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Алексей Сафонов: В Казани принимали ставки, кого быстрее уволят – Знарка или Слуцкого

Сегодня стало известно, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера казанского «Рубина». Сообщается, что тренер ушел по собственному желанию. 
Алексей Сафонов: В Казани принимали ставки, кого быстрее уволят – Знарка или Слуцкого
15 ноября 2022 15:41
автор: Юрий Волохов

Мы обратились за комментариями к болельщику ЦСКА со стажем футбольному агенту Алексею Сафонову, который давно наблюдает за карьерой Слуцкого.

- В Казани принимали ставки, кого быстрее уволят – Знарка или Слуцкого. Получается, Знарок победил, Слуцкий ушел первым, - говорит Алексей Сафонов.

- Почему такие ставки?

- Два самых популярных вида спорта, два самых популярных клуба в Татарстане. Сильные составы, известные тренеры. «Ак Барс» тоже всем проигрывает. Все логично.

- Мне кажется, Леонид Викторович просто устал. Нужно отдохнуть.

- Это так. Он почти без перерыва работает столько лет. В ЦСКА был отличный состав, Гинер там все держал в своих руках, не было никакой анархии. Он доверял Слуцкому и тот показывал результаты. А тренер он хороший.

Потом результаты пошли на спад, его убрали.

Поехал в Англию, существенных успехов там не добился. Потом в Голландию – то же самое. Возглавил «Рубин», команда была очень хорошо укомплектована, первый сезоне получился удачным.

Затем иностранцы уехали по известным причинам. Можно не попасть в первую пятерку, но с таким составом вылетать нельзя. И сейчас в первой лиге «Рубин» по подбору игроков вряд ли кому-то уступит, а результат не очень. А в футболе нужно доказывать здесь и сейчас, что ты – лучший, былые заслуги не в счет.

Писали, что Леонид раньше хотел уйти, но игроки уговорили не горячиться. И сейчас поступил по-мужски – у нового тренера есть еще два тура, чтобы присмотреться к игрокам. С кем ему идти дальше, с кем расстаться во время зимней паузы. Уверен, «Рубин» вернется в РПЛ в этом сезоне.

- Чем Слуцкому заняться? Кажется, необходима серьезная пауза.

- Действительно, у Слуцкого почти не было перерывов в карьере. У него есть своя академия в Волгограде, стадион вроде там собирается строить. За это Леонида только можно уважать.

Это хороший проект: заняться плотно академией, с детьми позаниматься. Отойти от всего, взять паузу. Тренер-то Леонид неплохой.

НАША СПРАВКА

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Контракт казанским клубом был рассчитан до 2024 года. Сообщается, что в контракте нет пункта о компенсации в случае досрочного расторжения контракта. На этом настоял сам 51-летний специалист.

источник: «Советский спорт»
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