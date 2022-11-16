В Хабаровске есть свой «Краснодар». Академия «Искра» – дальневосточный футбольный феномен

ЗА ТРИ ГОДА ОТ ПЕРВОЙ ТРЕНИРОВКИ ДО КУБКА КОЛЫВАНОВА

Одна из самых значимых задач российского футбола, решением которой почти никто не занимается, является уход от бюджетного финансирования в пользу частных инвестиций. К счастью, в последние годы, дело сдвинулось с мертвой точки. В немалой степени тому способствовали два фактора: прошедший в 2018 году чемпионат мира и успех ставшего одним из лидеров РПЛ «Краснодара».

Клуб Сергея Галицкого для многих предпринимателей стал маяком, рассеявшим туман. И вот мы уже видим в Первой лиге «Акрон», «Велес», «Родину». И это, конечно, здорово, но недостаточно, ведь у этих команд мало ресурсов для успешного выступления. Не финансовых, а в первую очередь кадровых, поскольку на детско-юношеском уровне отечественный футбол пока во многом проигрывает конкурентам.

И в этом плане пример Галицкого даже значительнее. Постепенно в разных уголках страны появляются частные футбольные академии, развитие которых полностью возлагают на свои плечи инвесторы-меценаты. Но о таких историях мы знаем преступно мало. Да, мы слышали о том, что Леонид Слуцкий построил школу в родном Волгограде, но она стала медийной только благодаря персоне бывшего главного тренера сборной России. А другие, даже по-настоящему сильные проекты, находятся за пределами нашего зрения.

К таковым относится хабаровская академия «Искра», основанная в 2019 году, но уже входящая в топ лучших по стране во своих возрастных категориях. В январе она примет участие в престижном детско-юношеском турнире Кубок Колыванова (U10), который вот уже 15 лет каждую зиму проводит в Москве Чертаново. Чтобы вы понимали уровень этого турнира, в разные годы до пандемии в столицу России приезжали даже «Интер» и «Милан», придавая ему международный статус.

Увы, с начала пандемии статусные иностранцы приезжать перестали, зато теперь этот турнир можно назвать неофициальным чемпионатом страны. В нем помимо хозяев принимают участие «Краснодар», «Зенит», «Динамо», Академия им. Коноплева, школа Слуцкого и многие другие. Число желающих принять участие зашкаливает, поэтому чтобы пробиться туда, не имея wild card, требуется пройти отборочный этап. Что в марте прошлого года и сделала «Искра», став первой командой с Дальнего Востока, получившей право сразиться за главный трофей.

Впрочем, в самой академии куда выше ценят возможность поспарринговать с сильнейшими командами страны в своем возрасте. Еще бы, ведь на Дальнем Востоке серьезных оппонентов у них уже не осталось. А ведь «Искра» существует всего три года!

«ЛЮДЯМ И ТАК НЕПРОСТО, А МЫ ЕЩЕ С НИХ БУДЕМ ДЕНЬГИ БРАТЬ»

Но обо всем по порядку. Одним из идеологов создания и директором академии «Искра» является хабаровчанин Алексей Попов. Семья Поповых тесно связана с местным футболом и его флагманом «СКА-Хабаровском». В детстве Алексей сам занимался в футбольной школе клуба, а его брат тренируется прямо сейчас.

Директор академии «Искра» Алексей Попов

Алексей не ставил целью пробиться в премьер-лигу, играл для удовольствия на позиции вратаря и уже в 14 лет понял, что профессиональная карьера ему не светит. Но сохранил любовь к игре и желание развивать футбол в регионе. Поэтому когда будущий инвестор «Искры» предложил ему выступить переводчиком для детских испанских тренеров, привезенных им в «СКА-Хабаровск», Алексей с удовольствием согласился.

Правда, вскоре стало ясно, что это сотрудничество не позволяет реализовать весь потенциал, и Алексей с инвестором стали обсуждать, имеет ли смысл вообще пытаться пробиться через тернии устоявшегося профессионального клуба или проще пойти своим путем. Так в Хабаровске и появилась частная академия, филиал которой также функционирует в Комсомольске-на-Амуре – втором по величине городе Хабаровского края.

