Команде Карпина придется тяжело. По количеству футбольных талантов Таджикистан – топ-3 стран СНГ

ТАКОГО ТУРНЕ ПО СРЕДНЕЙ АЗИИ У СБОРНОЙ РОССИИ ЕЩЕ НЕ БЫЛО

Совсем скоро начинается очередной всемирный праздник футбола – чемпионат мира-2022 в Катаре. 22-й по счету, отчего кажется, что цифры 20 и 22 становятся магическими в данный футбольный период. Болельщиков ожидает длительный и яркий спектакль, которого мы с нетерпением привыкли ждать каждые четыре года. Все международные и внутренние футбольные турниры берут паузу, а 32 участвующие команды объявляют составы и начинают готовиться к турниру. Остальные сборные проводят так называемые контрольные игры, наигрывая состав с перспективой на возможные будущие успехи.

Подобная задача стоит и перед российской национальной командой. К сожалению, чудеса в современном футболе происходят нечасто. Вот и на днях сборной России пришел отказ от Боснийской федерации футбола на предложение сыграть товарищеский матч осенью этого года. И теперь нашим футболистам вновь предстоит вместо Европы ехать в Азию, где сборная начала осваиваться и должна провести там в целом три матча до конца нынешнего сезона. Такого турне нашей сборной по региону Средней Азии прежде не доводилось делать никогда за весь постсоветский период.

К слову, рассуждения о переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) с целью участия российских команд в азиатских турнирах несостоятельны. Дело в том, что решение по этому вопросу окончательно принимает ФИФА, и даже если УЕФА и АФК дадут добро на такой переход, то он либо не состоится, либо не даст нужного результата. Причина в том, что уже принятое решение ФИФА о временном отстранении сборной России от международных соревнований носит не спортивный, а скорее политический характер. Поэтому без кардинального изменения нынешней общеполитической ситуации столь важного для РФС решения ожидать не стоит, вне зависимости от того, на каком континенте наша футбольная федерация будет числиться.

Подтверждением этому служат уже состоявшиеся пропуски сборной России на ЧМ-2022, прошедшей Лиги наций и Евро-2024 в Германии, отстранение всех клубов и сборных от любых официальных соревнований. Правда, сразу следует отметить, что в последние дни из ФИФА и УЕФА пришла не столь существенная, но добрая весть в адрес РФС. Предстоящие в ноябре товарищеские матчи сборной России одобрены, и их результат будет учтен при подсчете рейтинга ФИФА. Этим, по всей видимости, была открыта форточка предполагаемых будущих возможностей для нашего футбола в плотно закрытом окне санкций, чтобы не губить наш футбол высшего уровня. Детско-юношеский, любительский и массовый футбол можно спокойно развивать и без международных контактов.

В ТАДЖИКИСТАНЕ ХОРОШО ЗНАЮТ НАШ ФУТБОЛ

Честь в середине ноября принимать российскую сборную выпала командам Таджикистана и Узбекистана, играющим на бескрайних просторах Азии от Тихого океана до Красного моря. Эти страны граничат друг с другом, провели много матчей между собой и являются соседями Киргизии, которая 24 сентября принимала нашу команду в Бишкеке. Тогда гостям удалось победить с большим трудом и лишь на последних минутах.

Что касается 17 и 20 ноября, то в эти дни мы узнаем не только результаты очередных матчей нашей сборной, но и посмотрим на уровень и качество игры обновленного состава, созванного Валерием Карпиным. Уверен, что борьба в эти ноябрьские дни будет очень острой, и нашим футболистам придется приложить немало усилий для достижения положительного результата. Об этом говорят хотя бы результаты двух матчей сборной России по футзалу (мини-футболу) с командой Таджикистана, состоявшихся накануне в Душанбе, где была упорное соперничество и каждый коллектив одержал по одной победе – 7:10 и 6:2.

Причиной тому могут служить два фактора. Первый – наши бывшие соотечественники хорошо знают российский футбол, постоянно смотрят матчи наших сборных и клубов, играют против них с особой энергией и страстью. Второй – Карпин вновь проверяет молодых кандидатов в первую сборную и вызвал на сборы много новичков, которым надо освоиться и сыграться с партнерами.

ОТ СПАРТАКОВЦА РАХИМОВА ДО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА МУХАМАДИЕВА

В преддверии матчей, надеюсь, будет интересно рассмотреть вопросы положения дел и развития футбола в этих странах бывшего Советского Союза. Я долго работал в этом регионе в целях содействия развитию местного футбола и кроме киргизского, о чем шел разговор в моей прошлой статье, довольно хорошо знаком с таджикским и узбекским футболом.

