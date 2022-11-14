Пока Роналду мечтает изменить футбол под себя, Пике намерен просто его изменить 

Ему тоже на днях не удалось красивое прощание с профессией, но, по крайней мере, весь свой негатив Жерар решил выплеснуть на подвернувшегося под горячую руку арбитра, а не на свой клуб или его владельцев. Хотя, скажем, президенту «Барселоны» Жоану Лапорте каталонскому защитнику всегда есть что сказать. Определенно, если Пике сподобится на мемуары, этому одиозному функционеру он посвятит не одну главу. Или, может, даже снимет про него фильм, как в свое время о Гризманне, который, правда, чуть не стоил карьеры французскому нападающему.

Но возвращаясь к теме об актуальных откровенностях: Пике выступил практически с программным заявлением о необходимости изменения формата матчей и обрушился с критикой на Суперлигу, движения по которой сегодня снова были активированы вышеупомянутым Жоаном Лапортой. Президент «Барселоны», как один из сооснователей турнира, дал понять, что проект еще жив и уже в марте будет получен ответ по его дальнейшей судьбе от суда Люксембурга.

- Начав диалог с УЕФА, Суперлига может стартовать уже через пару сезонов, - заявил Лапорта.

Но Пике тоже всегда во всеоружии: недавно футболист обзавелся командой специалистов, которая готовит его к выборам очередного президента клуба «Барселона» в 2025 году. Жерар вполне себе серьезно метит на этот пост. Так что ему тоже есть, что громко сказать. И не от большого желания поговорить - это, скорее, заявление о намерениях.

Слова Лапорты Пике пока не прокомментировал, а вот еще по одному из идеологов Суперлиги, президенту мадридского «Реала» Флорентино Пересу, прошелся.

- Презентация Суперлиги - это полное дерьмо. Я уважаю Флорентино, но был удивлен. Его презентация турнира в одиночку, в прямом эфире - у меня просто взорвался мозг. Я не знаю, чего он хотел добиться, - сказал Пике.

Бывший игрок «Барселоны» также отметил, что согласен с Пересом по части неэффективности текущей модели Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но высказывание президента «Реала» о том, что «УЕФА представил формат, который никто не понимает, и они собираются запустить его в 2024-м. К 2024-му все мы умрем» Пике считает не более, чем популизмом.

По мнению известного футболиста, формат Суперлиги также не способен ничего изменить в современном футболе. Просто богатые клубы станут еще богаче. Вывести интерес к ЛЧ и ЛЕ, да в целом к футболу, на новый уровень, по убеждению Пике, возможно только изменив формата матчей.

- Современные дети не могут смотреть матч по 90 минут, им скучно. Нужно создавать короткий, но интересный продукт. Я бы сократил время игры до 50-60 минут, - заявил бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании. Также, по мнению Пике, зрелищности футболу добавит и правило «золотого гола» в дополнительное время. - Команды начинают 11 против 11 и каждые три минуты игрок из каждой команды уходит с поля, пока не будет забит гол, - в этом видит спасение турниров каталонец. Идеи, конечно, слишком радикальные, но, по крайней мере, не завязанные исключительно на деньгах, как в случае с Суперлигой, которую не зря уже прозвали футбольной пирамидой. Так что, похоже, у Жерара Пике вырисовываются неплохие шансы на президентство в «Барселоне». Его стремление идти своим путем, вне контекста целей УЕФА или Суперлиги, и попробовать осуществить революцию от своего имени - это точно соберет приличное количество сторонников.