Сразу же встал финансовый вопрос. Изначально планировалось, что первый год для всех учащихся будет бесплатным, но из-за ковида организаторы решили снабжать ребят экипировкой и возить на турниры по всему Дальнему Востоку без копейки извне – до мая 2022 года, и только тогда перешли на изначально задуманный формат: в каждом возрасте по три команды, две из которых являются условно платными, чтобы покрыть хотя бы какие-то расходы, а главная, составленная из самых талантливых ребят, остается полностью бесплатной.

- Почему отсрочили плату за занятия? Наш инвестор сказал: «Ковид. Людям и так непросто, а мы еще с них будем деньги брать». Для нас трепетное отношение к детям не пустой звук. Вообще я являюсь сторонником позиции, что частные инвестиции в футбол эффективнее государственных. Многие из директоров в государственных академиях, которых я видел, заботятся только о том, чтобы не отсвечивать и не совершить чего-нибудь радикального, чтобы их не сместили раньше срока.

Поэтому у меня душа болит от того, что людей, готовых вкладываться, единицы, и большинство из них со временем прекращают этим заниматься. Нередко потому, что без государственной поддержки у них уходит очень много времени на получение различных разрешительных бумаг и лицензий.

На примере нашей академии могу сказать, что деньги в частном секторе считают лучше, а возможности украсть здесь что-то гораздо меньше. Максимум, что можно сделать, это гвозди со стройки унести, – шутит директор «Искры».

КАЧЕСТВО ИГРЫ ВАЖНЕЕ СИЮМИНУТНОГО РЕЗУЛЬТАТА

Государственные школы проигрывают частным и в организации и эффективности работы.

- Знаю тренера, который приехал на Дальний Восток из Краснодара. Поначалу он старался, но быстро понял, что попал в болото, где никто от тебя ничего не требует – ни отчетов, ни программы тренировок. И он сам сказал: «Какая у меня мотивация делать то, что никто не проверит? Завтра выйду, расставлю конусы, кину ребятам мяч и скажу, что делаем все, как вчера. И никто мне ничего не скажет», – констатирует Попов.

На практике такой подход рождает еще одну проблему, связанную с бюджетным финансированием – игра только на результат. Потому что только так государственные школы могут оценить результат работы всей вертикали от директора до помощника тренера. Приводит это к банальному упрощению игры в угоду победе здесь и сейчас, и большинство молодежных команд в России пришли к игре по принципу «забрось на Дзюбу».

Но этот подход не для «Искры». Здесь готовы играть вдолгую, не требуют от ребят сиюминутных результатов и готовы ждать развития навыков в перспективе, поскольку считают, что на выходе получат более классных исполнителей, имеющих больше возможностей заиграть на профессиональном уровне.

- У нас изначально проект рассчитан на долгий срок, а тренеры или директора, у которых контракт подписан на три года, вынуждены думать о том, чтобы показать результат здесь и сейчас, иначе их просто заменят.

Но вообще-то соотношение результата и качества игры всегда вызывает дилемму. Потому что если тренер может сказать, что ему неважно, какое место займет команда, лишь бы игроки отточили необходимые навыки, то я, как директор – не могу, потому что репутация стоит очень дорого, особенно у частной академии. Если мы не будем выигрывать вообще ничего, к нам не придут сильные дети. И мы десять лет зазря будем работать с ребятами, которые никогда не станут профессионалами.

В то же время игра на результат мешает развитию футболистов, поэтому надо лавировать. И я не давлю на тренеров с требованием всех побеждать. Мы даже специально не стали вводить премии за победы в турнирах, чтобы тренеры не шли на поводу у своей жадности, а делали как правильно. Ищем баланс между хорошим выступлением и качественной спортивной подготовкой.

Инвестор нашей академии влюблен в испанский футбол, поэтому требует от нас стремиться к этому стилю. Так что на данный момент мы видим его так – комбинационный футбол с контролем мяча и обилием передач. Да, у нас ребята еще совсем юные. Зачастую нам не до тактики, надо работать над техническим оснащением, но могу сказать, что, когда мы приезжаем на турниры, мне многие говорят, что на фоне многих мы выделяемся, особенно по старшим возрастам. Мы, может, и не выигрываем федеральные турниры, но всегда боремся за четвертое-пятое место и показываем качественный футбол. Где-то наши ребята слабее и ниже сверстников, зато пытаются владеть мячом и правильно разыгрывают от ворот. Для нас это главное, – подчеркивает Попов-младший.