Начнем с истории и нынешнего состояния дел у нашего первого соперника – Таджикистана. Думаю, знатоки футбола старшего и среднего поколения хорошо помнят игру команды «Памир» (Душанбе), отличавшейся мощной, хорошо сбалансированной командной игрой. И многих индивидуально сильных футболистов, ярко выступавших за клуб в советские времена, когда «Памир» поначалу выступал в первой лиге, а затем завоевал право играть в высшей.

Назову ряд имен: Валерий Турсунов, лучший футболист Таджикистана XX века и один из лучших бомбардиров первого дивизиона; Эдгар Гесс и Рашид Рахимов – результативный нападающий и надежный защитник, ярко игравшие и за московский «Спартак»; Мухсин Мухамадиев, Юрий Батуренко и Хаким Фузайлов – сильные игроки, хорошо известные по выступлениям и за московский «Локомотив»; Андрей Мананников – вратарь, проведший рекордные 80 матчей за «Памир» в высшей лиге СССР; Владимир Гулямхайдаров, Олег Ширинбеков и Арсен Аваков, в разные годы игравшие за московское «Торпедо»; Сергей Мандреко – игрок сборных СССР, СНГ и России, венского «Рапида», берлинской «Герты» и других европейских клубов; Шариф Назаров –больше известный как сильный футбольный тренер, когда вместе с Юрием Семиным работал в этом клубе, а затем вывел его в высшую лигу СССР.

Воспитанниками таджикского футбола, ранее и ныне выступающими за российские клубы и сборную, являются и могут считаться также Игорь Черевченко, Далер Кузяев (потомственный футболист, ведь его отец и дед играли в футбол в Таджикистане) и Рахматулло Фузайлов («Шинник», «Алания» и др.).

ПО КОЛИЧЕСТВУ ТАЛАНТОВ ТАДЖИКИСТАН ВХОДИТ В ТОП-3 СТРАН СНГ

Развал Советского Союза серьезно сказался на уровне таджикского футбола. В стране начались гражданская война, хаос, экономический спад, и эта игра, как и другие виды спорта, пришла в упадок. Так продолжалось несколько лет, и только на рубеже 2000-х годов началось возрождение футбола. Надо отметить, что футбол здесь необычайно популярен, является ведущим видом спорта, а дети и молодежь подают большие надежды и поражают высокой технической оснащенностью. По моему мнению, по количеству перспективной и талантливой молодежи в футболе Таджикистан входит в лидирующую тройку стран бывшего Советского Союза.

К сожалению, не все молодые кадры могут реализовать себя на высоком уровне. Одна из главных проблем носит скорее организационный и материально-технический характер. Это проявляется в недостатках системы поэтапной и грамотной подготовки футбольных резервов, нехватке квалифицированных тренеров, в том числе детских, малого числа качественных футбольных полей, оборудования и т.д. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Так, в регионах страны построено более 200 мини-полей и площадок. Но для кардинального сдвига требуется время.

Возрождению местного футбола в значительной мере способствовала и ныне содействует успешная реализация в стране программ ФИФА развития футбола. В частности, начиная с 2001 года при финансовой поддержке ФИФА по проекту «Гол» в Душанбе была построена штаб-квартира федерации футбола (Дом футбола). В столице и на базе футбольного центра в Гиссаре сооружены два современных полноразмерных футбольных поля с искусственным покрытием, уложено и отремонтировано еще три искусственных мини-поля, в том числе на футбольных базах в Нуреке и Дангаре и т.д. На торжественное открытие этих проектов в страну неоднократно приезжал президент ФИФА Йозеф Блаттер, которого в своей резиденции официально принимал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Активно идет реализация образовательных проектов ФИФА. Так, в Душанбе организованы региональные курсы ФИФА «Футуро-3» для футбольных менеджеров стран Средней Азии. Там же, а затем в городах Худжанд и Нурек успешно проведены курсы, семинары и фестивали футбола ФИФА для местных специалистов по детскому и женскому футболу, долгосрочному планированию развития футбола, для тренеров по мужскому футболу, футзалу (мини-футболу), футбольных арбитров, турниры для детских и женских команд и т.д.

Кроме того, в течение всего указанного времени таджикские футбольные специалисты постоянно и на регулярной основе посещали региональные курсы и семинары, принимали участие в турнирах, организованных на средства ФИФА в России, других странах СНГ и Азиатской конфедерации футбола. Мне хочется поблагодарить руководителей и сотрудников федерации футбола Таджикистана (ФФТ) за плодотворное сотрудничество и оказанную помощь в реализации всех этих программ и проектов ФИФА.

