World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сычевой в одном ряду с Дзюбой и Азмуном. Главные цифры футбольного уик-энда

Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Сычевой в одном ряду с Дзюбой и Азмуном. Главные цифры футбольного уик-энда
15 ноября 2022 22:16

2-е поражение подряд потерпел ЦСКА в чемпионате России: при Владимире Федотове такое произошло впервые.

2-й хет-трик оформил в нынешнем сезоне нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой — подобное предыдущий раз удавалось Артему Дзюбе и Сердару Азмуну в «Зените»-2020/21.

5 матчей проиграло «Торпедо» при Андрее Талалаеве, не забив при этом ни одного мяча (0:7).

5 туров не может победить в АПЛ «Челси» (2 ничьи и 3 поражения): это худшая серия клуба за последние 10 лет.

6 пенальти заработал в 17 турах РПЛ нападающий «Ростова» Николай Комличенко: это рекорд турнира.

9 результативных передач в первых 13 матчах в Бундеслиге сделал форвард «Айнтрахта» Рэндал Коло Муани, обновив рекорд турнира. В топ-лига этого сезона чаще ассистирует партнерам только Лионель Месси (10 передач за «ПСЖ»).

17 пенальти подряд реализовал в РПЛ полузащитник «Динамо» Даниил Фомин до матча с ЦСКА, в котором его переиграл Игорь Акинфеев.

17 очков в последних 7 матчах набрал «Урал», ни разу за это время не проиграв. Это клубный рекорд.

18 лет и 135 дней было Алехандро Гарначо, когда он на 98-й минуте принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Астон Виллой». В более юном возрасте в АПЛ в компенсированное время отличался только Федерико Мачеда (17 лет и 226 дней), который в 2009 году также поразил ворота «Астон Виллы», выступаю за «МЮ».

27 лет (с 1995 года) не забивали за «МЮ» датчане: Кристиан Эриксен «подхватил эстафету» у вратаря Петера Шмейхеля, который в 1995 году отправил мяч в ворота «Ротора» в Кубке УЕФА.

83 матча без нулевых ничьих провел в РПЛ «Спартак», обновив свой же рекорд турнира.

308 дней не записывал на свой счет очков за результативность в Серии А полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза, пока не отметился голевой передачей в матче против «Лацио» (2:0).