И это тоже один из аргументов в пользу частных инвестиций.

«Искра» на турнире ImSport-2022 (Сочи)

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК = ПОВЫШЕННЫЕ ЗАТРАТЫ НА ЛОГИСТИКУ

При этом стоит учитывать, что вложения в детско-юношеский футбол – всегда меценатство, потому что в российских условиях сделать самоокупаемой качественную академию невозможно. Особенно в отдаленных регионах страны, куда приходится заманивать тренеров более высокими окладами. Например, в «Искру» все основные тренеры приехали с Запада страны, а главным тренером на начальном этапе работал вообще хорватский специалист. Естественно, отправляться на край континента у них изначально желания не было.

Кроме того, Дальний Восток автоматически подразумевает повышенные затраты на логистику. Отправка одной команды на турнир в Москву или другой европейский регион России стоит порядка полумиллиона рублей. А таких поездок в командах каждого возраста требуется не менее двух-трех в год. Вот и посчитайте.

В остальное время команды варятся в собственном соку на Дальнем Востоке, что из-за масштабов тоже стоит немалых денег. Так, расстояние между Хабаровском и ближайшим крупным городом Владивостоком по прямой составляет 646 км, а по трассе – 754 км, что сопоставимо с расстоянием от Москвы до Санкт-Петербурга или Казани.

- Мы стараемся выкрутиться. Например, сейчас делаем тренажерный зал, которым смогут пользоваться не только наши воспитанники, но и частные лица. С этого будем копеечку получать. Рядом собираемся построить крытые теннисные корты, потому что в Хабаровске их почти нет, и это прибыльно. То есть для обеспечения футбола приходится сильно прибегать к нефутбольным методам, – признает Попов.

О солидарных выплатах от РФС здесь пока не думают. Академия-то молодая, и на старте, «чтобы не быть ответственными за ошибки других тренеров», набирали детей 6-7 лет, которым сейчас до 11. Поэтому всерьез математикой не занимались, но по приблизительным прикидкам, чтобы отбить минимальные затраты на обучение одного игрока, транш должен составлять хотя бы 50-70 тысяч евро.

В ПЛАНАХ – ИНТЕРНАТ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ

Так что можете представить, как непросто российским предпринимателям содержать крупную качественную академию. Чего стоят только расходы на инфраструктуру. Так, «Искра» в 2017 году открыла первый (!) в Хабаровске крытый зал размером 40х15 метров и с потолками высокой 4 метра. Поначалу в академии им очень гордились, но быстро поняли, что и это не круто, и сделали три открытых поля – полноразмерное, малоформатное и маленькое.

Стадион и манеж «Искры»

И даже этого мало. Все равно пришлось возводить манеж, а тот самый зал просто продали одной из школ. Плюс скоро появится еще одно здание с тренажерным залом, медицинским центром и кафе. Также запланированы зал общего пользования и реабилитационный центр, в котором смогут восстанавливаться как уже повзрослевшие выпускники, так и спортсмены со стороны.

Реабилитационный центр потребуется игрокам уже профессиональной команды, которая тоже есть в планах руководства. Она сможет выступать во Второй лиге и будет исполнять роль дополнительного трамплина для выпускников академии. Весьма напоминает футбольную пирамиду «Чертаново», не находите?

Помимо этой инфраструктуры есть игровая комната и лекционный зал, где дети могут проводить время.

- Летом мы столкнулись с тем, что детям нечего делать. Родители привозили их в 10 утра и просто бросали на весь день. Они играли в Play Station и настольные игры, бегали, развлекались и вечером шли на тренировку, – поясняет руководитель академии.

Ну, и венец этого творения – первый на Дальнем Востоке интернат, который планируется возвести в течение пары-тройки лет. Он должен решить одну из главных проблем региона – все дальневосточные перспективные ребята уже в 12-13 лет стараются перебраться в европейскую часть страны, потому что в местных командах подготовка на порядок слабее, чем на западе.