Особенно я благодарен Валерию Турсунову, который многие годы был первым вице-президентом ФФТ и непосредственно курировал выполнение перечисленных проектов. Сейчас к существующим программам ФИФА, таким, как «Форвард» и другие, добавились проекты развития футбола АФК, а также помощь по линии УЕФА для федераций-членов других континентальных конфедераций футбола.

ТАДЖИКИСТАН ВПЕРВЫЕ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В КУБКЕ АЗИИ

По состоянию на 6 октября сборная Таджикистана занимает 108-е место в рейтинге ФИФА. Несколько ниже Киргизии, зато таджикская команда этим летом опередила киргизскую в отборочном турнире и с первого места впервые в своей истории квалифицировалась в финальную часть Кубка Азии-2023. Между собой команды сыграли вничью 0:0, а до этого таджикская сборная обыграла Мьянму (4:0) и Сингапур (1:0), что дало ей возможность опередить соперников.

Как правило, за год команда Таджикистана проводит не много матчей. В частности, в 2021 и 2022 годах их было всего 16, или в среднем по 8 игр. Результаты в прошлом году были такие: 3 победы, 2 ничьи и 3 поражения, а в нынешнем – 4-3-1.

Из наиболее важных результатов двух последних лет можно привести следующие. 2021 год: в отборе на ЧМ-2022 поражение от Японии со счетом 1:4 и разгром Монголии (3:0); равные товарищеские матчи против Иордании (0:2 и 1:0). 2022 год: ничья с Угандой (1:1) и победа над Киргизией (1:0) на турнире Навруз в Узбекистане; победа в отборе Кубка АФК.

В этом году новым тренером сборной Таджикистана был назначен Петар Шегрт, 56-летний немецкий специалист с хорватскими корнями. Ранее он тренировал молодежную сборную Грузии, а также первые сборные Афганистана и Мальдив. Под его началом таджикская команда в сентябре стала победителем международного турнира в Таиланде, победив сборную Тринидада и Тобаго (2:1), а в финале обыграв Малайзию по пенальти 3:0 после ничьи 0:0 в основное время.

В СБОРНОЙ ЕСТЬ ВОСПИТАННИК «ЛОКО» И ИГРОК «КРАСНОДАРА-2»

Костяк первой сборной составляют футболисты сильнейшего в последние годы клуба «Истиклол» из Душанбе, включая капитана команды 30-летнего Ахтама Назарова и лучшего бомбардира Манучехра Джалилова (19 голов, ему 32 года). Наибольшее количество матчей за первую сборную команду провел Фатхулло Фатхуллоев – 68.

В состав сборной на матч с командой России приглашены 15 футболистов, выступающих за рубежом, в том числе за азиатские клубы из Узбекистана, Ирана, Индии и Филиппин, а также за команды из Европы: Болгарию, Белоруссию, Казахстан, Турцию, Молдавию, Эстонию. Один футболист представляет «Краснодар-2». Это 23-летний Алиджони Айни.

Самыми ценными игроками являются Парвизджон Умарбаев (ЦСКА, София) и Алишер Джалилов (АГМК, Узбекистан). Оба ранее выступали за казанский «Рубин». Причем, первый из них сыграл 2 матча за юношескую сборную России, а второй – воспитанник академии «Локомотива» и 8 раз выходил за «Рубин» в матчах РПЛ.

НА МАТЧЕ С РОССИЕЙ БУДЕТ АНШЛАГ

Вообще Таджикистан, как я писал выше, богат молодыми футбольными талантами, подтверждением чему могут служить следующие успешные выступления юношеских и молодежных команд страны на международной арене в последние годы. Так, юношеская сборная (до 17 лет) дважды (в 2007 и 2019 годах) завоевала право играть в финальной части чемпионатов мира среди юношей, где доходила до 1/8 финала. Эти же команды, но годом ранее, завоевывали бронзовые медали чемпионата Азии (2006 и 2018). Юношеская сборная (до 19 лет) дважды была участником финальной части чемпионатов Азии – 2016 и 2018, где доходила до 1/4 финала. В этом году успех праздновали целых три сборных Таджикистана разных возрастов, завоевав право в 2023 году сыграть в финальной части чемпионатов и Кубка Азии – взрослая и две юниорские (до 17 и до 20 лет).

Своих соперников таджикские футболисты принимают на Центральном республиканском стадионе в Душанбе вместимостью 24 тысячи зрителей. Учитывая огромную любовь, популярность и уважение в этих местах к футболу, а также тот факт, что впервые в своей истории сборная этой страны играет против российской команды, могу предположить, что главный стадион страны будет переполнен. А еще миллионы телезрителей будут наблюдать за матчем с экранов своих телевизоров.