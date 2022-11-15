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Сычевой – новый Ярцев. Что общего между форвардом «Оренбурга» и бомбардиром «Спартака» времен СССР

Владимир Сычевой стал открытием первой части чемпионата России. Сейчас нападающий «Оренбурга» вместе с Квинси Промесом возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ с 14-ю мячами.
Сычевой – новый Ярцев. Что общего между форвардом «Оренбурга» и бомбардиром «Спартака» времен СССР
15 ноября 2022 11:42
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Оренбург"

ХЕТ-ТРИК «УРАЛУ», ХЕТ-ТРИК «КРАСНОДАРУ»

Впервые широкие массы болельщиков узнали о Сычевом во втором туре РПЛ. Он появился на поле после перерыва при счете 0:0, и за полчаса забил три гола «Уралу» в своем дебютном матче в высшем дивизионе.

Этим хет-триком Сычевой громко заявил о себе. Не каждый день дебютант выходит на замену и за 30 минут «кладет» три гола соперникам. Многие стали интересоваться Владимиром. Оказалось, ему 26 лет, еще год назад он играл в омском «Иртыше» во второй лиге. Его заметили в «Оренбурге». Тренер «Оренбурга» Марцел Личка говорит, что ему понравился этот настырный нападающий, но первый сезон в первой лиге Сычевой играл не так много, забил всего четыре гола. Личка говорит, что это объективно: конкуренция в линии нападения в «Оренбурге» была серьезная. Но Сычевой упорно тренировался, он вообще упорный парень.

И вот после того, как Владимир на 200 процентов использовал свой шанс в игре с «Уралом», обратно на скамейку Личка его усадить уже не мог. Сычевой стал играть и стал забивать.

Символично, что завершил этот календарный год Сычевой тоже хет-триком в игре с «Краснодаром».

И вот уже появилась информация, что нападающим интересуется «Црвена Звезда». Трансферная стоимость форварда сейчас составляет 500 тысяч евро.

БОМБАРДИР ИЗ КОСТРОМЫ

Теперь о теме, вынесенной в заголовок. Общее в историях Георгия Ярцева и Владимира Сычевого очевидно. Оба выходцы из второй лиги, оба заявили о себе в высшей лиге в зрелом возрасте.

Правда, история Ярцева в этом плане вообще является уникальной: человек попал в «Спартак» в 29 (!) лет. Сычевому все-таки 26, и вся карьера впереди. Но и для Ярцева в 29 большая футбольная жизнь только началась. Георгий Александрович пять лет отыграл на высоком уровне, назабивал много голов и оставил яркий след в истории «Спартака».

Правда, есть и отличия в карьерах этих двух нападающих разных эпох. Ярцева зимой 1977 года на турнире спартаковских команд заметил Константин Бесков. Его только что назначили в «Спартак» и поставили задачу вернуть за один сезон именитый клуб в высшую лигу.

Мудрый Бесков решил, что Ярцев ему для этой цели подходит. И не ошибся – бомбардир из костромского «Спартака» внес существенный вклад в завоевание первого места и путевки в высшую лигу - забил 17 мячей.

Объясняю для молодежи: первая советская лига ни чета нынешней российской. Понятно, что прошло много времени, что футбол сильно изменился, но тогда в первой лиге играли представители всех республик СССР. Разнообразие стилей – главная фишка советского футбола. Вот, кто играл в первой лиге в 1977 году: «Пахтакор», «Памир» Душанбе, «Таврия» Симферополь, «Динамо» Минск, «Торпедо» Кутаиси. Кстати, в том сезоне последнее, 20-е, место в первой лиге занял казанский «Рубин».

На следующий год уже в высшей лиге чемпионата СССР Ярцев забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром. А через год, в 1979-м, завоевал со «Спартаком» чемпионский титул. Сычевой может догнать Ярцева - впереди еще 13 туров. Но чемпионство «Оренбургу» в ближайшее время точно не светит.

источник: «Советский спорт»
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