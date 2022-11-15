От «тренера из соседнего двора» до «дворового тренера» за 7 лет. Слуцкий уволен из «Рубина»

СПАСИТЕЛЬ СБОРНОЙ

В августе 2015 года Леонид Слуцкий пришел спасать сборную России, заваливавшую с Фабио Капелло отбор на чемпионат Европы-2016. Прошло всего семь лет, а кажется, что это было в другой жизни – еще до чемпионата мира и при Виталии Мутко во главе РФС. Легендарный управленец на пару с не менее легендарным футболистом и тренером Никитой Симоняном и выбрал наставника ЦСКА на роль спасителя.

Тогда это решение было на поверхности. Слуцкий был молодым ярким специалистом с небанальным для России бэкграундом – не играл на профессиональном уровне (все помнят злосчастную кошку на дереве?), зато начал тренировать уже в 22 года, прошел все этапы от молодежных команд в Волгограде до первой в Элисте и в середине нулевых заскочил в РПЛ, где через «Москву» и «Крылья Советов» дослужился до ЦСКА, с которым в последствии трижды брал золото.

В этот период добродушный тренер и любитель кавээновского юмора был на пике профессиональной карьеры и популярности, но именно тогда и случился переломный момент. Хотя начиналось все хорошо – выиграв четыре последних матча квалификации, россияне отобрались во Францию, а армейцы отпраздновали очередное чемпионство, обойдя на пару очков «Ростов» Курбана Бердыева. А потом наступило лето.

ПРОВАЛ НА ЕВРО И В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Ожидания от Евро-2016 были большие. Знаменитый журналист Игорь Рабинер в преддверии турнира выпустил посвященную Слуцкому книгу «Тренер из соседнего двора». Однако вопросы начались к нему уже с момента опубликования заявки. Тренер отцепил перед турниром Юрия Жиркова (поговаривали о конфликте) и Александра Кержакова, зато включил в список неведомого тогда Романа Нойштедтера и армейца Романа Широкова, проведшего в последних шести матчах сезона за ЦСКА всего 44 минуты. Были и другие странности, так что во Франции в команде атмосфера была не слишком здоровой, чему подтверждением потасовка между Денисом Глушаковым и Широковым, в которой фингал нарисовали пытавшемуся их разнять Павлу Мамаеву…

На Евро были случайная ничья с Англией на последней минуте, бездарное поражение от Словакии, унизительный разгром в решающем матче от Уэльса и уже историческое «Мы – говно» в номере тренера. И футболисты, и сам он вернулись на родину удрученными. Ну, кроме Александра Кокорина и Мамаева, отправившихся в Монако пить шампанское на 250 тысяч евро.

Вокруг тренера стала формироваться токсичная обстановка, чему способствовали в первую очередь «дети лимита» – не самые яркие, но очень богатые футболисты, варившиеся в РПЛ в собственном соку и расслабившиеся в отсутствие реальной конкуренции. Они всегда были готовы к «хи-хи, ха-ха», а трудиться смысла не видели. Все ведь получается само по себе.

ЦСКА тоже начал сдавать – мало того, что в группе Лиги чемпионов ни разу не выиграл у «Байера», «Тоттенхэма» и «Монако» (этим никого было не удивить, армейцы финишировали последними третий раз подряд, а до того «героически» обошли «Викторию Пльзень» по дополнительным показателям), но и в чемпионате к зимней паузе отстал от лидирующего «Спартака» Массимо Карреры аж на восемь очков. Сразу после неудачи в Лондоне Слуцкий передал бразды правления товарищу Виктору Гончаренко, которого заранее готовили к этой должности.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВОЯЖ ПО ПРОТЕКЦИИ АБРАМОВИЧА

Наверняка Слуцкий и сам чувствовал удушающую обстановку вокруг себя в российском футболе и попробовал реализовать мечту тренировать в Европе. Несмотря на опыт выступлений в Лиге чемпионов и во главе сборной, претендентов оказалось не так много. Тренер несколько месяцев усиленно учил английский и летом 2017-го (говорят, не без поддержки Романа Абрамовича) попал в «Халл Сити» – максимально неудачный для дебюта в Англии клуб сумасбродного владельца Эхаба Аллама.

«Тигры» тогда только что вылетели из АПЛ и были намерены сразу вернуться, но летом раздали почти весь состав. Примечательно, что среди уехавших были звездные нынче защитники Гарри Магуайр и Эндрю Робертсон. С последним тренер успел пересечься, но вместе они не провели ни одного матча. «Халл» продал футболистов на 45 млн евро, а набрал – лишь на 20 млн, и все сразу пошло не так.

В 21 матче под руководством Слуцкого «тигры» забили 34 мяча, но выиграли только четыре матча, и после серии из семи игр без побед (три ничьи, четыре поражения) тренер был уволен. Хотя перед стартом сезона помогавший устраиваться в Англии агент Шандор Варга, ссылаясь на слова Аллама, уверял, что тренеру это не грозит. Слуцкий вынужден был покинуть этот «рай», как он его называл.

