Сычевой в одном ряду с Дзюбой и Азмуном. Главные цифры футбольного уик-энда

2-е поражение подряд потерпел ЦСКА в чемпионате России: при Владимире Федотове такое произошло впервые.

2-й хет-трик оформил в нынешнем сезоне нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой — подобное предыдущий раз удавалось Артему Дзюбе и Сердару Азмуну в «Зените»-2020/21.

5 матчей проиграло «Торпедо» при Андрее Талалаеве, не забив при этом ни одного мяча (0:7).

5 туров не может победить в АПЛ «Челси» (2 ничьи и 3 поражения): это худшая серия клуба за последние 10 лет.

6 пенальти заработал в 17 турах РПЛ нападающий «Ростова» Николай Комличенко: это рекорд турнира.

9 результативных передач в первых 13 матчах в Бундеслиге сделал форвард «Айнтрахта» Рэндал Коло Муани, обновив рекорд турнира. В топ-лига этого сезона чаще ассистирует партнерам только Лионель Месси (10 передач за «ПСЖ»).

17 пенальти подряд реализовал в РПЛ полузащитник «Динамо» Даниил Фомин до матча с ЦСКА, в котором его переиграл Игорь Акинфеев.

17 очков в последних 7 матчах набрал «Урал», ни разу за это время не проиграв. Это клубный рекорд.

18 лет и 135 дней было Алехандро Гарначо, когда он на 98-й минуте принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Астон Виллой». В более юном возрасте в АПЛ в компенсированное время отличался только Федерико Мачеда (17 лет и 226 дней), который в 2009 году также поразил ворота «Астон Виллы», выступаю за «МЮ».

27 лет (с 1995 года) не забивали за «МЮ» датчане: Кристиан Эриксен «подхватил эстафету» у вратаря Петера Шмейхеля, который в 1995 году отправил мяч в ворота «Ротора» в Кубке УЕФА.

83 матча без нулевых ничьих провел в РПЛ «Спартак», обновив свой же рекорд турнира.

308 дней не записывал на свой счет очков за результативность в Серии А полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза, пока не отметился голевой передачей в матче против «Лацио» (2:0).

600 матчей в АПЛ провел полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер. До него этой отметки достигали только Фрэнк Лэмпард (609), РайанГиггз (632) и Гарет Барри (653), напоминают наши друзья из партнерского издания «Плеймейкер».