- Мы постепенно начинаем менять эту психологию, – говорит Попов. – Когда родители привозят своих детей на наши турниры и могут лично оценить качество организации и уровень подготовки в нашей академии, говорят, что видят плюсы в том, чтобы оставить детей у нас. Хотя бы потому, что до Москвы из Хабаровска лететь семь с половиной часов, а родитель из условного Владивостока может отдать ребенка сюда, не боясь, что будет видеть его всего один раз в год – в шесть вечера сел на поезд за куда меньшие деньги и рано утром уже приехал. И провел со своим ребенком выходные. Надеюсь, нам удастся зарекомендовать себя с лучшей стороны и убедить отдавать детей именно нам.

Проще говоря, одна из ключевых целей «Искры» – аккумулировать максимальное количество талантливых ребят со всего Дальнего Востока. Хотя двери интерната будут открыты вообще для всех перспективных парней из любого региона России, вплоть до Краснодара и Калининграда.

ЛУЧШИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ ТУРНИРЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Проведение собственных турниров имеет важное значение для «Искры», ведь в Москву и Краснодар не налетаешься. И в этом у академии тоже большие достижения.

Воспитанники «Искры»

- Стараемся подглядеть лучшее на турнирах. На Дальнем Востоке зачастую они оставляют желать лучшего, потому что их проводят государственные клубы или некие спорткомитеты. Либо им выделяют слишком маленький бюджет, либо, что не маловероятно, он нецелесообразно расходуется. Поэтому мы видим пластиковые гнутые супердешевые медали, которые хочется сразу в помойку выкинуть, кубки, которые хочется сразу сжечь, или какую-нибудь кривую грамоту, распечатанную на цветном принтере, в котором закончилась пара цветов, даже не на картоне, а обычном листе А4.

Да, у нас самые высокие на Дальнем Востоке взносы – 10-11 тысяч рублей с команды. Хотя по западным меркам это ни о чем, там платят тысяч по 20 за турнир. Зато мы пытаемся привлечь партнеров. Допустим, лучшему игроку или лучшему вратарю дарим сертификаты от компаний-партнеров. На прошлый турнир договорились с Jaco, они предоставили нам шапки, сумки, какие-то рюкзаки, мячи. Стараемся оформить все визуально качественно, привлечь квалифицированных судей и врача, а они есть не на каждом турнире. Разговариваем с отелями и ресторанами о предоставлении льгот для тех, кто приезжает на турнир. Поэтому с каждым годом растет география участников. До пандемии был интерес приехать к нам даже из Норвегии, – говорит Попов.

Уровень организации турниров настолько высок, что «Иска» перехватила у «СКА-Хабаровск» проведение отборочного этапа для ДФЛ (Детской футбольной лиги).

КАДРОВЫЙ ГОЛОД ТРЕНЕРСКИХ КАДРОВ

Еще одна значимая проблема развития детско-юношеского футбола на Дальнем Востоке, с которой столкнулись энтузиасты, заключается в невысокой в среднем квалификации тренерских кадров. Местные специалисты редко поддерживают коммуникацию с коллегами из других регионов, поэтому многие придерживаются еще советской методики воспитания игроков – «кричи громче, побежит быстрее».

- Мы как-то пошли посмотреть матч ЮФЛ с участием команды одного знакомого нам хорошего тренера, – вспоминает Попов. – Тренер их соперников из Читы уже через 15-20 минут был удален за бесконечный поток мата – на своих воспитанников, на чужих, на тренера, на судей, на весь свет.

Тренерской культуры на Дальнем Востоке очень мало. Вероятно, сказывается отсутствие системной подготовки профессиональных кадров.

- Я, как директор, готов вкладывать деньги в то, чтобы мои тренеры получали наиболее качественное образование и лицензии высокого уровня – A, B. Но эта система совершенно не работает. Наберите в поисковике: «Как получать лицензию тренера». Вы попадете на сайт, где не найти ни телефона, ни понятного описания – как, где, в какое время, какие группы, как подать заявку на обучение, сколько стоит та или иная лицензия. Гораздо проще всю эту информацию получить через связи между тренерами.

Как руководитель частной академии без господдержки, я уверен, что все должно быть намного проще и понятнее. Чтобы я в два клика на сайте РФС мог получить всю информацию, – убежден Попов.

