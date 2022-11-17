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Слуцкий ушел. Дальше отдых и никаких иллюзий

В провале виноват он сам, но есть нюансы.
Слуцкий ушел. Дальше отдых и никаких иллюзий
17 ноября 2022 08:10
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Рубин"

15 ноября 2022 года пресс-служба «Рубина» объявила об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера, поблагодарив за «неоценимый вклад в развитие клуба». Несмотря на пятиматчевую беспроигрышную серию, российский специалист решил покинуть клуб по собственному желанию. Почему это случилось и что делать дальше?

Стоит еще раз подчеркнуть: Слуцкого не увольняли, он покинул работу по собственному желанию - и это очень важно. После «Витесса» Слуцкий возглавил «Рубин» в 2019 году, в котором ему предоставили полный карт-бланш. Он мгновенно поднял команду до высочайшего по меркам того «Рубина» четвёртого места, что стало лучшим результатом с 2010 года, когда казанцы замкнули тройку призёров.

«Рубин» попал в еврокубки, но именно это стало началом конца для Слуцкого, ведь команда вылетела от польского «Ракува» в Лиге конференций. Это был сильный удар по репутации Леонида, а дальше дела у клуба посыпались совсем. Всё, что строил Слуцкий, разрушилось в один момент. Команду покинули почти все ключевые легионеры: Хвича Кварацхелия, Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Ин Бом, Сильвие Бегич, а Слуцкий был вынужден собирать практически новый состав по ходу сезона и строить новый футбол. Еще до отъезда иностранцев «Рубин» «поплыл», но фактически именно отъезд и стал «убийством» перспектив на остаток сезона.

В итоге «Рубин» через стыковые матчи не сумел сохранить место в РПЛ, а Слуцкий окончательно поник и приготовился к ожидаемой отставке. Однако глава клуба Рустем Сайманов настоял на продолжении работы со Слуцким, а позже главный тренер и сам согласился попробовать вернуть команду в высший дивизион.

«Рубин» укрепился несколькими крепкими россиянами с опытом игры в РПЛ, включая Алана Дзагоева, Александра Мартыновича, Александра Беленова и других. Несмотря на сильнейший и самый дорогой состав в ФНЛ, команда Леонида Слуцкого не выглядела на голову выше, и к 18-му туру «Рубин» занимает только пятое место, пропустив вперёд «Енисей», тульский «Арсенал», «Балтику» и «Аланию».

Слуцкий давно потерял контроль над командой, эмоционально выгорел, но его продолжали удерживать в «Рубине». Зачем - вопрос. Не было никакого смысла цепляться за измученного Слуцкого и куда логичнее было назначить нового главного тренера для перестройки в ФНЛ, но татарское руководство избрало другой путь, сделав, наверное, хуже абсолютно всем: перспективам команды и реноме Слуцкого уж точно.

И если «Рубин» имеет выбор из многочисленных свободных российских специалистов, то перспектив по работе Слуцкого пока не видно. Самым очевидным вариантом для него видится длительный отпуск, в котором он проработает и разберёт все допущенные ошибки, а затем вновь сможет вернуться к работе.

В мечтах Слуцкий может надеяться на предложение от «Пари НН», «Краснодара» или «Сочи», которые испытывают проблемы с главным тренером, но это утопия. Ни один нормальный клуб с высокими задачами не рискнет назначать выжатого Слуцкого именно сейчас.

источник: «Советский спорт»
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Слуцкий ушел. Дальше отдых и никаких иллюзий
Слуцкий ушел. Дальше отдых и никаких иллюзий
В провале виноват он сам, но есть нюансы.
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