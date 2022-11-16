Побил рекорд Пушкаша, уступил лишь Роналду. Иранского футболиста ждёт смертная казнь. Или нет?

Что? Казнь?

Ещё в середине сентября 2022-го года на территории Ирана вспыхнули массовые протесты из-за несогласия с действующим режимом, а отправной точкой послужило убийство 22-летней местной жительницы Махсы Амини.

История получила большой резонанс, а подробности протестов и недовольств распространились по всему миру, несмотря на большую закрытость государства. Власти с помощью полиции и военных с переменным успехом подавляют новые восстания, но главное то, что происходит с задержанными. Иран - одна из немногих стран планеты, где предусмотрена смертная казнь за особо тяжкие преступления. 14 ноября один из нарушителей порядка уже получил предварительный смертный приговор за «сговор в целях совершения преступления против национальной безопасности» и другие статьи. Возможно, примерно то же наказание ждёт и других задержанных, которых насчитывается около 15 тысяч человек.

А кто такой Али Даеи?

Али Даеи - культовый человек всего иранского спорта, который прославил страну за её пределами. Поиграв в начале 90-х в Иране, форвард отправился покорять Германию, где временами показывал себя очень и очень здорово, наколотив в конечном счете 25 голов за «Герту», «Арминию» и мюнхенскую «Баварию».

Но самое удивительное Даеи удалось сотворить именно за сборную. В 149 матчах за Иран Али забил 109 голов, перебив рекорд Ференца Пушкаша в 34 года. Большинство голов было забито в ворота азиатских команд (в том числе пента-трик против Шри-Ланки), но всё же нужно отдать должное нападающему, чей рекорд только в 2021 перебил Криштиану Роналду.

Что смущает в новости про казнь?

Новость про казнь бывшего футболиста ужасна, но в ней есть несколько два странных момента, которые намекают на то, что перед нами обычная, пускай и страшно звучащая «утка».

1. 15 ноября, параллельно с новостью о возможной казни Али, появилась и другая, в которой говорилось о нежелании ехать бывшего футболиста в Катар, так как он решил остаться со своим народом, переживающим тяжелые времена. Эти слова были опубликованы в одной из запрещённых социальных сетей Даеи, поэтому тут два варианта:

1) 53-летний иранец вообще не задержан и он находится в безопасности.

2) Его соцсети ведут третьи лица, пытающиеся сделать видимость нормальной ситуации.

2. Смущает и источник новости. Российские СМИ ссылаются на азербайджанский сайт report.az, а он перекладывает ответственность на «другие зарубежные» неуказанные новостные агентства, то есть фактически невозможно отследить первоисточник, а значит, что и вероятность раздувания и придумывания всей истории увеличивается.

3. Никто и нигде ещё ни разу достоверно не подтвердил задержание Даеи. Некоторые более или менее авторитетные источники утверждали об изъятии паспорта и установлении запрета на выезд из страны, но о задержании на митинге, и уж тем более о приговоре к тюрьме или смертной казни, ещё никто достоверно не сообщил.