Тренеры «Искры» наблюдают за игрой

При этом ближайший к Хабаровску центр подготовки («Сибирский межрегиональный центр подготовки специалистов в сфере футбола») находится в Омске, а это в 4 169 километрах по прямой. Естественно, большинство тренеров просто не могут позволить себе такие расходы, и эти траты ложатся на плечи работодателя, а у него не всегда есть такие средства. И не всегда есть смысл их искать.

- Помимо доступности важно кто и по каким методикам обучает. Поэтому Россия испытывает кадровый голод тренерских кадров. Просто на Дальнем Востоке это еще более ярко выражено, – констатирует Попов.

В результате частным академиям приходится самостоятельно заниматься воспитанием кадров для личных нужд. Костяк академии в «Иске» составляют четыре квалифицированных тренера с Запада (не забываем, что для дальневосточников Запад – не только Европа, но и большая часть России), а рядом с ними – группа из пяти-шести молодых ребят, получающих неоценимый опыт в ежедневном рабочем процессе. Поначалу они только «подносили снаряды» и выступали помощниками старших тренеров, а сейчас уже пробуют свои силы в самых юных возрастах.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЕДИНОГО ПУЛА ДЛЯ ЧАСТНИКОВ

Так что частные проекты в России постепенно появляются, но встречают адские преграды на своем пути. Жаль только, что между собой они мало взаимодействуют, а ведь могли бы делиться друг с другом опытом. На тренерском уровне хабаровчане коммуницируют с краснодарцами, но исключительно за счет личных контактов и бэкграунда, а вот на более высоком уровне между менеджментом общения практически нет.

- Если такое комьюнити есть, я бы с удовольствием принял в нем участие. Ирония в том, что Красава проводил у нас здесь самый первый отбор в свой проект. Мы с ним неплохо поговорили. Он человек амбициозный, но на тот момент носил розовые очки касательно перспектив его клуба. Зато мы договорились поддерживать контакт и попробовать собрать все частные проекты, такие как академия Слуцкого или «Акрон», в единый пул для поддержания связи. Чтобы иметь возможность задать элементарный вопрос: «Ребята, как получить государственную регистрацию?» Но нынче Красава в России персона нон грата, и мы не гордимся этим знакомством. Шутка, конечно, но его плакатик и футболку мы убрали. Мало ли что, – улыбается Попов.

«Искра» на турнире ImSport-2022 (Сочи)

Впрочем, добавляет он, постепенно ситуация меняется. Так, один из тренеров «Искры» на одном из турниров нашел взаимопонимание с коллегой из школы Слуцкого, также придерживающегося позиции, что общение между частными проектами пойдет всем на пользу.

- В то же время мы неоднократно общались с известными людьми из западных академий. Они говорят: «Вы вообще крутые ребята, давайте поддерживать связь. Будут у вас сильные ребята, звоните». То есть не все нам друзья, потому что многие просто заинтересованы в том, чтобы ограбить нас на игрока, продать его и на этом заработать, но как только мы говорим, что в этом не заинтересованы и сами открываем интернат, зачастую интерес резко пропадает.

«КРАСНОДАР» – МАЯК ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПРОЕКТОВ

В начале рассказа я рискнул предположить, что примером для таких проектов, как академия «Искра», стал «Краснодар» Сергея Галицкого. И в клубе это не отрицают.

- Инвестора нашей академии тоже зовут Сергей, и мы в свое время над ним шутили, что он «мини-Галицкий» в плане объема возможных инвестиций, но ему не нравилось. Он отвечал, что хочет быть не вторым Галицким, а самим собой. При этом человек вообще никак не отсвечивает в медиапространстве и не любит, когда его упоминают, так как делает это не для славы, а потому, что ему это по душе.

А я не против, когда нас называют последователями Галицкого или предполагают, что мы как-то копируем его путь. Считаю, что он человек не без недостатков, но для частных клубов и проектов он – маяк. «Краснодар» мотивирует на то, что, если подходить ко всему с умом, можно добиться как минимум спортивного результата, – уверен Попов.

ДМИТРИЙ ЛУКЬЯНОВ: «ВЫХОДИМ ИГРАТЬ НА ПОБЕДУ, А НЕ НА РЕЗУЛЬТАТ»

Главным тренером здесь трудится Дмитрий Лукьянов, ранее работавший в одном из филиалов академии «Краснодара». Чтобы взглянуть на развитие академии под другим углом, мы, пользуясь случаем, пообщались и с ним.