600 матчей в АПЛ провел полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер. До него этой отметки достигали только Фрэнк Лэмпард (609), РайанГиггз (632) и Гарет Барри (653), напоминают наши друзья из партнерского издания «Плеймейкер».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Сычевой в одном ряду с Дзюбой и Азмуном. Главные цифры футбольного уик-энда
Сычевой в одном ряду с Дзюбой и Азмуном. Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
15.11.2022 22:16
Футбол
От «тренера из соседнего двора» до «дворового тренера» за 7 лет. Слуцкий уволен из «Рубина»
От «тренера из соседнего двора» до «дворового тренера» за 7 лет. Слуцкий уволен из «Рубина»
Грустная история о грандиозном падении некогда лучшего тренера России.
15.11.2022 15:43
Футбол
автор: Артем Зибрак
Алексей Сафонов: В Казани принимали ставки, кого быстрее уволят – Знарка или Слуцкого
Алексей Сафонов: В Казани принимали ставки, кого быстрее уволят – Знарка или Слуцкого
Сегодня стало известно, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера казанского «Рубина». Сообщается, что тренер ушел по собственному желанию. 
15.11.2022 15:41
Футбол
автор: Юрий Волохов
Сычевой – новый Ярцев. Что общего между форвардом «Оренбурга» и бомбардиром «Спартака» времен СССР
Сычевой – новый Ярцев. Что общего между форвардом «Оренбурга» и бомбардиром «Спартака» времен СССР
Владимир Сычевой стал открытием первой части чемпионата России. Сейчас нападающий «Оренбурга» вместе с Квинси Промесом возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ с 14-ю мячами.
15.11.2022 11:42
Футбол
автор: Юрий Волохов
Команде Карпина придется тяжело. По количеству футбольных талантов Таджикистан – топ-3 стран СНГ
Команде Карпина придется тяжело. По количеству футбольных талантов Таджикистан – топ-3 стран СНГ
Колонка экс-консультанта ФИФА в России Валерия Чухрия о ближайшем сопернике сборной России, с которым нам играть 17 ноября.
15.11.2022 11:03
Футбол
автор: Валерий Чухрий
Абаскаль и Сычевой – две главных фамилии РПЛ нынешнего сезона
Абаскаль и Сычевой – две главных фамилии РПЛ нынешнего сезона
Итоги футбольного чемпионата можно подвести уже сейчас.
15.11.2022 09:54
Футбол
автор: Кирилл Шулика
Без «Ну и?» и с веселым матерком. Карпин как объект киноисследования
Без «Ну и?» и с веселым матерком. Карпин как объект киноисследования
Документальный фильм «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!» выйдет 17 ноября на Ökko. А в понедельник состоялся закрытый показ для журналистов и… самого героя фильма.
15.11.2022 09:13
Футбол
автор: Николай Яременко
Пока Роналду мечтает изменить футбол под себя, Пике намерен просто его изменить 
Пока Роналду мечтает изменить футбол под себя, Пике намерен просто его изменить 
До токсичных заявлений Криштиану не менее откровенными, но более важными, по сути, мыслями поделился с общественностью еще один хулиган от футбола - Жерар Пике.
14.11.2022 19:03
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
«Зенит» - чемпион, «Спартак» - второй. Кто третий?
«Зенит» - чемпион, «Спартак» - второй. Кто третий?
Чемпионат России ушел на большой перерыв на довольно высокой ноте. Жаль прощаться с РПЛ, но перерыв заложен в календаре. Мы же поговорим о 17-м туре и подведем некоторые общие итоги турнира.
14.11.2022 16:39
Футбол
автор: Юрий Волохов
РПЛ, не уходи! Заключительный тур года ознаменовался двумя роскошными дерби и хет-триком Сычевого
РПЛ, не уходи! Заключительный тур года ознаменовался двумя роскошными дерби и хет-триком Сычевого
Последний в 2022 году тур чемпионата России команды провели так, что не хочется отпускать их на зимнюю паузу.
14.11.2022 13:39
Футбол
автор: Артем Зибрак
Тутберидзе отпустила ученика в Италию, японская чемпионка молится на Туктамышеву. Что нового в фигурном катании
В Англии прошел очередной этап международной серии Гран-при по фигурному катанию.
«Не обращайте внимание на грязь!» Как Дзюба прервал молчание после «побега» из Турции
Артем Дзюба напомнил о себе впервые после сообщений о разрыве контракта с клубом «Адана Демирспор».
Сычевой в одном ряду с Дзюбой и Азмуном. Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Наезд на Глейзеров, космический штраф и переговоры с «Баварией». Что происходит после бомбического интервью Роналду
Интервью Криштиану Роналду известному британскому журналисту Пирсу Моргану остается в центре внимания спортивной прессы по всему миру.
«Рубин» отмучился, Слуцкий — тоже! Как в Первой Лиге состоялась отставка года
Главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий подал в отставку по собственному желанию.
«Дайте три месяца!» Новый главный тренер «Спартака» — о победном дебюте в дерби
Игорь Гришин подвел итоги своего первого матча во главе «Спартака», который завершился гостевой победой над московским «Динамо» (3:2 Б).
От Погба и Канте до Ройса и Вернера: звезды, которые не сыграют на ЧМ-2022 из-за травм
«Плеймейкер» в преддверии чемпионата мира в Катаре пробежался по списку футболистов, которые не помогут своим национальным командам по состоянию здоровья.
«Ростовский рай» для Роналду и другие футбольные мемы
Главные новости футбола в картинках и видосиках.
Ну что, доигрались в молчанку? WADA требует для Валиевой 4 года, что будет означать конец ее карьеры
Всемирное антидопинговое агентство, передавшее дело Камилы Валиевой в спортивный арбитражный суд CAS, настаивает на максимальном сроке дисквалификации для российской фигуристки.
Карпин рассказал об Азии и Дзюбе и ответил на критику Родниной
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеских матчей с Узбекистаном и Таджикистаном рассказал о возможном переходе в азиатскую конфедерацию, новом контракте с РФС и предназначении наших футбольных клубов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика