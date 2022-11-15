Абаскаль и Сычевой – две главных фамилии РПЛ нынешнего сезона

ШЕСТЬ ОЧКОВ И ТРИНАДЦАТЬ ТУРОВ

Главная цифра первый части сезона РПЛ – шесть. На шесть очков «Зенит» опережает «Спартак», на столько же «Динамо» отстает от «Ростова», который расположился на третьем месте, а «Пари НН» опережает команды из зоны стыковых матчей.

Поэтому, по большому счету, все уже известно. «Зениту» стать чемпионом может помешать только обстановка в команде, «Спартак» и «Ростов» только сами могут упустить медали, хотя «Динамо» и ЦСКА все-таки остаются довольно серьезными преследователями. Однако найдется ли у них мотивация в оставшиеся 13 туров? Верно заметил Леонид Федун, что без еврокубков есть только первое место.

Пожалуй, единственная интрига – выберется ли «Локомотив» из зоны стыковых матчей? Ниже он не упадет, ибо «Химки» и «Торпедо» уже обречены, исходя не только из количества очков, но и из состава, игры и финансов. Прохождение вверх по таблице «Локомотива» во многом зависит и от того, кто станет тренером «Пари НН», а Михаилу Галактионову во главе железнодорожников придется прямо противостоять своей бывшей команде.

Поэтому вряд ли кто-то, кроме «Локомотива» и «Зенита», которому некуда девать деньги, будет совершать громкие трансферы. Поэтому зимой нас ждет затишье, если только Арсен Захарян не уедет в «Челси», а Артем Дзюба не пристроится в стане аутсайдеров РПЛ.

Сломать все расклады может четырехмесячный перерыв между первой и второй частью сезона, но, как мне кажется, для лидеров он не станет проблемой, аутсайдерам в любом случае сладко не станет, большинство же команд чемпионат будет играть просто без мотивации.

Поэтому итоги можно подводить уже сейчас. Если коротко, то достаточно назвать две фамилии – Абаскаль и Сычевой. Но попробуем чуть подлиннее, чтобы понять, как тенденция современного российского футбола олицетворяют эти фамилии.

АБАСКАЛЬ

ФК "Спартак"

Российский футбол все еще живет иностранцами. Не зря Валерий Карпин среди лучших игроков РПЛ назвать только легионеров – зенитовских латиноамериканцев и Промеса. И иностранцы были самыми обсуждаемыми тренерами – сначала ругали немцев из «Локомотива» и динамовского серба Йокановича, потом стали хвалить чешского тренера «Оренбурга» Личку. А вот тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль стабильно на протяжении всей первой части сезона получал комплименты.

Рыжий испанец, получив назначение, уничтожался диванными футбольными аналитиками и ветеранами тренерского цеха, которые не знали, кто он такой. Интересно, а знают где-то в мире наших ветеранов тренерского цеха? Однако я сразу счел выбор красно-белых правильным. Дело в том, что Абаскалю надо расти, и РПЛ сейчас - уникальная именно для этого лига. Нет еврокубков, цена очка существенно ниже, чем в Европе, в том числе даже в Восточной. Это дает широкое поле для экспериментов и попыток поставить свой, если так можно сказать, авторский футбол. Тем более вряд ли найдет мотивацию Юрий Семин, да даже и Дмитрий Хохлов, а вот юный по тренерским меркам испанец явно хочет уехать из России на повышение.

Собственно, подобные тренеры для российских клубов могут стать настоящим кладом. Это уже показали Доменико Тедеско и Сандро Шварц. Сейчас же иностранные тренеры и немногие легионеры – единственное, что может помочь российскому футболу не стать вещью в себе и совсем изолироваться от остального мира. Наградой им станет работа в топовых чемпионатах или, как минимум, с еврокубковыми командами из менее футбольных стран. У российских тренеров такой мотивации нет. Тот же Александр Кержаков, как пишут инсайдеры, отказался от «Шерифа», а в дальнее зарубежье уезжали только два таких разных специалиста, как Леонид Слуцкий и Станислав Черчесов. Ну что же сделать, если отечественным тренерам комфортнее давать комментарии прессе, чем профессионально расти? Печально, что даже молодые тренеры тут взяли дурной пример со старших товарищей.