Главный тренер академии Дмитрий Лукьянов

- Я сам занимался футболом, но моим максимумом остались молодежные лиги, до профессионального уровня не дорос и ушел в тренерство. Начал с должности ассистента, поработал в Сочи и четыре года у Сергея Галицкого в академии «Краснодара». О ней могу сказать только хорошее – 60-70% знаний получил именно там.

Когда поступило предложение возглавить «Искру», сначала даже не мог найти Хабаровск на карте. Только знал, что это где-то далеко. Но до меня сюда приехал другой тренер из Краснодара. Он и сказал, что здесь не так плохо, как многие думают. Убедил меня, что проект интересный, даже провел некоторые параллели с «Краснодаром», хотя было понятно, что масштаб поменьше.

Я решил попробовать и отпросился у руководства. Надо было отработать еще две недели, и я их посвятил изучению Дальнего Востока, его футболу, климату и так далее. Волей-неволей попал на местные новостные ленты и понял, что восемь новостей из 10 новостей – какая-то жесть: наводнение, медведь вышел в торговый центр, что-то упало, что-то разрушилось. Подумал, что если все так плохо, может, год протяну.

Но решил, что мяч везде одинаково круглый, поле – прямоугольное, а дети ничем не отличаются. И круто стоять у истоков новой частной академии. Я ж еще немного занимаюсь шахматами и люблю продумывать все на несколько ходов вперед. Вот те люди, что стояли у истоков академии «Краснодара», сейчас очень неплохо себя чувствуют. И я решил, что если здесь проект наподобие того, стоит попробовать.

Так в 2019 году я попал в Хабаровск. Мне сразу дали группу 2013 года рождения. Поначалу у нас главным тренером был хорват, но спустя год он в силу возраста и по семейным обстоятельствам попросил его отпустить. Это ж был пандемийный период, и ему было непросто попасть домой. Мне предложили должность и.о. главного тренера, а через полгода утвердили.

- Каким вы застали уровень местного футбола?

- Он, конечно, отстает от лидирующих регионов, но этому несколько причин. Зима здесь начинается в середине октября и завершается в середине апреля, поэтому обязательно нужны крытые манежи, а их очень мало. Когда я приехал, вообще были только два – в городе Нерюнгри в Якутии и на Сахалине. Во-вторых, после вылета «СКА-Хабаровска» в 2018 году здесь нет ни одной команды премьер-лиги.

- Хабаровские шестилетние ребята отличаются от сверстников, впервые приходящих в академию «Краснодара»?

- Я бы сказал, что в Краснодаре ярких ребят было немного побольше – условно, там из 100 человек выделялись 10, а здесь – семь. Но это единственное различие. В остальном детишки везде одинаковые.

- Нуждается ли в корректировках тренерский процесс с учетом того факта, что здесь вы полгода занимаетесь в манеже?

- Нет, потому что мы и там четыре-пять месяцев проводили в манеже, а есть городские филиалы, которые вообще круглый год только в манеже занимаются. Тем более, что в 6-8 лет базовая школа едина, и нет разницы, где заниматься – на улице или в зале. На улице, конечно, воздух свежий, но и в манеже хорошая вентиляция, поэтому не имеет значения, где ребенку делать первые шаги.

- Есть условно испанский принцип воспитания футболистов, построенный на командной игре, и условно голландский, основанный на развитии индивидуальной техники. Где находится ваше представление о подготовке игроков по шкале между «Испанией» и «Голландией»?

- Это легкий вопрос, но на него довольно тяжело ответить. Если бы был единый рецепт, как воспитать игрока, все бы его уже применяли. И мне это нравится, потому что делает нашу работу творческой. Мы стараемся держать баланс между двумя этими стилями подготовки. Не запрещаем ребятам идти всех обыгрывать и не ругаем за потерю мяча, но в дальнейшем нам хотелось бы идти по пути «Чертаново», которое очень здорово играет своими воспитанниками на профессиональном уровне, поэтому нам важно умение футболистов играть в комбинационный атакующий футбол. В этом тоже наша схожесть с «Краснодаром».

