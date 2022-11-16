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Побил рекорд Пушкаша, уступил лишь Роналду. Иранского футболиста ждёт смертная казнь. Или нет?

15 ноября многие российские спортивные медиа сообщили о возможной смертной казни легендарного игрока Али Даеи, который завершил карьеру в 2007 году. Почему эта новость может оказаться не такой страшной, как кажется на первый взгляд?
Побил рекорд Пушкаша, уступил лишь Роналду. Иранского футболиста ждёт смертная казнь. Или нет?
16 ноября 2022 11:08
автор: Шмытов Никита
автор фото: Fars Media Corporation

Что? Казнь?

Ещё в середине сентября 2022-го года на территории Ирана вспыхнули массовые протесты из-за несогласия с действующим режимом, а отправной точкой послужило убийство 22-летней местной жительницы Махсы Амини.

История получила большой резонанс, а подробности протестов и недовольств распространились по всему миру, несмотря на большую закрытость государства. Власти с помощью полиции и военных с переменным успехом подавляют новые восстания, но главное то, что происходит с задержанными. Иран - одна из немногих стран планеты, где предусмотрена смертная казнь за особо тяжкие преступления. 14 ноября один из нарушителей порядка уже получил предварительный смертный приговор за «сговор в целях совершения преступления против национальной безопасности» и другие статьи. Возможно, примерно то же наказание ждёт и других задержанных, которых насчитывается около 15 тысяч человек.

А кто такой Али Даеи?

Али Даеи - культовый человек всего иранского спорта, который прославил страну за её пределами. Поиграв в начале 90-х в Иране, форвард отправился покорять Германию, где временами показывал себя очень и очень здорово, наколотив в конечном счете 25 голов за «Герту», «Арминию» и мюнхенскую «Баварию».

Но самое удивительное Даеи удалось сотворить именно за сборную. В 149 матчах за Иран Али забил 109 голов, перебив рекорд Ференца Пушкаша в 34 года. Большинство голов было забито в ворота азиатских команд (в том числе пента-трик против Шри-Ланки), но всё же нужно отдать должное нападающему, чей рекорд только в 2021 перебил Криштиану Роналду.

Что смущает в новости про казнь?

Новость про казнь бывшего футболиста ужасна, но в ней есть несколько два странных момента, которые намекают на то, что перед нами обычная, пускай и страшно звучащая «утка».

1. 15 ноября, параллельно с новостью о возможной казни Али, появилась и другая, в которой говорилось о нежелании ехать бывшего футболиста в Катар, так как он решил остаться со своим народом, переживающим тяжелые времена. Эти слова были опубликованы в одной из запрещённых социальных сетей Даеи, поэтому тут два варианта:
1) 53-летний иранец вообще не задержан и он находится в безопасности.
2) Его соцсети ведут третьи лица, пытающиеся сделать видимость нормальной ситуации.

2. Смущает и источник новости. Российские СМИ ссылаются на азербайджанский сайт report.az, а он перекладывает ответственность на «другие зарубежные» неуказанные новостные агентства, то есть фактически невозможно отследить первоисточник, а значит, что и вероятность раздувания и придумывания всей истории увеличивается.

3. Никто и нигде ещё ни разу достоверно не подтвердил задержание Даеи. Некоторые более или менее авторитетные источники утверждали об изъятии паспорта и установлении запрета на выезд из страны, но о задержании на митинге, и уж тем более о приговоре к тюрьме или смертной казни, ещё никто достоверно не сообщил.

источник: «Советский спорт»
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Побил рекорд Пушкаша, уступил лишь Роналду. Иранского футболиста ждёт смертная казнь. Или нет?
Побил рекорд Пушкаша, уступил лишь Роналду. Иранского футболиста ждёт смертная казнь. Или нет?
15 ноября многие российские спортивные медиа сообщили о возможной смертной казни легендарного игрока Али Даеи, который завершил карьеру в 2007 году. Почему эта новость может оказаться не такой страшной, как кажется на первый взгляд?
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