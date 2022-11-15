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Без «Ну и?» и с веселым материком. Карпин как объект киноисследования

Документальный фильм «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!» выйдет 17 ноября на Ökko. А в понедельник состоялся закрытый показ для журналистов и… самого героя фильма.
Без «Ну и?» и с веселым материком. Карпин как объект киноисследования
15 ноября 2022 09:13
автор: Николай Яременко

Карпин вырвался ненадолго с базы в Новогорске, чтобы и на вопросы ответить, и фильм увидеть:

- Я, если честно, фильм не видел. И дабе размышлял сегодня, ехать сюда или нет. Но оставил сборную на тренерский штаб.

- Как дали согласие на съемки?
- Я бы даже съемками это не назвал. Раза три было мини-интервью, как из этого материала фильм получился, даже представляю.

- Ну, не такие уж мини, - уточняет Наталья Билан, которая после яркой карьеры на «Матч ТВ» снимает теперь спортивное кино.

И подход телевизионщицы мне как раз понравился: нигде не проседает нерв и драматургия. Нет длиннот и занудностей, которыми частенько грешит отечественная документалистика. Тренировки, где на Карпине висит «петличка», где разумеется много специфических шуточек с игроками, сопровождаемых словечками, которые Роскомнадзор нам публиковать не разрешает даже с отточиями (в телеверсии, кстати, пообещали «запикать»). Разговоры на берегу моря в Испании, кадры матчей Карпина из 90-х.

О Карпине в фильме говорят его мама, его школьная учительница (всё было хорошо, но по рисованию отставал сильно»), Олег Романцев, Андрей Тихонов, Александр Мостовой, Александр Асхабадзе, среди прочего обозначенный в титрах как «друг Карпина», игроки ФК «Ростов», в том числе «хорошо играющий ногами» Песьяков, блогеры и журналисты.

Причем последние были, наверное, самым слабым звеном - Карпин умеет дружить с журналистами, поэтому речи многих были пропитаны восторгом от возможности жить с Карпиным в одну эпоху. По-хронику выделялись только Нобель Арустамян, предложивший свой особый взгляд, и Сергей Егоров, объяснивший, какой путь Карпин проделал от легендарного «Ну и?» до сегодняшнего состояния.

Сопродюсером фильма. выступила жена Карпина - Дарья.

- Много нового узнали о себе из фильма? - мой первый вопрос Карпину после финальных титров.

- Наверное, нет. Ну, то что все говорят «наглый» - это я и сам знаю. Удивился только по-хорошему, когда слушал Олега Романцева - не знал, что некоторые вещи шли именно от него.

Подробнее Валерий не пояснил. Меня же поразило другое - Олег Иванович рассказывал, как часами общался с родителями футболистов:

- Я говорил и с родителями Карпина, и с родителями Титова, практически со всеми встречался. Это были встречи по их просьбе: они же передают своего ребенка человеку, который теперь будет видеться с ним в 10 раз больше, чем они - на базе, в самолете, в поездах…

Карпин торопился в Новогорск, но журналисты поймали за рукав уже на этаже в ГУМе (премьера была в здешнем кинозале):

- Перед Евро про Слуцкого тоже фильм снимали, закончилось плохо.
- А как сейчас может закончится плохо? На чемпионате мира нас нет, на Евро мы не едем.

- Тренер - должность неблагодарная. Бывает, что дико накапливается раздражение и некуда спрятаться?
- Я прячусь в семью. К жене - правильнее всего. Но желательно - без детей.

- Фильм понравился тебе? - в лоб спрашивает у меня Наташа Билан.
- Честно - понравился. Но одной вещи по драматургии, одной линии сюжетной не хватило.

- Это какой? - автору фильма оказалось реально интересно.
- Нет любовной темы. Если бы тема любви с Дашей хотя бы двумя-тремя штрихами была обозначена, всё выглядело бы более объемно. А то футбол и футбол…

- Я, кстати, хотела снять именно так, как ты говоришь, но заказчик изначально попросил этого не делать, - кивает Наталья на представителя Окко Гавра, он же Гавриил Гордеев.

- Ничего, мы про любовь отдельно снимем, - резюмирует Дарья Карпина.

источник: «Советский спорт»
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Без «Ну и?» и с веселым материком. Карпин как объект киноисследования
Без «Ну и?» и с веселым материком. Карпин как объект киноисследования
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