На мой взгляд, в 6-12 лет не надо делать акцент на пас. Пусть мальчики возятся с мячом, обыгрывают или сами принимают решение. А вообще тренер должен быть наблюдательным. Иногда полезно просто дать мяч, отойти в сторону и посмотреть, что он будет делать. У меня в команде есть мальчик, который пришел в шесть лет и уже отдавал передачи, хотя этому тяжело научить. Он у нас уже три года занимается, и сейчас у него классные разрезающие передачи, которые и во взрослом футболе не всегда увидишь.

- Как по окончании сезона оцениваете пройденную дистанцию?

- Знаю, что многие команды играют на результат, но это бюджетные структуры. Занял первое место – все отлично, получил премию или надбавку к зарплате. У нас в частном клубе по-другому, здесь премии за победы не дают. То есть победы на турнире во главе угла не стоят.

Говорю это не только, как главный тренер, но и как тренер команды 2013 года рождения. Вот у нас недавно был финальный турнир в Анапе, который проводила ДФЛ, с участием 72 команд. Считалось, что у нас достаточно неплохой состав, но в финальной пульке мы высокого результата не показали. Ну, ничего страшного, получили игровой и соревновательный опыт. Дети попробовали себя с другими командами со всей России, а не только дальневосточными.

Конечно, мы не говорим детям, что не хотим выигрывать. Конечно, хотим. Это же цель футбола. Просто в каждом матче выходим играть на победу, но не на результат.

«Искра» завоевала золото на турнире «Весенний Петербург»

- Как же оценить, в правильном ли направлении движетесь?

- По качеству игры и росту игроков. Один из наших принципов – мы всегда начинаем атаки от ворот низом, прямо запрещаем вратарям и защитникам выносить вперед наобум. С командой какого бы уровня ни играли. И с помочью старых видеозаписей сравниваем, как дети играли год назад и как сейчас. Может быть, это грубый пример, но показательный.

Или, допустим, есть мальчик с высокой скоростью, но раньше он только быстро бегал, но не умел обыгрывать и отдавать передачи, а сейчас научился обводить защитников не за счет проброса мяча, а благодаря финту. Это тоже прогресс.

Но если в прошлом году мы заняли на турнире третье место, а в этом – первое, не обращаем на это внимание. Это же детский футбол, тут все меняется и может встать с ног на голову в любой момент. Мы недавно в одном матче выигрывали 4:0, а в итоге сыграли 4:4. И это абсолютно нормально.

- Родители попили много вашей крови?

- Это отдельная тема для разговора, но знаете, у меня все-таки опыт работы уже 15 лет, поэтому, как только я пришел сюда, постарался сразу расставить точки над «i» именно в отношениях с родителями. Есть такая классная фраза – «педагогический треугольник». В нем во главе угла стоит ребенок, а два других – тренер и родители. И все очень просто: если один угол будет выпадать, то треугольник развалится.

Это очевидная истина, но я сопровождаю ее примерами. Допустим, в школе ваш ребенок учит математику. Если учитель дает информацию, а вы его только критикуете и разрешаете ребенку не делать домашнее задание, он математику знать не будет. В то же время нельзя и наседать на ребенка. Если он по вашему рецепту будет готовить яичницу и уронит яйцо, вы же не станете его ругать за то, что он не может нормально яйцо разбить. А подскажете и научите.

Так мы разделили обязанности с родителями. Их обязанности, если они хотят, чтобы мальчик вырос футболистом, – вовремя привозить его на тренировки, следить за его питанием и здоровьем. Если его что-то беспокоит, чтобы не скрывали. Бывает, что у парня болит нога, а родители это скрывают и тем самым усугубляют проблему.

Стоит признать, что на это уходит много сил и энергии, но, по-моему, у нас получается найти с родителями этот контакт. Между прочим, вы же знаете, что мы прошли отборочный этап на Кубке Колыванова? Там нашим родителям дали приз, как самым культурным. И это тоже предмет для гордости.

Зрители и родители на фестивале «Искры»

- У людей за «Уралом» характер более спокойный…

- А я бы с вами не согласился. Пытался сравнить людей с юга, Урала, Зауралья и Дальнего Востока и отличий не нашел. Везде есть родители понимающие, а есть очень беспокойные, которые лучше тренера все знают. И с ними надо больше работать.

- Как детскому тренеру набираться новых знаний?

