» - чемпион, «Спартак» - второй. Кто третий?

Чемпионат России ушел на большой перерыв на довольно высокой ноте. Жаль прощаться с РПЛ, но перерыв заложен в календаре. Мы же поговорим о 17-м туре и подведем некоторые общие итоги турнира.
«Зенит» - чемпион, «Спартак» - второй. Кто третий?
14 ноября 2022 16:39
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

БРАЗИЛЬСКОЕ ТРИО РЕШАЕТ ВСЕ

С интересом ожидался матч в «Лужниках» между «Торпедо» и «Зенитом». После первого поражения в чемпионате в прошлом туре, да еще домашнего, после всего шума вокруг этой локальной неудачи, были ожидания, что «озверевший» «Зенит» разорвет «Торпедо».

Но все же рука Андрея Талалаева чувствуется: очевидно, что новый наставник постепенно наводит в команде порядок. Уровень футболистов не позволяет болельщикам пока рассчитывать на что-то большее.

Прогнозируемого разгрома не получилось: первый тайм получился без голов, во втором «Зенит» добавил оборотов. И опять все решили бразильцы – Малком и Клаудиньо забили по голу.

Если изъять из «Зенита» трио Малком -Клаудиньо – Вендел, питерский клуб все равно останется фаворитом нашего чемпионата, запас состава позволяет, но заранее отдавать золотые медали «Зениту» никто не станет. За них без этой троицы придется побороться.

СЫЧЕВОЙ – ГЛАВНОЕ ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ РПЛ

«Оренбург» разгромил дома «Краснодар». Разгром вряд ли предсказывали, но победа хозяев была ожидаемой. Из пяти оренбургских голов три на счету Владимира Сычевого. После этого форвард «Оренбурга» возглавил список бомбардиров вместе с Квинси Промесом - у обоих по 14 голов. Его можно назвать главным открытием первой половины сезона.

«Орен6ург» со своей веселой игрой тоже стал откровением. В команде угадали с новичками: как и в «Зените», мотор команды составляют латиноамериканцы.

«РОСТОВ» НЕ ОТПУСКАЕТ «СПАРТАК»

«Спартак» обыграл в столичном дерби «Локомотив». Хотя победа далась нелегко – «Локо» оживает после немецкого эксперимента. Но вчера было объявлено, что команду возглавил Михаил Галактионов. Как по мне – довольно странный выбор для такого клуба. Молодой тренер, известный только по многолетней работе с юношескими и молодежными сборными. Чем он так приглянулся руководству именитого клуба? И возникает второй вопрос: что будет с легендами клуба Лоськовым и Пашининым? Трудно представить, как Галактионов будет ими руководить. Думаю, вряд ли он их оставит в тренерском штабе.

«Спартак» сохранил второе место, но на пятки ему постоянно наступает «Ростов», который уверенно выиграл в Самаре.

«ДИНАМО»: СИЛА В ДВИЖЕНИИ

«Динамо» после некоторой неудачной серии начинает оживать. Еще в прошлом туре бело-голубые должны были увозить из Ростова три очка. Не увезли ни одного – фатальное невезение в этот вечер преследовало гостей.

Вчера динамовцы обыграли в старейшем дерби страны ЦСКА – 2:1. Матч по сюжету напомнил другое столичное дерби в Черкизово: «Динамо», как и «Спартак», тоже повело 2:0, затем пропустило и с трудом отстояло победу.

Это успех позволили динамовцам сравняться по очкам с армейцами – по 29 очков, команды делят 4-е и 5-е места. А «Ростов» тихой сапой оторвался уже на 6 очков и идет на третьем месте.

ПРОГНОЗ НА ВЕСНУ

В конце попробую сделать прогноз на весеннюю часть чемпионата. Не боюсь ошибиться, если скажу, что «Зенит» - чемпион.

Второй, несмотря на запинки на пути, «Спартак». Но при условии, что красно-белые сохранят эту игру и этот же настрой.

Вы спросите, а как же «Ростов»? Команда Валерия Карпина может повторить прошлогодний подвиг «Сочи», но «Спартак» сильнее по подбору игроков, ярче по игре. На оставшейся дистанции в 13 туров это должно сказаться. Думаю, красно-белые второе место не отдадут.

А вот борьба за бронзу обещает быть интересной. «Ростов», «Динамо», ЦСКА почти наверняка к битве за место в тройке никого не подпустят. В этой троице мой фаворит «Динамо», но отставание от «Ростова» в 6 очков – серьезный гандикап.

источник: «Советский спорт»
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