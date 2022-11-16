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Бывшего главного тренера сборной Ирана могут отправить на казнь  

Чемпионат мира в Катаре скоро стартует, чтобы, по замыслу его организаторов, превратиться в самый запоминающийся праздник футбола в истории турнира, но он уже стал причиной нескольких скандалов и в очередной раз доказал, что спорт и политика всегда идут рука об руку.
Бывшего главного тренера сборной Ирана могут отправить на казнь  
16 ноября 2022 19:21
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: IMAGO

Два дня назад легенда сборной Ирана Али Даеи, который до прошлого года носил звание лучшего бомбардира в истории сборных, пока его рекорд не побил Криштиану Роналду (иранский футболист забил 109 голов в 149 матчах за национальную команду), ответил отказом на официальное приглашение ФИФА и Федерации футбола Катара посетить чемпионат мира. Свое решение экс-игрок «Баварии» и «Герты» объяснил тем, что ситуация в его стране продолжает оставаться напряженной и в это трудное время его главная миссия - быть со своим народом.

- В эти дни многие из нас не чувствуют себя хорошо, поэтому я ответил отказом... Я хочу быть со своей родиной и выразить поддержку всем семьям, которые потеряли своих любимых. Надеюсь, для Ирана и иранцев настанут светлые дни, - написал Даеи в своем аккаунте одной запрещенной социальной сети, где у него без малого десять миллионов подписчиков.

В Иране с середины сентября продолжаются массовые протесты и волнения, которые начались после смерти 22-летней студентки Махсы Амини. Девушку задержала полиция нравов из-за неправильно надетого хиджаба и вскоре она скончалась в больнице от нанесенных ей побоев. По данным правозащитных организаций, на сегодняшний день в стране уже задержано порядка четырнадцати тысяч человек, есть убитые и раненые. Более точных данных до сих пор нет и вряд ли они появятся: Иран - закрытое государство, а сейчас тем более. В стране повсеместно блокируют доступ в интернет. Иранские судебные органы в начале ноября пообещали жестко разобраться со всеми участниками протестов и теми, кто их поддерживает - теперь их приравнивают к боевикам террористической группировки «Исламское государство» , а значит, многим из задержанных может грозить, по законам этой страны, смертная казнь.

Али Даеи с первого дня протестов не боялся высказывать своего отношения к происходящему.

- Что привело к таким временам на земле? Мои дочери спрашивают у меня «что случилось», что мне им отвечать? - написал футболист в своих соцсетях сразу после гибели Махсы Амини.

А следующий его пост оказался еще более жестким:

- Вместо репрессий, насилия и арестов иранского народа решайте их проблемы, - заявил легендарный нападающий. Активная гражданская позиция бывшего главного тренера сборной Ирана не нашла поддержки у местных властей и, по сообщениям азербайджанского информационного агентства Report, 53-летнего Даеи арестовали в Тегеране, но после изъятия паспорта отпустили. Теперь же, по утверждению того же агентства, бывшего футболиста снова задержали и ему может грозить смертная казнь.

У Али Даеи была более чем интересная карьера - футболист поиграл в Катаре, ОАЭ и Германии. «Бавария» – самая известная его команда. С ней иранец выигрывал чемпионат Германии и доходил до финала Лиги чемпионов. В 2008 году Даеи возглавил сборную своей страны. Тогда перед Ираном стояла задача по попаданию на ЧМ-2010. Но команда под его руководством набрала всего шесть очков и Даеи принял решение оставить свой пост.

Помимо Али Даеи, своих сограждан поддержали и другие футболисты. Одним из главных оппонентов действующей в Иране власти стал лучший футболист Азии-2004, которого в свое время прозвали азиатским Марадоной - Али Карими. Несмотря на то, что футболист живет сейчас в Дубаи, иранские силовики предприняли попытку выкрасть его из ОАЭ, чтобы осудить за неоднократные смелые высказывания по ситуации в его родной стране. Кстати, произносить имя Али Карими на иранском телевидении запрещено, как и делать репосты его постов в социальных сетях.

Свою позицию также обозначил экс-защитник сборной Хосснейна Махини, которые ездил с Ираном на ЧМ-2014. Футболиста, как и Даеи, на днях арестовали. Еще одна легенда сборной - Мехди Махдавикия (111 матчей) в знак протеста против действий властей ушел в отставку с поста тренера молодежной сборной Ирана. Главная действующая звезда сегодняшней иранской сборной, Сердар Азмун, тоже не стал молчать:

- По правилам национальной команды, нам запрещается высказываться, пока не закончится сбор, но я больше не могу молчать. Если за это меня исключат из сборной, эта жертва не стоит одного волоса с головы иранской женщины, - написал бывший игрок «Зенита» в своих соцсетях. Естественно, после такого заявления, власти Ирана потребовали отцепить нападающего от заявки на ЧМ в Катаре, но на днях стало известно, что Азмун, несмотря на давление со стороны местного министерства спорта на главного тренера команды Карлуша Кейруша все же включен в состав на мировое первенство.

Неудивительно, что на фоне всего происходящего, многие активисты и правозащитники призывали снять Иран с чемпионата мира. Но до старта ЧМ-2022 осталось всего четыре дня и совершенно очевидно, что это вряд ли уже произойдет. Однако обстановка вокруг сборной определенно накалена и вряд ли получится избежать околополитических акций - тем более, что Иран попал в не самую толерантную группу. Иранским футболистам предстоит встретится со сборными командами США, Англии и Уэльса.

источник: «Советский спорт»
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