- Мы в академии постоянно работаем над повышением квалификации. Сейчас вот была переподготовка по лицензии «B-Junior» на лицензию «C-UEFA» от РФС.

Семинаров очень много, но здесь главное отделить грамотного специалиста от того, кто просто хочет заработать деньги. Мы старались фильтровать – по фамилиям, отзывам. Плюс общаемся с другими тренерами, черпаем что-то интересное из их опыта, чем-то делимся сами.

Раньше еще много читали книги, но сейчас, к сожалению, на это очень мало времени. У нас есть тут небольшая библиотека, несколько книг я принес. Моя любимая – «Настольная книга детского тренера» Александра Кузнецова. Я ее всем ребятам даю почитать.

- Наслышан о семейной атмосфере в академии в целом и в тренерской группе в частности.

- Микроклимат среди тренеров был одним из трех китов, на которых изначально планировалось строить эффективную академию. Обязательно должна быть взаимопомощь. Заболел один тренер, он может любого попросить провести занятие. Или у меня нет машины, а другого тренера есть, и он после тренировки меня подвезет, хотя живет в противоположной стороне.

За счет чего так получается? Наверное, нам помогает тот факт, что штат академии сравнительно небольшой. В Хабаровске у нас работают 10 тренеров, еще пять – в Комсомольске-на-Амуре. Хочется верить, что и я своей харизмой и настроем этому способствую. Я абсолютно бесконфликтный человек и стараюсь сглаживать углы, достучаться до человека за счет речи, а не эмоций.

Ну, и, наверное, у нас такой удачно подобранный коллектив, что создалась такая атмосфера. Делаем ли что-то специально? Не очень активно – проводим какие-то мероприятия раз в четыре-пять месяцев. Пару раз ездили на шашлыки, как-то поиграли в пейнтбол. Это тоже один из элементов пазла.

- Вы ведь не только тренер для детей, но и наставник для младших коллег?

- Иногда называю себя тренером тренеров. У нас несколько тренеров более опытных и еще пятеро – молодые, 23-27 лет. И каждый опытный тренер взял себе в помощники молодого и потихоньку передает свои знания. Это классная связка опыта и молодости. Старший товарищ обучает младшего, а тот в свою очередь за счет свежего взгляда тоже может что-то подсказать или предложить.

Когда я приехал в 2019 году, на контрасте после приезда с Запада очень четко заметил, что на Дальнем Востоке, к сожалению, средний уровень тренеров оказался невысоким. После Краснодара показалось, что здесь развитие лет на 10 отстает. Как нынешних тренеров лет 20 назад обучали их наставники, так они сейчас и тренируют. Поэтому мы внутри нашей академии тоже растим свои кадры.

А еще планируем на базе нашей академии делать семинары для всех тренеров Дальнего Востока. Инфраструктура проведение таких мероприятий позволяет. Надеемся, что они зайдут нашим коллегам. Потому что, к моему удивлению, на Дальнем Востоке нет ни одного центра подготовки тренеров, и повышать квалификацию им негде. Думаю, это плохо. Регион ведь достаточно большой, но далекий и как будто богом забытый. Почему так? Ведь здесь есть талантливые дети и тренеры, которые хотят работать.

Постараемся мы стать флагманом, способным повышать уровень футбола во всем регионе. Когда построим интернат, попробуем собрать здесь всех звездочек Дальнего Востока и поконкурировать с западными клубами. Почему бы нет?

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Уже по ходу подготовки материала академия «Искра» провела в Хабаровске крупнейший детский футбольный турнир Дальнего Востока. В нем приняли участие более 100 команд, а это более 1,5 тысяч юных футболистов со всего Дальнего Востока – из Благовещенска, Владивостока, Якутска, Южно-Сахалинска, Читы, Комсомольска-на-Амуре и других городов. Соревнование стартовало 21 октября и продлилось более двух недель.

Турнир прошел на стадионе и в крытом манеже академии по шести разным возрастам – в нем приняли участие юные футболисты 2011-2016 годов рождения. Призеров и победителей наградили медалями и ценными призами.

А ниже представлен документальный фильм о том, как детишки из «Искры» в 2019 году ездили на товарищеский турнир в Испанию. В нем запечатлены все этапы становления команды, матчи, тренировки и чемпионат. Рекомендуем к просмотру!