Затем, не без помощи все того же Абрамовича, был «Витесс». Очевидно, тренера возили стажироваться по европейским лигам с прицелом на «Челси», но как-то не задалось. В Арнеме Слуцкий познакомился с нынешним капитаном «Арсенала» Мартином Эдегором, которому позволял ошибаться и тем сбросил с него оковы завышенных ожиданий. Но сам продержался чуть менее полутора лет, не сделав команду ни лучше, ни хуже. Правда, уходил он, когда «Витесс» был девятым, но это просто промежуточный результат в моменте.

ОТ ДРИБЛИНГА ХВИЧА ДО СЕЛФИ ЛИСАКОВИЧА

Не казалось, что произошла какая-то катастрофа, но тренер вдруг резко свернул с европейского вектора и вернулся в Россию. В «Рубине» идеально подгадали момент и предложили ему стать хедлайнером всего проекта с широченными полномочиями. Слуцкий не устоял. Здесь он отжигал в соцсетях, участвовал во всех активностях и вообще кайфовал от отношения руководителей и открывшихся возможностей.

В столице Татарстана он отработал почти три года (не хватило одного месяца). Сначала вывел «Рубин» из зоны переходных матчей, а в первом же полноценном сезоне финишировал четвертым, выйдя в еврокубки (где, правда, с треском провалился) и раскрыв миру все грани таланта Хвичи Кварацхелия и Дениса Макарова.

Правда, хватало и провалов в селекции, за которую отвечал вечный спутник специалиста Олег Яровинский. В Казани они сделали ставку на «перспективную» молодежь, но 7 млн евро за Ивана Игнатьева «Краснодару» просто подарили. Не заиграли и многие другие, такие как Солтмурад Бакаев, Леон Мусаев, Хван Ин Бем и Александр Ломовицкий. Не вписался Олег Шатов, слабый отрезок в «Рубине» провел Константин Кучаев, Джордже Деспотович запомнился только своими разговорами про «мамок», а Виталий Лисакович – легендарным селфи и смазанным решающим пенальти, за которым последовал вылет в Первую лигу.

Элиту Слуцкий покинул под громкую ругань в адрес арбитров и неубедительный бубнеж о сбежавших весной легионерах, подставивших команду. На фоне практически пустых трибун «Рубин» драматично и где-то даже незаслуженно покинул премьер-лигу, но Рустем Сайманов продолжал доверять тренеру. Тот тоже повел себя уважительно, остался («Для меня это дело чести») и даже предложил отработать сезон в Первой лиге бесплатно. В клубе оценили этот жест, но решили, что это уже перебор. А спустя полгода…

ТОЧНО ЛИ СЛУЦКИЙ УШЕЛ САМ?

В Первую лигу «Рубин» прибыл очевиднейшим фаворитом. В обозримом прошлом только «Динамо» и «Крылья Советов» заходили сюда с составом суммарной стоимостью свыше 20 млн евро. Правда, в отличие от казанцев, они сохраняли костяк, а Слуцкий получил в распоряжение практически новую команду. И все же подбор и опыт новичков впечатляет: Алан Дзагоев, Александр Беленов, Олег Иванов, Александр Мартынович плюс вполне отвечающие задачам Джоэль Фамейе, Дмитрий Кабутов и Александр Саплинов.

Стартовал «Рубин» неважно, но по ходу сезона набирал обороты и к зимней паузе пришел, деля достойное третье-пятое места и всего в четырех очках от «Балтики» и «Алании». Вполне рабочий результат, если учесть полное перестроение команды и возможность усилиться в трансферное окно и совершить решающий рывок в оставшихся 16 турах. Слуцкий имел все причины полагать, что вытянет клуб обратно в элиту. Поэтом кажется, что ушел он не сам.

По информации телеграм-канала «Инсайдлар», решение поступило с самого республиканского верха, а оно стало следствием яростной ненависти болельщиков к тренеру и вообще всему происходящему в клубе. Они даже писали петицию за отставку Слуцкого и, видимо, добились желаемого. В пресс-службе позволили тренеру уйти с высоко поднятой головой, официально объявив о том, что он ушел по собственному желанию, и поблагодарив за «неоценимый вклад в развитие клуба». Вот только о каком вкладе и развитии может идти речь после вылета из премьер-лиги?

… Новым тренером «Рубина», пока в качестве исполняющего обязанности, будет уроженец Казани 52-летний Юрий Уткульбаев, отдавший местному футболу почти всю жизнь. Он был игроком и тренером «Рубина» и «Нефтехимика», а также успел поработать спортивным директором КАМАЗа из Набережных Челнов. После развала Советского Союза он лишь дважды покидал родной регион – в 1994 на год уезжал играть за «Иртыш», а в 2016-м отправлялся тренировать «Актобе».