Молодые амбициозные иностранцы не боятся доверять молодежи, как Шварц - Арсену Захаряну и Константину Тюкавину, так и Абаскаль - Даниилу Денисову и Павлу Мелешину. И именно через такие инъекции они прививают командам современный футбол без всяких идей автобуса от Курбана Бердыева. И мы видим, что это не только дает результат, но и доставляет болельщикам эстетическое удовольствие. Собственно, вот ровно таких тренеров и не хватает, чтобы растить футболистов, востребованных в Европе. И Захарян тому пример…

СЫЧЕВОЙ

ФК "Оренбург"

И если Абаскаль олицетворяет хорошее в современном российском футболе, то лучший вместе с Квинси Промесом бомбардир первой части сезона Владимир Сычевой показывает нам его темные стороны. И дело даже не в том, что форвард «Оренбурга» схватил «звездную болезнь» и вообще не в самой персоналии.

Очень жаль, что многие радуются большому количеству голов в РПЛ. Где забивается больше всего голов? Правильно, во дворовом футболе. Я часто играл в школе вратарем, поэтому знаю на собственном опыте. Все же хотят забить и обороны не остается. Вот нечто похожее и происходит и в РПЛ. Правда, не потому, что защитники бегают забивать, а потому что в России тотальный дефицит игроков обороны. В игре «Динамо» и ЦСКА только Дмитрий Скопинцев и Егор Ушаков из обороны двух команд могли бы играть в сборной России. «Зениту» создала проблемы травма Родригао, а в «Спартаке» до сих пор сожалеют об уходе Жиго.

Проблема защитников возникла не вчера, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром стал Гамид Агаларов из «Уфы» и это стало таким серьезным звоночком, особенно когда в этом сезоне он сел на лавку в «Ахмате». Он, как и Сычевой, форвард не самый выдающийся, просто на него играла команда, а он при минимальном голевом чутье мог быть лучше защитников соперников. В «Оренбурге» тоже главная сила - это не сам Сычевой, а отряд креативных латиноамериканцев, снабжающих его мячами. Даже для защитников топовых российских команд этого хватает, чтобы ошибаться и, как следствие, позволять сопернику забивать. И если в «Зените» играть можно на нескольких футболистов, то в клубах слабее - типа «Оренбурга» - на одного.

То есть, по сути, РПЛ требуются хорошие защитники, почему-то в России они не уродились, значит, надо брать легионеров, коих уговорить перебраться к нам теперь очень непросто. Все-таки одно дело еврокубки и пребывание в европейской футбольной семье, а другое дело - изолированный чемпионат.

Силу же этого чемпионата неожиданно показал мундиаль. Российское первенство на нем будет представлено самым меньшим числом футболистов, начиная с 1998 года. Тогда в сборной Нигерии играл Августин Эгуавон из «Торпедо», а теперь «россиян» будет двое – Деян Ловрен из «Зенита» в сборной Хорватии и Муми Нгамалё из «Динамо» в сборной Камеруна.

Только по этому факту можно сделать вывод, что наш футбол опустился на уровень конца 90-х годов. Тогда, кстати, среди бомбардиров были Юрий Матвеев и Владимир Кулик, а в списке «33-х лучших» оказался любимец железнодорожников Заза Джанишия, про которого говорили, что он, судя по комплекции, все время ест. Поэтому сейчас совершенно не удивляют ни лучший бомбардир Сычевой, ни Агаларов, ни даже Иван Сергеев, как основной нападающий «Зенита». Для нынешней РПЛ их вполне хватит. Но только забитое им множество голов следствие не прогресса футбола, а его кризиса.