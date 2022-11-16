Роналду помощник или обуза для сборной Португалии? Пробуем разобраться

ФИЗИЧЕСКАЯ ФОРМА

Это наставник «Юнайтед» Эрик тен Хаг может спокойно усадить на скамейку Роналду, главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш такого позволить себе не может. Сантуш не мог не включить в заявку на ЧМ-2022 великого футболиста. Иначе в Португалии началось бы народное восстание. И тут возникает вопрос: будет ли польза от 37-летнего нападающего для сборной на ЧМ?

Попробуем разобраться. Роналду в нынешнем сезоне провел на поле считанные минуты. Однако всем известно, как он истязает себя самостоятельно в спортзале, поэтому будем считать, что физическая форма Криша вполне удовлетворительная. Но форвард провел очень мало времени на поле. Игровой практики ему явно не хватает.

ХАРИЗМА И ЖЕЛАНИЕ ВСЕМ ВСЕ ДОКАЗАТЬ

Очевидно, что для Роналду этот чемпионат последний большой турнир в карьере. Хотя, кто его знает. Человек он одержимый, режимный, может планирует играть до 50 лет, как Горди Хоу.

Но все же, будем считать, что Катар - лебединая песня великого футболиста. Желание выиграть титул, или хотя бы лично громко хлопнуть дверью у честолюбивого спортсмена будет превалировать.

В этом плане Рони будет дополнительно мотивировать партнеров, плюс огромная харизма и авторитет – тоже плюсы. Но эти плюсы могут нивелироваться в минусы. Не пережать бы.

СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК

Каково место Роналду в нынешней сборной Португалии? По составу команда выглядит очень солидно, особенно линия обороны.

Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Пепе («Порту»), Антониу Силва («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд).

Фернанду Сантушу можно только позавидовать, в его распоряжении две равносильные линии защиты.

Но сейчас нас интересует полузащита и нападение.

Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш, Матеус Нунес (оба — «Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Отавио Монтейро («Порту»), Витинья («ПСЖ»), Вильям Карвалью («Бетис»).

Видимо, главную роль здесь будут играть Бернарду Силва, Бруну Фернандеш и бывший локомотивец Жоау Мариу.

Ближайшая замена - опытный Отавио, юный Витинья, надежный Вильям Карвалью.

Теперь взглянем на линию нападения.

Андре Силва («РБ Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамос («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафаэл Леау («Милан»), Рикарду Орта («Брага»).

Давно из-за травмы выбыл Диогу Жота. Уверен, форвард «Ливерпуля» играл бы в основе на пару с великолепным Леау.

В данной ситуации, скорее всего, Сантуш выберет схему с двумя форвардами.

Леау – вне подозрений, как английская королева. Кто может составить ему пару? Думается, это Гонсалу Рамос или Жоау Феликс. Последний потерял место в основе терпящего крах «Атлетико». Видимо, тренер предпочтет Рамоса, который с «Бенфикой» ярко ворвался в плей-офф Лиги чемпионов.

А где Роналду? Вот мы и подошли к главной теме нашего сочинения. Криша приплюсуем к трем полузащитникам, и роль его назовем так – свободный художник.

И здесь возникают еще два вопроса: насколько он будет тянуть одеяло на себя и насколько загипнотизированные именем Рони партнеры будут искать только его для передачи?

Если это будет так, тогда Португалия обречена. Если же он гармонично впишется в команду в роли одного из колесиков сложного механизма, сможет еще принести пользу своей стране.